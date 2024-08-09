Электронные подписи сотрудников прекратят действовать с 1 сентября 2024 года: что нужно знать организациям

С 1 сентября 2024 года электронные подписи, выпущенные на сотрудников компаний, которые содержат в сертификате реквизиты организации (наименование, ИНН, ОГРН), перестанут быть действительными. Это означает, что с этой даты сотрудники компаний больше не смогут использовать такие ЭП для подписания документов от имени организации. Данное изменение является частью более широкой реформы системы электронных подписей в России, направленной на повышение безопасности и прозрачности операций с электронными документами.
Новые правила использования электронных подписей
После вступления новых правил в силу для подписания документов от имени организации лица, действующего по доверенности, потребуется использовать только электронную подпись физического лица. Однако, для подтверждения полномочий необходимо будет приложить машиночитаемую доверенность (МЧД), которая выступает в качестве цифрового аналога бумажной доверенности.
МЧД можно оформить с помощью онлайн-сервисов. Это нововведение требует от компаний пересмотра текущих процессов работы с электронными подписями, чтобы обеспечить их соответствие новым требованиям.
Подготовка к изменениям: что нужно сделать?
Компании должны заранее позаботиться о переходе на новые правила, чтобы избежать проблем после 1 сентября 2024 года. Важно:
Проверить наличие и срок действия электронных подписей физического лица: Если ваши сотрудники ранее оформляли ЭП физического лица, например, в рамках предложений, действовавших в 2023 году, убедитесь, что они еще действуют.
Обновить или получить новые электронные подписи: Важно заблаговременно перевыпустить ЭП, особенно в связи с ожидаемым пиковым спросом на перевыпуск подписей в период с августа по ноябрь 2024 года. Перевыпуск можно сделать удаленно, и если это будет сделано до 23 августа 2024 года, для этого можно использовать ЭП сотрудника.
Учесть дополнительные ограничения на срок действия сертификатов: Обратите внимание, что срок действия сертификатов может быть ограничен не только сроком окончания, но и периодом использования закрытого ключа. Этот параметр важно проверить, чтобы избежать неожиданностей при работе с электронной подписью.
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Как перевыпустить электронную подпись?
Подайте заявку на продление
Если срок действия вашей ЭП еще не истек, подайте заявку на продление через телефон или онлайн. Мы отправим письмо с ссылкой на форму заявки до окончания срока действия подписи.
Создайте и подпишите ключ
Создайте новый закрытый ключ и подпишите запрос на получение нового сертификата. Следуйте инструкциям системы для генерации ключа и подписания запроса.
Оплатите и дождитесь одобрения
Оплатите счет, который вы получите от менеджера после проверки заявки. В течение одного дня после оплаты будет выпущен новый сертификат, о чем вы будете уведомлены по телефону или e-mail.
Проверьте и подпишите бланк сертификата
После получения уведомления о готовности сертификата, перейдите в заявку и подпишите бланк, проверив все данные. Ваша новая электронная подпись готова!
Внеплановая замена ЭЦП
Если вам нужно заменить подпись из-за потери носителя, изменений в реквизитах компании или компрометации подписи, вам следует отозвать старую подпись и получить новую. Процедура может занять несколько дней, в течение которых вы не сможете использовать электронный документооборот.
Чтобы избежать таких проблем, выбирайте услугу сопровождения при заказе ЭП. В этом случае мы бесплатно перевыпустим подпись при утрате, смене названия компании или изменении ФИО, сохранив срок действия прежней подписи.
Переход на электронные подписи физического лица с использованием машиночитаемых доверенностей потребует пересмотра текущих бизнес-процессов и тщательной подготовки. Следуя рекомендациям, изложенным выше, компании смогут обеспечить бесперебойную работу с электронными документами и избежать возможных проблем после 1 сентября 2024 года.
Комментарии3
С МЧД проблемы закончились?