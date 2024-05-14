Ozon запустил новый инструмент для продвижения пунктов выдачи заказов

Инструмент направлен на привлечение новых покупателей и стимулирование их к самостоятельному получению заказов. Этот шаг открывает новые возможности для владельцев ПВЗ и способствует увеличению клиентского трафика, особенно со стороны пользователей, которые редко пользуются услугами маркетплейса.

Суть нового инструмента

Главная идея нововведения заключается в предоставлении скидок клиентам, которые оформили менее двух заказов на платформе Ozon за последние полгода. Владельцы ПВЗ могут предложить таким пользователям скидку в размере 3% или 5% при условии самовывоза товара из конкретного пункта. Максимальный размер скидки на один товар ограничен 200 рублями, однако на общий заказ ограничений по скидке нет.

Этот инструмент нацелен именно на новых клиентов и позволяет повысить их лояльность к ПВЗ, привлекая их к самостоятельному получению заказов. Важно, что каждый владелец пункта выдачи сам решает, подключать ли эту опцию для своего бизнеса.

Особенности работы инструмента

Для использования данного инструмента ПВЗ должны соответствовать определённым критериям: их рейтинг на платформе должен быть не ниже 4,85. Это требование позволяет поддерживать высокий уровень обслуживания и стимулирует владельцев пунктов к предоставлению качественных услуг.

Владельцы ПВЗ, которые подключат этот инструмент, смогут выделиться на платформе. В мобильном приложении и на сайте Ozon такие пункты будут отображаться выше в списке при выборе адреса доставки, а также сопровождаться специальным баннером, что облегчит их поиск для клиентов.

Важно отметить, что компенсация за предоставленные скидки будет влиять на вознаграждение владельцев ПВЗ только в случае выкупа товара. Если заказ будет отменён или возвращён, средства за скидку возвращаются обратно владельцу пункта. Такой подход позволяет снизить финансовые риски для владельцев и делает инструмент более гибким в использовании.

Преимущества для бизнеса

Ozon разработал специальный калькулятор, который помогает владельцам ПВЗ прогнозировать возможный прирост продаж и оценить эффективность использования нового инструмента. Этот механизм позволяет заранее планировать акции и учитывать их влияние на оборот ПВЗ.

Кроме того, инструмент позволяет гибко управлять скидками: их размер и условия могут пересматриваться каждый месяц. Это даёт владельцам пунктов возможность адаптировать свои предложения под изменяющиеся условия рынка и поведение клиентов.

Влияние на логистическую инфраструктуру Ozon

Этот шаг по улучшению работы ПВЗ идёт параллельно с масштабным развитием логистической инфраструктуры Ozon. В сентябре 2024 года маркетплейс объявил предквалификационный отбор девелоперов для строительства универсальных складов в крупных городах, таких как Красноярск, Барнаул и Новосибирск.

На сегодняшний день логистическая площадь Ozon составляет 2,8 млн квадратных метров, а пункты выдачи заказов находятся в пешей доступности для 134 миллионов россиян. Это подчёркивает важность эффективного управления ПВЗ для дальнейшего роста платформы и улучшения клиентского опыта.

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Введение нового инструмента «Скидки от ПВЗ» открывает для владельцев пунктов выдачи заказов новые перспективы в продвижении своих услуг и увеличении клиентской базы. Гибкость в управлении скидками, продуманная система компенсаций и возможность точной оценки потенциальных доходов делают этот инструмент привлекательным для бизнеса. Ozon, в свою очередь, продолжает укреплять свою логистическую сеть и расширять возможности для взаимодействия с пользователями, что делает его одним из ведущих игроков на российском рынке e-commerce.