Золото и серебро рвутся ввысь: что ждать дальше? Серебро достигло рекордных значений за 12 лет, а золото пробило историческую отметку в 223 974 руб за унцию

Цены на серебро и золото штурмуют многолетние рекорды. Почему драгоценные металлы снова в центре внимания инвесторов? Разбираемся, что подтолкнуло их к взлету и что будет дальше.

Серебро бьет рекорды: максимум с 2012 года

27 сентября стало историческим днем для рынка серебра. Фьючерсы на драгоценный металл с поставкой в декабре взлетели до 2 680 рублей за унцию (28,35 г, 94,61 руб./г), что стало максимальной отметкой с 2012 года. За этот год серебро подорожало почти на 37%, что делает его одной из лучших инвестиций среди сырьевых товаров. Но каковы причины такого стремительного роста?

Золото: новый исторический максимум

Цены на золото не отстают от серебра. На этой неделе золото впервые в истории превысило отметку в 223 974 рубля за унцию (28,35 г, 7 907 руб./г), что стало результатом множества факторов, включая ожидания снижения процентных ставок ФРС США и геополитические риски на Ближнем Востоке. ФРС уже уменьшила ставку на 50 б.п. в сентябре, и рынок ждет дальнейшего ее снижения, что способствует росту цен на драгоценные металлы.

Причины роста: ставка на ставки и промышленный спрос

Ожидания дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики ФРС оказывают значительное влияние на рост цен на серебро и золото. Металлы, не приносящие процентного дохода, стали предпочтительными активами для инвесторов на фоне сниженных ставок. Важную роль играет и промышленное использование серебра, которое может вырасти благодаря действиям Китая по стимулированию своей экономики.

Что дальше? Инвесторы смотрят на Индию и Китай

Впереди праздники в Индии, что традиционно увеличивает спрос на золото и серебро. Кроме того, спекулятивные игроки продолжают наращивать длинные позиции на фоне ожиданий дополнительных стимулов от Китая и дальнейшего падения ставок в США.

Несмотря на текущий рост, цены на серебро остаются далеко от своего исторического максимума в 4 435 рублей за унцию (28,35 г, 156,41 руб./г), зафиксированного в 2011 году. Однако, текущая динамика и благоприятные экономические условия могут создать почву для достижения новых вершин.