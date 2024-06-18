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Бухгалтерский учет

Autodesk: катастрофические ошибки в бухгалтерском учете волнуют инвесторов!

Обнаружены серьезные нарушения в бухгалтерском учете компании Autodesk, ведущего разработчика программного обеспечения. Эти ошибки привели к задержке выпуска финансового отчета и значительному падению акций

Autodesk обнаружила нарушения в своей бухгалтерской практике, что привело к отсрочке выпуска годового финансового отчёта и значительному снижению акций компании. Исследование уже продолжается более месяца. Ранее ведущий разработчик программного обеспечения из Сан-Франциско начал внутреннее расследование при поддержке внешних юристов и консультантов после получения информации о возможных нарушениях в методах бухгалтерского учета, включая оценку свободного денежного потока и операционную маржу не в соответствии с GAAP.

Несмотря на это, в компании утверждают, что расследование не затронет ранее опубликованную финансовую отчетность. Однако возникшие проблемы могут быть связаны с недавним изменением модели транзакций Autodesk, когда компания перешла к прямому выставлению счетов клиентам, минуя третьи стороны. Аналитик Bloomberg Intelligence Нирадж Патель отмечает, что такой подход может повлиять на финансовые показатели, увеличивая чистую выручку, но снижая операционную рентабельность и поток свободного денежного.

Autodesk объявила о связи с Комиссией по ценным бумагам и биржам США относительно текущего расследования и обещает информировать агентство о ходе процесса.

Также стоит отметить, что с 20 марта Autodesk односторонне запретила использование своего программного обеспечения для проектирования корпоративным заказчикам в России. Это ограничение связано с выполнением санкций Европейского союза, которые запрещают поставки определенного программного обеспечения для организаций, зарегистрированных в России, включая облачные решения.

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Бухгалтерский учет

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