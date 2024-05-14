Штраф за штраф: почему неправильный ИНН обернулся для компании новыми долгами

Взгляд на налоговые провалы и последствия: как одно неверное заполнение платежного поручения обернулось для компании неожиданными финансовыми проблемами. Узнайте, что произошло и как избежать подобных ошибок.

Суть

Общество столкнулось с принудительным взысканием задолженности из-за неисполнения обязанности по уплате штрафа. Проблема возникла, когда уплаченный третьим лицом штраф не был учтен на едином налоговом счете (ЕНС) компании. Инспекция не признала платеж, поскольку в реквизите «ИНН плательщика» был указан ИНН физического лица, а не общества.

Процесс

Общество обратилось в налоговую инспекцию, утверждая, что в реквизите «Назначение платежа» указаны данные общества, что, по их мнению, должно было свидетельствовать об исполнении обязательств по уплате штрафа. Однако ФНС России указала на несоответствие требованиям, установленным Приказом Минфина, в соответствии с которым именно ИНН плательщика должен указывать на того, кто отвечает за уплату. Поскольку был указан ИНН третьего лица, инспекция зачислила средства на его ЕНС, оставив задолженность за обществом.

Итог

Налоговая служба оставила без удовлетворения жалобу общества, подчеркнув, что ошибка в заполнении платежного поручения привела к правомерным действиям со стороны инспекции. В результате компания столкнулась с дополнительными финансовыми проблемами, подчеркивая важность внимательности и точности в налоговых расчетах. Этот случай служит важным уроком для всех бухгалтеров и предпринимателей о необходимости тщательной проверки реквизитов в платежных документах, чтобы избежать непредвиденных последствий.