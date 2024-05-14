Т-Банк готовит к запуску новый сервис онлайн-продаж: почему это не просто маркетплейс

Т-Банк, известный своими инновациями в финансовом секторе, готовится к осеннему запуску собственного сервиса онлайн-продаж. Несмотря на сравнения с маркетплейсами, банк обещает нечто уникальное. Чем именно Т-Банк планирует удивить своих клиентов и как это изменит рынок?

Т-Банк открывает новый рубеж в электронной коммерции, готовясь к запуску сервиса онлайн-продаж, который, по заверениям представителей компании, станет "не маркетплейсом в буквальном смысле". Хотя проект, как сообщают источники в IT-компаниях, о чем сообщают «Ведомости» практически готов к запуску, подробности остаются под завесой тайны. Тем не менее, некоторые факты и предположения уже начинают проясняться.

Запуск нового сервиса запланирован на осень 2024 года — аккурат к традиционным осенним распродажам. Это может стать одной из самых громких премьер года, особенно если учитывать заявления представителей банка о том, что платформа удивит всех.

По словам председателя Федерального общества сетевой торговли (ФОСТ) Евгении Черницкой, наибольшая вероятность того, что новый сервис будет представлен на традиционной конференции Т-Банка, посвящённой электронной торговле. Черницкая также подчеркнула, что банк явно намерен сделать старт максимально мощным, что подтверждается сроками запуска, совпадающими с пиком потребительской активности.

Что именно будет представлять собой этот новый сервис?

Аналитики полагают, что Т-Банк сосредоточится на создании онлайн-продукта с использованием уже существующих партнёрских связей, предлагающих различные товары и услуги. Вероятно, компания выбрала модель DBS (delivery by seller), при которой доставкой занимаются сами продавцы. Такая схема позволит банку избежать затрат на создание складской инфраструктуры и пунктов выдачи заказов.

Кроме того, проект может быть интегрирован с существующими финансовыми инструментами Т-Банка, такими как программы лояльности и система кешбэка. По словам аналитиков, это может сделать цены на товары и услуги привлекательнее, чем у конкурентов. Платформа, вероятно, предложит своим клиентам возможность приобретения товаров в рассрочку или оплату долями без необходимости открывать дополнительные карты, как это делают некоторые другие маркетплейсы.

Что это значит для рынка и покупателей?

Для клиентов нового сервиса ожидаются конкурентные цены, удобство финансовых операций и уникальные предложения по кешбэку. Продавцы, в свою очередь, могут рассчитывать на выгодные условия сотрудничества с банком, включая льготные условия по кредитованию и доступ к аналитике на основе обширной клиентской базы Т-Банка, насчитывающей около 40 миллионов пользователей.

Остаётся лишь гадать, как новый проект изменит ландшафт онлайн-торговли и насколько сильно он повлияет на позиции существующих игроков. Одно можно сказать точно: Т-Банк, известный своими смелыми инновациями, вновь стремится установить новый стандарт на рынке.



Будьте на шаг впереди: подготовьтесь к будущему

Если вы хотите быть полностью готовыми к работе с новыми платформами маркетплейсов, а также успешно работать с имеющимися: не упустите свой шанс в быстро развивающейся нише, сейчас самое время укрепить свои знания в бухгалтерском учёте на маркетплейсах. Специально для этого создан курс «Бухгалтерия маркетплейса-2024», который охватывает все ключевые аспекты, от выбора налогового режима до автоматизации учёта с помощью 1С. Обучение на этом курсе позволит вам уверенно ориентироваться в нюансах работы с такими гигантами, как Ozon, Wildberries и Яндекс.Маркет, и быстро адаптироваться к новым условиям рынка.

Не упустите возможность пройти обучение со скидкой 74% и всего за 4290 ₽ и зайти на новый продукт Т-Банка полностью подготовленным. Получите навыки, которые помогут вам избежать ошибок и сделают вас востребованным специалистом на рынке, где спрос на профессионалов с каждым годом только растёт.