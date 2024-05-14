Новые требования к комплектации автомобильных аптечек вступят в силу с 1 сентября 2024 года

С 1 сентября 2024 года вступают в силу новые требования к комплектации автомобильных аптечек согласно Приказу Минздрава России № 260н. Обновленный состав включает медицинские маски, жгуты, маску для реанимации и другие важные предметы. Старые аптечки можно использовать до 2027 года, штрафы за несоответствие исключены.

С 1 сентября 2024 года вступает в силу обновленный Приказ Минздрава России № 260н, который устанавливает новые требования к комплектации автомобильных аптечек для оказания первой помощи в дорожно-транспортных происшествиях. Этот приказ, зарегистрированный в Минюсте России 31 мая 2024 года под номером 78392, заменит действующий ранее Приказ Минздрава № 1080н от 8 октября 2020 года и будет действовать до 1 сентября 2030 года.

Что изменится в составе аптечек?

Согласно новому приказу, состав автомобильных аптечек претерпит ряд изменений. В обновленную аптечку войдут следующие медицинские изделия:

Медицинские маски и перчатки — для защиты при оказании первой помощи.

Маска для сердечно-легочной реанимации — для выполнения реанимационных мероприятий.

Жгут для остановки крови — для экстренной остановки кровотечений.

Марлевые бинты и кожный лейкопластырь — для наложения перевязок.

Спасательное одеяло — для согревания пострадавших.

Ножницы для перевязочного материала и хирургические ножницы — для разрезания бинтов и одежды.

Блокнот и маркер — для записи важных сведений и пометок.

Некоторые компоненты аптечки могут быть заменены на альтернативные варианты. Например, вместо обычного марлевого бинта можно использовать эластичный бинт, а вместо маски для искусственного дыхания — загубник.

Переходный период и использование старых аптечек

Аптечки, произведенные до вступления в силу новых требований, могут использоваться до истечения срока годности содержащихся в них медицинских изделий, но не позднее 1 сентября 2027 года. Это позволяет владельцам транспортных средств постепенно обновлять комплектацию своих аптечек в соответствии с новыми стандартами.

Отсутствие административной ответственности

Стоит отметить, что с сентября 2023 года в России исключена статья о штрафах за отсутствие или неудовлетворительное состояние аптечки из списка неисправностей транспортных средств. Таким образом, отсутствие аптечки в автомобиле или несоответствие старого набора новым требованиям не приведет к административной ответственности. Инспекторы ГАИ могут только рекомендовать приобрести новую аптечку, но не вправе штрафовать за ее отсутствие.

Адвокат автомобильного движения Сергей Радько отметил, что новые требования к комплектации аптечек представляют собой «рекомендации», которые вряд ли будут строго соблюдаться. По его мнению, новые правила не несут обязательного характера и не будут применяться в практическом применении инспекторами.

Заключение

Обновленные требования к автомобильным аптечкам нацелены на повышение качества первой помощи в экстренных ситуациях. Несмотря на то что новые правила не вводят административную ответственность за несоответствие, они создают более четкие стандарты для обеспечения безопасности на дороге. Владельцам транспортных средств рекомендуется постепенно адаптировать свои аптечки к новым требованиям, чтобы быть готовыми к оказанию первой помощи в случае ДТП.