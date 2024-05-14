Прожиточный минимум в России: ключевые изменения в 2024 году

С 1 января 2024 года прожиточный минимум в России был проиндексирован на 7,5% в соответствии с прогнозируемым уровнем инфляции за прошедший год. Данная мера не только отражает экономическую реальность, но и является важным индикатором уровня жизни в стране. Прожиточный минимум (ПМ) — это минимальная сумма доходов, необходимая для обеспечения базовых потребностей человека. В 2024 году размер ПМ на душу населения составляет 15 453 рубля в месяц, что имеет серьезные последствия для различных социальных групп.
Прожиточный минимум: что это такое?
Прожиточный минимум регулируется федеральным законом о бюджете и служит нескольким целям:
Оценка уровня жизни: ПМ позволяет оценивать уровень жизни граждан по всей стране и в отдельных регионах.
Расчет социальных пособий: На его основе рассчитываются пособия и стипендии, что делает его важным инструментом социальной политики.
Определение МРОТ: ПМ служит основой для обоснования минимального размера оплаты труда (МРОТ).
Формирование бюджетов: Государство заранее рассчитывает необходимые средства на социальные выплаты, опираясь на величину ПМ.
Влияние на общество
Прожиточный минимум служит критерием оценки нуждаемости населения. Он непосредственно влияет на благосостояние таких категорий граждан, как малоимущие, пенсионеры и семьи с детьми. Кроме того, ПМ является основанием для социальных доплат к пенсиям, гарантируя, что доход пенсионера не может быть ниже регионального ПМ для пенсионеров.
Отличие от МРОТ
Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) представляет собой сумму, ниже которой работодатель не может платить своим сотрудникам. В 2024 году общероссийский МРОТ составляет 19 242 рубля в месяц, что в контексте растущей инфляции вызывает вопросы о его достаточности.
Как рассчитывается прожиточный минимум?
С 2021 года ПМ рассчитывается как 44,2% от медианной зарплаты, определяемой Росстатом. Таким образом, величина ПМ зависит от средней заработной платы по стране, что обеспечивает более точное отражение реального положения дел.
Таблица: Прожиточный минимум по социальным группам в 2024 году
Категория граждан
Прожиточный минимум (руб.)
Все население
15 453
Трудоспособное население
16 844
Пенсионеры
13 290
Дети
14 989
Величина прожиточного минимума по годам
Таблица ниже демонстрирует динамику изменения величины прожиточного минимума в России за последние годы:
Период
Все население
Трудоспособное население
Пенсионеры
Дети
Нормативный акт
с 1 января 2021 г.
11 653
12 702
10 022
11 303
Постановление Правительства от 31.12.2020 № 2406
с 1 января 2022 г.
12 654
13 793
10 882
12 274
Федеральный закон от 06.12.2021 № 390-ФЗ
с 1 июня 2022 г.
13 919
15 172
11 970
13 501
Постановление Правительства от 28.05.2022 № 973
с 1 января 2023 г.
14 375
15 669
12 363
13 944
Федеральный закон от 05.12.2022 № 466-ФЗ
с 1 января 2024 г.
15 453
16 844
13 290
14 989
Федеральный закон от 27.11.2023 № 540-ФЗ
с 1 января 2025 г.
17 733
19 329
15 250
17 201
Постановление Правительства от 12.06.2024 № 789
Прожиточный минимум в регионах
Размер прожиточного минимума варьируется по регионам, что отражает различия в уровне жизни и стоимости жизни. Например, в Москве он составляет 22 662 рубля на душу населения, тогда как в Чукотском автономном округе достигает 40 332 рублей.
Таблица: Прожиточный минимум по регионам в 2024 году
Регион
Прожиточный минимум (руб.)
Трудоспособное население (руб.)
Дети (руб.)
Пенсионеры (руб.)
Москва
22 662
25 879
19 586
16 964
Санкт-Петербург
16 535
18 023
16 039
14 220
Московская область
18 296
19 943
17 747
15 735
Чукотский АО
40 332
43 962
39 122
34 686
Липецкая область
12 826
13 980
12 957
11 177
Увеличение прожиточного минимума в 2024 году подчеркивает стремление государства адаптироваться к экономическим изменениям и повысить уровень жизни граждан. Это также вызывает вопросы о дальнейших шагах по поддержке уязвимых групп населения в условиях растущих цен и инфляции. Прожиточный минимум не только отражает текущую ситуацию, но и задает вектор для будущей социальной политики в России.
Мы изучили все ритейл-платформы и составили новый курс
Погрузитесь в работу Wildberries, Ozon и других маркетплейсов с понятными лекциями, видео, практическими заданиями, поддержкой в чате и проверкой знаний, и получите удостоверение о повышении квалификации.
Вы узнаете нюансы, особенности и подводные камни каждой онлайн-платформы при ведении бухгалтерского, налогового учета и документооборота в 2024 году. Отдельная тема посвящена учету в 1С для УСН и ОСНО и выбору программ для ведения учета товарооборота. Стоимость обучения
16350 4290 руб.
Начать дискуссию