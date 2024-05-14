3 способа, как выйти на пенсию, даже если баллов недостаточно

С трудностями назначения пенсии сталкиваются многие россияне из-за нехватки стажа и пенсионных баллов. Но есть выход! Узнайте, как можно выйти на пенсию даже при минимальных показателях стажа, и какие варианты могут помочь вам добиться желаемого.

Вопрос о выходе на пенсию, если стажа и пенсионных баллов недостаточно, становится все более актуальным. Согласно действующему законодательству, для получения страховой пенсии по старости в 2024 году необходимо иметь не менее 15 лет страхового стажа и 28,2 пенсионных баллов. Однако, если эти показатели не достигнуты, у граждан есть несколько возможностей, чтобы все же получить пенсию. Рассмотрим основные из них.

1. Перейти на пенсию супруга

Если у вас недостаточно стажа и баллов для получения пенсии, можно рассмотреть вариант получения пенсии по случаю потери кормильца. Эта пенсия не требует наличия минимального стажа и баллов, так как начисляется на основании стажа и баллов покойного супруга. Согласно ст. 15 Федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ, овдовевший супруг может получать пенсию по нескольким основаниям:

Достижение пенсионного возраста.

Нахождение в уходе за детьми покойного до 14 лет при условии, что он не работает (ст. 10 Закона № 400-ФЗ).

2. Добавить себе стаж и баллы

Другой способ — это увеличение стажа и баллов за счет подтверждения ранее не учтенных периодов. Вот как это можно сделать:

Периоды трудовой деятельности до 2002 года : Если записи в трудовой книжке оформлены неверно или не сохранились, можно доказать эти периоды другими документами или показаниями свидетелей. Примером может служить решение Котельничского районного суда Кировской области № М-2/1/2024, где учитывалось время работы в колхозе в период школьных каникул.

Нестраховые периоды: Если у вас есть военная служба, уход за ребенком до 1,5 лет, инвалидом 1 группы, человеком старше 80 лет или проживание с супругом-военнослужащим за границей, эти периоды также могут быть учтены. Главное — наличие хотя бы одного дня трудового стажа до или после этих периодов (ст. 12 Закона № 400-ФЗ).

3. Доплатить взносы

Если до пенсии не хватает незначительного количества стажа или баллов, можно внести добровольные взносы на свой лицевой счет в Пенсионном фонде. В 2024 году минимальная сумма взноса составляет 50 798,88 рублей, что позволит зачесть весь 2024 год и получить один пенсионный балл. Этот вариант подходит, если до достижения необходимого стажа или баллов не хватает совсем немного. Однако, стоит учитывать, что доплата взносов действует только на будущее время (ст. 29 Федерального закона от 15 декабря 2001 г. № 167-ФЗ).

Если ни один из этих вариантов вам не подходит, последней альтернативой остается социальная пенсия. Она назначается на пять лет позже страховой, но для ее получения не требуется минимального стажа или количества баллов.