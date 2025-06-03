ЦБ может оставить ключевую ставку без изменений: интрига вокруг июньского решения

Экономисты и аналитики разделились почти поровну: одни говорят о стабилизации инфляции и охлаждении экономики, другие — о сохранении рисков, требующих жесткой денежно-кредитной политики.
Ставка 21% пятый раз подряд — сигнал осторожности
Старший аналитик SberCIB Investment Research Игорь Рапохин считает, что Банк России в этот четверг, скорее всего, оставит ключевую ставку на уровне 21% — уже в пятый раз подряд. По его мнению, у регулятора пока нет достаточной статистики, подтверждающей устойчивое снижение инфляционного давления.
«Инфляция демонстрирует неоднородную динамику. Снижение темпов роста цен наблюдается в сегментах, чувствительных к курсу рубля, но в других группах товаров и услуг ценовое давление остается», — отмечает аналитик.
Однако появляются признаки охлаждения деловой активности, сокращения перегрева на рынке труда и в потребительском кредитовании. Эти сигналы позволяют говорить о возможности будущего смягчения денежно-кредитной политики — но не прямо сейчас.
Финансовый менеджмент — путь к позиции финдиректора
Освойте продвинутый уровень управленческого учёта и прокачайте навыки планирования, прогнозирования и снижения издержек. Диплом в реестре Рособрнадзора: Видео, лекции, практика, шаблоны и тестирование. Суперцена — 9900₽ вместо
44 900₽
Что влияет на решение ЦБ: рубль, инфляция, бюджет
Среди ключевых факторов, определяющих поведение регулятора, — инфляционные ожидания, поведение потребителей, валютный курс и параметры бюджета. Минфин, в частности, сохраняет курс на соблюдение бюджетного правила, что дает ЦБ пространство для осторожных маневров в сторону снижения ставок в будущем.
Эксперты предполагают, что в случае сохранения текущих макроэкономических тенденций, в июле Центробанк может снизить ключевую ставку сразу на 200 базисных пунктов, до 19%. Однако это произойдет только при уверенности в устойчивом снижении инфляции.
Интрига впервые за долгое время
Если еще весной сохранялся полный консенсус в пользу сохранения ставки, то сегодня мнения аналитиков разделились. Внутри экспертного сообщества идет спор между сторонниками быстрого смягчения политики и приверженцами выжидательной позиции.
Решение 6 июня может стать поворотным — от него зависит, как скоро россияне увидят снижение ставок по кредитам и депозитам.
Тем не менее, даже если ключевая ставка Банка России будет снижена, регулятор продолжит придерживаться стратегии, при которой ставка будет оставаться значительно выше уровня инфляции. Это необходимо для формирования модели сбережений в экономике.
Что будет с депозитами и потребительской активностью
По мнению аналитиков, даже в случае смягчения политики, доходность вкладов продолжит постепенно снижаться. Банки уже сейчас перенасыщены дорогими пассивами, а стоимость привлечения средств падает. В среднем ставки по депозитам снижаются на 0,25–0,5 п.п. в месяц, и этот тренд продолжится.
Важно понимать: снижение ключевой ставки не станет стимулом для потребительского бума. Поведение россиян в последние месяцы указывает на постепенный переход к более взвешенному финансовому поведению — меньше кредитов, больше сбережений. Регулятор будет поддерживать этот тренд, сохраняя реальные ставки положительными.
Показатель
Текущий уровень
Прогноз на 2025 год
Комментарий
Ключевая ставка
21,0% (с окт. 2024 г.)
20,0% (средняя по году)
Возможность снижения во 2 половине 2025 года
Инфляция (годовая, на конец)
8,9% (1 кв. 2025 г.)
7,0%
Все еще выше целевого уровня ЦБ (4%)
Инфляционные ожидания
—
10,7%
Риски сохраняются, несмотря на замедление текущей инфляции
Рост ВВП
—
1,5%
Замедление экономической активности
Прогноз ключевой ставки (конец 2025 г.)
—
18,0%
Снижение возможно осенью 2025
Ожидания аналитиков на 6 июня
—
Большинство — сохранение на 21%
Миноритарное мнение — возможное снижение
Курс рубля
Укрепляется
—
Поддерживает борьбу с инфляцией
Политика Минфина
Бюджетное правило
—
Создает пространство для маневра ЦБ
Позиция бизнеса и властей
Давление на снижение
—
Бизнес и правительство ожидают послабление условий
6 июня рынок ждет от Банка России ясного сигнала: продолжится ли жесткая денежно-кредитная политика или начинается этап смягчения. Несмотря на укрепление рубля, охлаждение экономики и замедление инфляции, факторы в пользу сохранения ставки по-прежнему перевешивают. Скорее всего, ключевая ставка Банка России останется на уровне 21%, но при этом откроется окно для понижения уже в июле — если позитивные макроэкономические сигналы сохранятся.
Начать дискуссию