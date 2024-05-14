Банкротство физических лиц в 2024 году: что изменилось и как пройти процедуру

С 2024 года в России вступили в силу важные изменения в законодательстве, касающемся банкротства физических лиц. Эта процедура, позволяющая гражданам законно списать долги через суд, становится все более востребованной в условиях экономической нестабильности. Рассмотрим, какие нововведения появились в этом году и начать процедуру

Ключевые изменения в законодательстве

В 2024 году в России были приняты поправки, которые существенно повлияли на порядок списания долгов и работу с кредиторами:

Минимальный доход, который не подлежит взысканию. С начала года минимальный доход, который оставляется должникам, увеличился до уровня прожиточного минимума. Теперь, при обращении в банк или Федеральную службу судебных приставов (ФССП), должники могут сохранить на своих счетах не менее 16 844 рублей. Это позволяет им обеспечить базовые жизненные потребности. Ускорение завершения исполнительного производства. С июля 2024 года приставы обязаны завершать исполнительное производство в течение трех дней после погашения долга. Если у должника нет имущества, которое можно изъять, срок вынесения постановления о завершении также не должен превышать трех дней. Автоматизация работы коллекторов. В закон № 230-ФЗ введено понятие "автоматизированный интеллектуальный агент" (АИА), который будет использоваться для взаимодействия с должниками. С февраля 2024 года телефонное общение с должниками должно осуществляться только через АИА, а прямые звонки возможны только с согласия должника. Защита доходов пенсионеров. Пенсионеры с января 2024 года могут рассчитывать на автоматическое пересчитывание суммы, подлежащей взысканию, с учетом прожиточного минимума. Для этого необходимо обратиться в Социальный фонд.

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Как пройти процедуру банкротства в 2024 году?

Процедура банкротства физических лиц в России регулируется законом и может быть начата как самим должником, так и кредиторами или Федеральной налоговой службой (ФНС). В 2024 году существуют два способа прохождения процедуры: стандартный и упрощенный.

Стандартная процедура через арбитражный суд. Этот способ предполагает участие арбитражного управляющего, который будет заниматься имуществом и долгами должника. Для начала процедуры необходимо подать заявление в суд с приложением всех необходимых документов, таких как список кредиторов и опись имущества. Процедура может длиться от 15 дней до трех месяцев. Упрощенная процедура через МФЦ. Этот вариант подходит для граждан с долгами от 25 000 до 1 млн рублей. Преимущество упрощенной процедуры в том, что она не требует участия финансового управляющего, а документы можно подать через Многофункциональный центр (МФЦ). Важное изменение 2024 года — сокращение списка необходимых документов.

Последствия банкротства для должников и их родственников

Процедура банкротства, несмотря на возможность списания долгов, имеет свои последствия:

Запрет на распоряжение имуществом. Пока дело о банкротстве находится на рассмотрении, должнику запрещено распоряжаться своим имуществом и счетами. Зарплата и пенсия переходят в ведение финансового управляющего. Ограничения на получение кредитов и занятие должностей. В течение пяти лет после процедуры банкротства гражданин обязан информировать кредиторов о своем статусе банкрота. Также на три года накладывается запрет на занятие руководящих должностей, а если дело касается банков или страховых компаний — на пять и десять лет соответственно. Влияние на имущество супругов. При банкротстве одного из супругов имущество, приобретенное в браке, также может быть реализовано для погашения долгов. Это касается, например, автомобиля, записанного на жену или мужа банкрота.

Сколько стоит банкротство?

Стоимость процедуры банкротства может варьироваться в зависимости от выбранного способа:

Стандартная процедура требует оплаты госпошлины, депозита в суд, услуг финансового управляющего и публикации информации в СМИ. В сумме это может обойтись более чем в 60 000 рублей.

Упрощенная процедура через МФЦ бесплатна, что делает ее привлекательной для граждан с относительно небольшими долгами.

Банкротство физических лиц в 2024 году продолжает оставаться эффективным инструментом для списания долгов в России. Однако новые законодательные изменения требуют внимательного подхода к процедуре, а также учета возможных последствий как для самого должника, так и для его близких. Важно помнить, что этот процесс не только освобождает от долгов, но и накладывает серьезные ограничения на будущее финансовое и социальное положение гражданина. Поэтому перед тем, как принять решение о банкротстве, рекомендуется тщательно изучить все возможные варианты и, при необходимости, обратиться за консультацией к специалистам.