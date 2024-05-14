Почему PR-отделы крупных компаний устарели и что стартапы делают лучше: 5 инструментов, которые спасут ваш бизнес

PR-отделы крупных компаний отстают, используя старые методы, тогда как стартапы опережают их благодаря гибкости и проактивности. Узнайте 5 ключевых PR-инструментов стартапов, которые помогут корпорациям преуспеть в современных условиях.

Как пиар-отделы крупных компаний теряют возможности и чему могут научиться у стартапов

В условиях современного бизнеса PR-отделы крупных компаний сталкиваются с новыми вызовами, к которым их привычный инструментарий не всегда готов. Они используют классические методы вроде пресс-релизов, питчинга СМИ и публикации отчетов, но забывают про гибкость и оперативность. Между тем, стартапы активно пользуются новыми коммуникационными инструментами, что позволяет им оперативно реагировать на вызовы и набирать очки среди целевой аудитории.

В чем разница: PR крупных компаний и стартапов?

Большие корпорации предпочитают действовать по устоявшимся схемам, придерживаясь консервативных методов коммуникации. Они чаще всего используют рассылки пресс-релизов и публикацию регулярных отчетов, при этом упускают гибкость и оперативность.

Информационный кризис для них считается угрозой, которую нужно предотвратить или замолчать. Однако стартапы превращают кризисы в возможность:

Рассказать о продукте в новом свете .

Усиливать доверие к бренду.

Стартапы учатся на ошибках и используют их для улучшения репутации, что не всегда под силу большим компаниям.

Почему корпорации теряют в PR? Две главные ошибки

Старые инструменты. Массивная рассылка пресс-релизов без учета новостей и трендов не привлекает внимание. Для продвижения нужны более современные механики, такие как ньюсджекинг — оперативное использование трендовых инфоповодов. Медленные внутренние процессы. В крупных компаниях отсутствует механизм быстрого реагирования, и это особенно заметно при кризисах. Быстрое утверждение цитат, позиция компании по важным вопросам — это те процессы, которые в стартапах работают намного быстрее.

Что происходит, если компания не активна в медиаполе?

Когда корпорации не принимают участия в медиаполе так же активно, как стартапы, они упускают важные возможности для продвижения. Информационное пространство заполняется конкурентами, и для компании наступает "информационный вакуум".

Пример: политическое высказывание пиар-менеджера крупного ритейлера. Компания не отработала этот кризис, а лишь «дала заднюю», что дало конкурентам возможность усилить свои позиции.

Пять инструментов стартапов, которые пригодятся крупным компаниям

Стартапы умеют использовать кризисы и возможности для продвижения. Вот пять ключевых механик, которые помогут корпорациям быть гибкими и проактивными.

Инструмент Как работает Пример Проактивная позиция Не ждать новостей, а создавать их Вместо ежегодного отчета расскажите об успехах проекта в реальном времени Открытость Общение в социальных сетях с открытыми комментариями Ведите диалог с клиентами, отвечайте на их вопросы публично Личная коммуникация Установите контакт с аудиторией через реальных людей, а не формализованные пресс-релизы Лидеры компании могут стать спикерами и рассказывать истории от первого лица Выход в офлайн Организуйте мероприятия для живого общения с клиентами и партнерами Круглые столы, выставки, бизнес-завтраки повышают доверие к бренду Обучение Создайте образовательные программы для партнеров и клиентов Курсы и вебинары повышают лояльность и расширяют аудиторию

Проактивная позиция: создайте свои инфоповоды

Большие компании часто полагаются на свои регулярные инфоповоды, такие как годовые отчеты или презентации продуктов. Однако этого недостаточно для привлечения постоянного внимания.

Пример: вместо того чтобы раз в год публиковать отчет о финансах, можно раскрывать истории о процессе разработки новых продуктов или успехах сотрудников. Людям интересны детали "внутренней кухни".

Открытость в общении: используйте силу социальных медиа

Закрытые комментарии в социальных сетях — это ошибка, которую допускали многие бренды. Теперь открытость и диалог с клиентами становятся основой успешной коммуникации.

Стартапы используют любую возможность для общения с аудиторией, будь то негативные отзывы или вопросы клиентов. Это позволяет не только сгладить конфликтные ситуации, но и получить дополнительное внимание к продукту.

Личная коммуникация: дайте компании "человеческое лицо"

Корпорациям часто не хватает личного подхода. В отличие от стартапов, у них нет спикеров, которые могли бы доступно и просто взаимодействовать с аудиторией. Примером могут стать фаундеры стартапов, которые лично рассказывают о продукте и ведут диалог с рынком.

Выход в офлайн: живое общение — тренд

После пандемии спрос на офлайн-мероприятия снова растет. Корпорации могут организовать бизнес-завтраки, выставки и конференции для живого общения с клиентами и партнерами. Это повышает доверие и позволяет напрямую доносить свои ценности и идеи.

Обучение: экспертность как конкурентное преимущество

Компании могут выделиться на фоне конкурентов, организуя образовательные программы и курсы для клиентов и партнеров. Это не только подтверждает экспертизу компании, но и помогает удерживать сотрудников и клиентов, развивая их знания и навыки.

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Главный козырь стартапов — готовность к экспериментам

Стартапы готовы пробовать новые подходы и не боятся ошибаться. Примером может служить опыт компании «Норникель», которая внедрила новые подходы в PR. Вместо традиционных пресс-релизов компания начала рассказывать о высокотехнологичных разработках и организовала "Хакатон", который помог выйти на новые рынки.

Крупным корпорациям пора пересмотреть свои подходы к PR. Вместо того чтобы следовать старым схемам, нужно быть гибкими, проактивными и открытыми к экспериментам. Именно такие качества помогают стартапам выигрывать в конкурентной борьбе за внимание аудитории.