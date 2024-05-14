Кабмин предлагает заменить плановые проверки бизнеса профилактическими визитами

Об этом на Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2024) сообщил вице-премьер, руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко. Новый механизм контроля нацелен на снижение административного давления на бизнес и повышение эффективности взаимодействия государства с предпринимателями.

Зачем нужны профилактические визиты?

Профилактические визиты не являются новой практикой для российского бизнеса. Этот инструмент контроля активно применялся с момента введения моратория на плановые проверки в 2022 году. Во время таких визитов инспекторы не накладывают штрафы, а проводят консультации, помогая предпринимателям устранить выявленные нарушения. По данным правительства, за первые шесть месяцев 2024 года было проведено 570 000 профилактических визитов, что на 50 000 больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Инициатива заменить плановые проверки профилактическими визитами касается всех объектов контроля, кроме предприятий, представляющих чрезвычайно высокий и высокий риски (например, атомные электростанции или химические предприятия). Такой подход позволит не только снизить давление на бизнес, но и повысить прозрачность контрольных мероприятий. «Этот инструмент зарекомендовал себя во время действия моратория на проверки. По результатам таких визитов предприниматель получает консультацию и предписание об устранении нарушения, а не штраф», — отметил Дмитрий Григоренко.

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Как будет работать новый механизм?

Процедура проведения профилактического визита предусматривает возможность для бизнеса заранее согласовать дату и время визита с надзорными органами. Это стало возможным благодаря поправкам к закону «О государственном и муниципальном контроле», принятым в 2023 году. После подачи заявления в надзорный орган, оно будет рассмотрено в течение десяти рабочих дней, и при наличии необходимых ресурсов визит будет согласован. Такой подход обеспечивает гибкость в организации проверок и удобство для предпринимателей, которые могут заранее подготовиться к встрече с инспекторами.

Индикаторы риска — основа для внеплановых проверок

Одной из ключевых задач правительства является разработка системы индикаторов риска, которые станут основанием для проведения внеплановых проверок. По словам Григоренко, эффективность проверок, проводимых на основе таких индикаторов, составляет около 85%, что значительно выше, чем у проверок по другим основаниям (около 60%). Расширение системы индикаторов риска позволит сделать процесс контроля более целенаправленным и эффективным.

Кроме того, предприниматели на встрече с правительством предложили создать публичный механизм расчета категории риска. Это позволит бизнесу лучше понимать, почему их деятельность относится к той или иной категории риска, и что нужно сделать для снижения этого риска. Уже сегодня в ряде сфер работают подобные механизмы, например, в МЧС по пожарному надзору и в Роструде по трудовым вопросам. Правительство планирует распространить этот успешный опыт на все надзорные органы.

Генпрокуратура поддерживает профилактический подход

Поддержку новой системе выразил и генеральный прокурор Игорь Краснов, который также выступал на Восточном экономическом форуме. Он отметил, что мораторий на проверки бизнеса и «прокурорский фильтр» продемонстрировали высокую эффективность. В первом полугодии 2024 года прокуроры отклонили две трети заявок на внеплановые проверки бизнеса — из 57 000 заявок было отклонено около 38 000. При этом Краснов предложил закрепить профилактические меры на постоянной основе, сделав их не временной инициативой, а устойчивой частью системы государственного контроля.

«О необходимости законодательного закрепления данного механизма я проинформировал главу государства, попросив его дать соответствующее поручение председателю правительства», — заявил генеральный прокурор. Он подчеркнул, что основной вектор развития системы госконтроля должен оставаться на профилактике нарушений, а не на санкциях.

Новая реальность для российского бизнеса

Введение обязательных профилактических визитов как замена плановым проверкам — это часть более широкой реформы государственного контроля, направленной на создание комфортных условий для ведения бизнеса в России. Отказ от санкций в пользу консультаций и предупреждений позволит предпринимателям сосредоточиться на развитии бизнеса, не опасаясь чрезмерного административного давления. В то же время государство сможет более эффективно обеспечивать соблюдение обязательных требований, предотвращая нарушения на ранних стадиях.

Закрепление профилактических визитов в законодательстве сделает их неотъемлемой частью системы контроля и повысит уровень доверия между бизнесом и государством.