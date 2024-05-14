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Прожиточный минимум в России: ключевые изменения в 2024 году

В России вырос прожиточный минимум на 7,5%, что отражает уровень инфляции и реальные условия жизни. Новые значения ПМ затрагивают различные социальные группы и оказывают влияние на социальные пособия и МРОТ.
Прожиточный минимум в России: ключевые изменения в 2024 году

С 1 января 2024 года прожиточный минимум в России был проиндексирован на 7,5% в соответствии с прогнозируемым уровнем инфляции за прошедший год. Данная мера не только отражает экономическую реальность, но и является важным индикатором уровня жизни в стране. Прожиточный минимум (ПМ) — это минимальная сумма доходов, необходимая для обеспечения базовых потребностей человека. В 2024 году размер ПМ на душу населения составляет 15 453 рубля в месяц, что имеет серьезные последствия для различных социальных групп.

Прожиточный минимум: что это такое?

Прожиточный минимум регулируется федеральным законом о бюджете и служит нескольким целям:

  • Оценка уровня жизни: ПМ позволяет оценивать уровень жизни граждан по всей стране и в отдельных регионах.

  • Расчет социальных пособий: На его основе рассчитываются пособия и стипендии, что делает его важным инструментом социальной политики.

  • Определение МРОТ: ПМ служит основой для обоснования минимального размера оплаты труда (МРОТ).

  • Формирование бюджетов: Государство заранее рассчитывает необходимые средства на социальные выплаты, опираясь на величину ПМ.

Влияние на общество

Прожиточный минимум служит критерием оценки нуждаемости населения. Он непосредственно влияет на благосостояние таких категорий граждан, как малоимущие, пенсионеры и семьи с детьми. Кроме того, ПМ является основанием для социальных доплат к пенсиям, гарантируя, что доход пенсионера не может быть ниже регионального ПМ для пенсионеров.

Отличие от МРОТ

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) представляет собой сумму, ниже которой работодатель не может платить своим сотрудникам. В 2024 году общероссийский МРОТ составляет 19 242 рубля в месяц, что в контексте растущей инфляции вызывает вопросы о его достаточности.

Как рассчитывается прожиточный минимум?

С 2021 года ПМ рассчитывается как 44,2% от медианной зарплаты, определяемой Росстатом. Таким образом, величина ПМ зависит от средней заработной платы по стране, что обеспечивает более точное отражение реального положения дел.

Таблица: Прожиточный минимум по социальным группам в 2024 году

Категория граждан

Прожиточный минимум (руб.)

Все население

15 453

Трудоспособное население

16 844

Пенсионеры

13 290

Дети

14 989

Величина прожиточного минимума по годам

Таблица ниже демонстрирует динамику изменения величины прожиточного минимума в России за последние годы:

Период

Все население

Трудоспособное население

Пенсионеры

Дети

Нормативный акт

с 1 января 2021 г.

11 653

12 702

10 022

11 303

Постановление Правительства от 31.12.2020 № 2406

с 1 января 2022 г.

12 654

13 793

10 882

12 274

Федеральный закон от 06.12.2021 № 390-ФЗ

с 1 июня 2022 г.

13 919

15 172

11 970

13 501

Постановление Правительства от 28.05.2022 № 973

с 1 января 2023 г.

14 375

15 669

12 363

13 944

Федеральный закон от 05.12.2022 № 466-ФЗ

с 1 января 2024 г.

15 453

16 844

13 290

14 989

Федеральный закон от 27.11.2023 № 540-ФЗ

с 1 января 2025 г.

17 733

19 329

15 250

17 201

Постановление Правительства от 12.06.2024 № 789

Прожиточный минимум в регионах

Размер прожиточного минимума варьируется по регионам, что отражает различия в уровне жизни и стоимости жизни. Например, в Москве он составляет 22 662 рубля на душу населения, тогда как в Чукотском автономном округе достигает 40 332 рублей.

Таблица: Прожиточный минимум по регионам в 2024 году

Регион

Прожиточный минимум (руб.)

Трудоспособное население (руб.)

Дети (руб.)

Пенсионеры (руб.)

Москва

22 662

25 879

19 586

16 964

Санкт-Петербург

16 535

18 023

16 039

14 220

Московская область

18 296

19 943

17 747

15 735

Чукотский АО

40 332

43 962

39 122

34 686

Липецкая область

12 826

13 980

12 957

11 177

Увеличение прожиточного минимума в 2024 году подчеркивает стремление государства адаптироваться к экономическим изменениям и повысить уровень жизни граждан. Это также вызывает вопросы о дальнейших шагах по поддержке уязвимых групп населения в условиях растущих цен и инфляции. Прожиточный минимум не только отражает текущую ситуацию, но и задает вектор для будущей социальной политики в России.

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