Минэкономразвития повышает прогноз растущего ВВП России до 3,9% на 2024 Год

Москва, 6 сентября 2024 — Министерство экономического развития Российской Федерации обновило свои прогнозы по росту валового внутреннего продукта (ВВП) страны, ожидая, что экономика вырастет на 3,9% в 2024 году.

Это значительное повышение по сравнению с ранее установленными прогнозами и ключевой индикатор улучшения экономических условий в России.

Обновленный прогноз: Прирост ВВП и факторы улучшения

Ранее в апреле этого года Минэкономразвития прогнозировало рост ВВП на уровне 2,8% на 2024 год. Новый прогноз, опубликованный сегодня, демонстрирует более оптимистичное отношение к экономическому развитию. Согласно обновленным данным, ожидается, что экономический рост в 2025 году составит 2,5%, в 2026 году — 2,6%, а в 2027 году — 2,8%. Эти цифры также превосходят ранее предполагавшиеся темпы роста, что свидетельствует о положительных тенденциях в экономике.

Одним из ключевых факторов, способствующих улучшению прогноза, является значительное наращивание производительности труда. Министерство экономического развития указывает на то, что рост производительности выше исторического диапазона позволяет ожидать улучшения экономических показателей. В 2024 году производительность труда ожидается на уровне 3,3%, что значительно выше апрельского прогноза в 2,7%. В последующие годы ожидается рост производительности на 2,3% ежегодно, с небольшим увеличением до 2,8% в 2027 году.

Экономическая динамика и принятые меры

Прогноз был одобрен правительственной комиссией по бюджетным проектам и теперь направлен в правительство для дальнейшего рассмотрения. Положительная динамика в экономике также поддерживается рекордно низким уровнем безработицы, который ожидается на уровне 2,6% на протяжении всего прогнозного периода.

Резкий прирост инвестиций в основной капитал также поддерживает позитивные ожидания. В прошлом году инвестиции выросли на 9,8%, и в текущем году ожидается их рост на уровне 7,8%. Это в три раза превышает ранее прогнозируемые темпы роста. Однако, несмотря на позитивные данные, ожидается, что жесткая денежно-кредитная политика Банка России будет сдерживать темпы роста в 2025–2027 годах. В текущий момент ключевая ставка составляет 18%, и возможно её дальнейшее повышение.

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Инфляция и прогнозы по торговому балансу

Инфляция также является важным фактором в экономических прогнозах. Прогнозы по инфляции были пересмотрены в сторону повышения. Ожидается, что по итогам 2024 года инфляция составит 7,3%, что выше апрельских прогнозов в 5,1%. В 2025 году инфляция прогнозируется на уровне 4,5%, и только в 2026 году планируется возвращение к таргету Центробанка в 4%.

Прогноз по импорту был понижен, что связано с воздействием вторичных санкций и проблемами расчетов за импортируемые товары. Импорт в 2024 году прогнозируется на уровне $294,9 млрд, что ниже ранее ожидаемых $324,1 млрд. Экспорт в 2024 году также немного уменьшится по сравнению с предыдущим прогнозом, составив $427,6 млрд.

Перспективы и влияние на экономику

Экономические прогнозы Минэкономразвития подтверждают позитивные тренды в российской экономике и ожидаемое улучшение в ближайшие годы. Основные причины улучшения прогнозов включают рост производительности труда, высокие темпы инвестиций и низкий уровень безработицы. Однако, жесткая денежно-кредитная политика и повышенная инфляция могут оказать сдерживающее влияние на экономический рост в будущем.

Эксперты подчеркивают, что текущие прогнозы отражают как внутренние, так и внешние экономические реалии, и важно учитывать возможные риски и неопределенности, которые могут повлиять на дальнейшее развитие экономики России.