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Drive, Perform, ERP WE: что лучше использовать на западе?

1C:Бухгалтерия давно стала классическим решением для учета в России. Но когда речь заходит о международных стандартах бухгалтерии, стоит рассмотреть решения, которые подходят для западных стран. В этой статье мы сравним эти три системы, чтобы помочь вам определиться с выбором.
Drive, Perform, ERP WE: что лучше использовать на западе?

Что такое 1C:Drive? 

Готовая к запуску ERP-система для малого и среднего бизнеса. Решает такие проблемы как:

  1. Excel недостаточно. Неэффективные и неавтоматизированные процессы замедляют рост

  2. Данные ненадежны. Различные источники, форматы, риски человеческих ошибок (расчеты, потеря данных при передаче из одной системы в другую и т. д.)

  3. Отсутствие прозрачности. Руководитель не владеет ситуацией в режиме реального времени: нет единого места для отслеживания и контроля эффективности бизнеса

  4. Растущий список технологий. Несколько решений, которые необходимо поддерживать, обновлять и интегрировать друг с другом

Для каких задач подойдет?

  1. Автоматизация конкретных бизнес-процессов с помощью единого решения

  2. Возможность быть гибкими и адаптироваться к меняющейся экономической среде

  3. Поиск новых возможностей для роста

  4. Обеспечение прозрачности бизнеса для эффективного управления и планирования

  5. Контроль и анализ бизнеса для принятия обоснованных своевременных решений

  6. Цифровая трансформация бизнеса

Возможности сервиса:

  1. быстрое оформление заказов и закрытие сделок

  2. отслеживание статуса заказов и оплат

  3. управление ценообразованием

  4. автоматические и ручные скидки

  5. планирование и анализ фактических продаж

  6. выставление счетов-фактур и налоговых накладных

  7. подключение торгового оборудования

  8. интеграция с веб-сайтом

  9. отслеживание всех филиалов, складов и бизнес-единиц в одной системе

  10. обмен данными с контрагентами

  11. лимиты кредитования клиентов

  12. анализ дебиторской задолженности

1C:Drive является готовой к использованию ERP-системой, обеспечивающей полную автоматизацию ключевых бизнес-процессов для малого и среднего бизнеса. Этот инструмент эффективно решает широкий спектр проблем, от избавления от зависимости от неавтоматизированных процессов и ненадежных данных до предоставления полной прозрачности руководителю и удобного контроля эффективности бизнеса. 

Общая характеристика Perform:

Perform — это всестороннее решение, созданное с учетом потребностей крупного бизнеса. Цель системы - упростить и автоматизировать ключевые финансовые и бухгалтерские процессы, что позволяет компаниям более эффективно использовать свои ресурсы и планировать свое будущее.

Главные возможности Perform:

  1. бюджетирование и консолидация управленческой отчетности;

  2. визуализация ключевых показателей эффективности на базе концепции BSC (cбалансированная система показателей);

  3. общее управление рисками;

  4. учет, подготовка отдельной и консолидированной отчетности по МСФО;

  5. управление процессом подготовки отчетности;

  6. интеграция и управление мастер-данными.

Особенности Perform:

1C: Perform предусматривает бесшовную интеграцию 1С не только со всеми продуктами от 1С, но предоставляет возможность интегрироваться с ИТ-решениями от других производителей. Продукт отлично покажет себя при подготовке управленческой отчетности и при работе по стандартам МСФО.

Заключение:

Perform предоставляет компаниям уровня энтерпрайз все необходимые инструменты для бухгалтерии, финансового управления и анализа, которые можно существенно настроить и адаптировать под конкретные бизнес-потребности. Выбирая Perform, компания делает ставку на полную транспарентность своих финансов и возможность эффективного планирования будущего.

Общая характеристика ERP WE:

Система 1С:ERP WE позволяет объединить бизнес-процессы и информационные ресурсы компании в единый механизм и при низкой стоимости владения обеспечить:

  1. планирование, учет, сбор и обработку данных по всем направлениям работы компании;

  2. поставки и выполнение обязательств точно в срок;

  3. получение актуальной и достоверной информацию из единой, непротиворечивой базы для принятия управленческих решений на всех уровнях;

  4. ролевой доступ и взаимодействие пользователей, активную интеграцию с внешними источниками данных и сервисами.

Функционал ERP WE:

  1. Ввод начальных остатков на дату запуска системы в эксплуатацию. Это балансовые остатки товаров на складах, остатки денежных средств на банк счетах и кассах, состояние взаиморасчетов с контрагентами, уставной капитал и другое.

  2. Работа с электронной почтой, отправка СМС, формирование заметок и напоминаний.

  3. Рассылка персональных отчетов по расписанию по данным информационной базы.

  4. Работа с файлами любых форматов, которые могут прикрепляться к документам, справочникам.

  5. Подключение и настройка любого торгово-кассового оборудования: кассовые аппараты, сканеры штрихкодов, дисплеи покупателя, электронные весы, терминалы сбора данных.

  6. Версионирование — хранение истории изменения объектов базы данных.

  7. Дата запрета редактирования — запрет изменения данных системы с некоторой даты.

  8. Регламентные задания — запуск по расписанию в фоновом режиме процедур обработки данных, например, классификацию клиентов, обновление сегментов, удаление неактуальных данных, запуск бюджетных задач и др.

  9. Распределенные информационные базы — развертывание территориально удаленных периферийных баз с синхронизацией изменений с центральной базой – центральным узлом.

  10. Обмен электронными документами с контрагентами с использование электронной подписи и шифрования.

  11. Планируется Интеграция с системой 1С:Document Management (англоязычная версия 1С:Документооборот). Интеграция выполняется настройками. Фактически в составе ERP WE получаем мощный функционал документооборота и др.  

Заключение:

ERP WE — это мощное приложение, ориентированное на повышение эффективности и результативности бизнеса. Оно охватывает множество функций и предлагает интегрированное решение, которое поможет вам оптимизировать бизнес-процессы и создаст основу для дальнейшего развития.

Что же выбрать? 

Выбор между системами 1С:Drive, Perform и ERP WE зависит от специфики, масштаба бизнеса и конкретных потребностей компании. 

1С:Drive идеально подойдет для малого и среднего бизнеса. Система обеспечивает автоматизацию различных бизнес-процессов, обладает широким функционалом и может решать самые различные проблемы, включая неэффективные и неавтоматизированные процессы.

Perform же ориентирован на крупный бизнес и предоставляет исчерпывающие инструменты для автоматизации бухгалтерского и финансового управления, управления рисками и подготовки консолидированной отчетности по МСФО. Эта система также предлагает возможности для интеграции с другими ИТ-решениями.

1С:ERP WE — это универсальное решение, подходящее для различных вариантов бизнеса. Система позволяет объединить все информационные ресурсы компании в единый механизм, что облегчает управление бизнес-процессами на всех уровнях организации.

Разберем преимущества всех трех систем:

Функциональность

1С:Drive

1С:ERP WE

Perform

Сокращенное бюджетирование

да

да

да

Позаказное производство

да

да

да

Резервирование материалов

да

да

да

Использование спецификаций

да

да

да

Учет возвратных отходов

да

да

да

Бухгалтерский учет МСФО

да

да

нет

Учет имущества

да

да

нет

Расчет фактической себестоимости единицы продукции

с детализацией до статей затрат

да

да

Комиссионная торговля

да

да

нет

Передача и прием в переработку

да

да

да

Учет ТМЦ

нет

да

да

Полное бюджетирование с настройкой самостоятельных бюджетов

нет

да

нет

Пооперационное планирование

нет

да

да

Расширенные спецификации, с возможностью формирования отчетов

нет

да

да

Учет брака

нет

да

да

Учет ремонтов

нет

да

да

Расчет плановой себестоимости

нет

да

да

Детальное распределение затрат на себестоимость готовой продукции

нет

да

да

Сертификация продукции

нет

да

нет

Учет заработной платы

да

нет

да

Учет персонала

да

нет

да

Возможность интеграции BI решений

да

да

да

Интеграции с CRM

да

да

да

MES

да

да

да

SCM

да

да

да

Но как подобрать систему именно для своего бизнеса?

1С:Drive

1С:ERP WE

Perform

Мультиязычность

7 языков

4 языка

3 языка

Малый бизнес

да

нет

нет

Средний бизнес

да

да

нет

Крупный бизнес

да

да

да

Способ внедрения 

программа может быть внедрена без привлечения программистов и профессиональных консультантов силами вашего бизнеса

внедряется быстро, но требуется помощь программистов

требуется помощь специалистов

Сфера бизнеса

Торговля и производство

Все отрасли бизнеса

Все отрасли бизнеса

Таким образом, все три системы имеют свои преимущества и могут быть эффективно применены в различных условиях. Выбор конкретной системы следует делать на основе требований вашего бизнеса и конкретных задач, которые ставит перед собой компания.

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