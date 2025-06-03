ЦБ может оставить ключевую ставку без изменений: интрига вокруг июньского решения

Ставка 21% пятый раз подряд — сигнал осторожности

Старший аналитик SberCIB Investment Research Игорь Рапохин считает, что Банк России в этот четверг, скорее всего, оставит ключевую ставку на уровне 21% — уже в пятый раз подряд. По его мнению, у регулятора пока нет достаточной статистики, подтверждающей устойчивое снижение инфляционного давления.

«Инфляция демонстрирует неоднородную динамику. Снижение темпов роста цен наблюдается в сегментах, чувствительных к курсу рубля, но в других группах товаров и услуг ценовое давление остается», — отмечает аналитик.

Однако появляются признаки охлаждения деловой активности, сокращения перегрева на рынке труда и в потребительском кредитовании. Эти сигналы позволяют говорить о возможности будущего смягчения денежно-кредитной политики — но не прямо сейчас.