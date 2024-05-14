Ozon усиливает контроль за возвратами: Новые правила для ПВЗ и курьеров обещают рост выплат

Ozon вводит новые правила для пунктов выдачи заказов (ПВЗ) и курьеров, которые касаются возврата товаров. Теперь каждый возврат должен быть отсканирован, что поможет уменьшить потери продукции и повысить точность логистики. Нововведения обещают рост выплат курьерам до 13%.

Новые правила возвратов: что изменилось для ПВЗ и курьеров?

В августе 2024 года Ozon объявил о внедрении новой процедуры возврата товаров через пункты выдачи заказов (ПВЗ). Теперь каждый возвращенный товар должен быть отсканирован перед отправкой курьеру. Как заявляет маркетплейс, это нововведение поможет минимизировать потери и повысить прозрачность логистических операций.

Согласно новым правилам, курьеры также обязаны сканировать каждый принятый товар, если общее количество возвратов не превышает 150 штук. Для большего объема отправлений обязательное сканирование распространяется только на товары, которые хранятся на складах Ozon.

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Почему это важно: защита от потерь и увеличение выплат

Основная цель нововведений — устранить проблему, когда маркетплейс не мог точно отследить место потери товара: произошло ли это на этапе возврата в ПВЗ или при транспортировке. Это решение не только сократит риски утраты, но и обеспечит увеличение выплат курьерам. Курьеры теперь будут получать оплату за каждый отсканированный товар, а не за общий поток отправлений, что увеличит их вознаграждение на 10–13%, в зависимости от региона.

"Ранее Ozon не мог точно отследить место, где был потерян товар — на ПВЗ или по дороге на логистический объект", — пояснил представитель компании. Это серьезное изменение помогает улучшить как финансовую, так и операционную безопасность.

Дополнительные бонусы: рост оплаты за ночные перемещения

Кроме того, с октября 2024 года Ozon обещает повысить оплату курьерам за ночные перемещения между сортировочными центрами на 25%. Это направлено на компенсацию дополнительной нагрузки и улучшение условий работы для сотрудников, обеспечивающих доставку в ночное время.

550 тысяч предпринимателей на платформе: масштаб сотрудничества

На данный момент с Ozon сотрудничают более 550 тысяч предпринимателей, а ассортимент маркетплейса насчитывает 370 миллионов товаров. Такие меры, как обязательное сканирование возвратов и повышение выплат курьерам, направлены на дальнейшее улучшение сервиса и логистики, что важно для всех участников экосистемы — как продавцов, так и покупателей.

Взгляд в будущее: новые инициативы

Ozon продолжает совершенствовать свою логистическую цепочку и взаимодействие с партнерами. Эти нововведения — только первые шаги в улучшении возвратов и доставки. Компания уже анонсировала дополнительные меры по повышению безопасности и прозрачности логистики, которые будут представлены в ближайшие месяцы.

Маркетплейс стремится к максимальной защите интересов своих клиентов и партнеров, делая систему еще более устойчивой и прозрачной.