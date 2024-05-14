Банкротство не освобождает от уплаты текущих страховых взносов: спор с налоговой инспекцией

Фабула дела
Заявитель, зарегистрированный как индивидуальный предприниматель с 2013 по 2020 год, был признан несостоятельным (банкротом) 11 марта 2020 года. Процесс банкротства начался 3 декабря 2019 года, когда суд принял заявление о признании его банкротом.
Налоговая инспекция настаивала на том, что страховые взносы за 2019 и 2020 годы подлежат взысканию как текущие обязательства, поскольку они возникли после возбуждения дела о банкротстве.
Заявитель утверждал, что эти обязательства должны быть признаны безнадежными к взысканию и списаны, поскольку его банкротство завершилось решением суда.
Позиция ФНС
ФНС России ссылается на Закон № 127-ФЗ о банкротстве, согласно которому:
Текущие платежи (в том числе страховые взносы), возникшие после даты принятия заявления о банкротстве, сохраняют свою силу и подлежат взысканию.
Признание банкротом не освобождает гражданина от обязательств по текущим платежам, даже если основные долги списаны.
Поскольку дело о банкротстве было возбуждено 3 декабря 2019 года, а предприниматель продолжал числиться в статусе ИП до марта 2020 года, обязательства по уплате страховых взносов за этот период являются текущими и подлежат взысканию.
Итог
Жалоба заявителя была отклонена, а действия налоговой инспекции признаны законными. Это дело иллюстрирует, что признание банкротства не освобождает от уплаты текущих обязательств, даже если предприниматель уже завершил процесс ликвидации в качестве ИП.
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