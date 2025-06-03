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Экономика России

ЦБ может оставить ключевую ставку без изменений: интрига вокруг июньского решения

В пятницу, 6 июня Банк России примет одно из самых интригующих решений последних месяцев — сохранить ключевую ставку на уровне 21% или пойти на ее снижение впервые с 2023 года.

Экономисты и аналитики разделились почти поровну: одни говорят о стабилизации инфляции и охлаждении экономики, другие — о сохранении рисков, требующих жесткой денежно-кредитной политики.

Ставка 21% пятый раз подряд — сигнал осторожности

Старший аналитик SberCIB Investment Research Игорь Рапохин считает, что Банк России в этот четверг, скорее всего, оставит ключевую ставку на уровне 21% — уже в пятый раз подряд. По его мнению, у регулятора пока нет достаточной статистики, подтверждающей устойчивое снижение инфляционного давления.

«Инфляция демонстрирует неоднородную динамику. Снижение темпов роста цен наблюдается в сегментах, чувствительных к курсу рубля, но в других группах товаров и услуг ценовое давление остается», — отмечает аналитик.

Однако появляются признаки охлаждения деловой активности, сокращения перегрева на рынке труда и в потребительском кредитовании. Эти сигналы позволяют говорить о возможности будущего смягчения денежно-кредитной политики — но не прямо сейчас.

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Что влияет на решение ЦБ: рубль, инфляция, бюджет

Среди ключевых факторов, определяющих поведение регулятора, — инфляционные ожидания, поведение потребителей, валютный курс и параметры бюджета. Минфин, в частности, сохраняет курс на соблюдение бюджетного правила, что дает ЦБ пространство для осторожных маневров в сторону снижения ставок в будущем.

Эксперты предполагают, что в случае сохранения текущих макроэкономических тенденций, в июле Центробанк может снизить ключевую ставку сразу на 200 базисных пунктов, до 19%. Однако это произойдет только при уверенности в устойчивом снижении инфляции.

Интрига впервые за долгое время

Если еще весной сохранялся полный консенсус в пользу сохранения ставки, то сегодня мнения аналитиков разделились. Внутри экспертного сообщества идет спор между сторонниками быстрого смягчения политики и приверженцами выжидательной позиции.

Решение 6 июня может стать поворотным — от него зависит, как скоро россияне увидят снижение ставок по кредитам и депозитам.

Тем не менее, даже если ключевая ставка Банка России будет снижена, регулятор продолжит придерживаться стратегии, при которой ставка будет оставаться значительно выше уровня инфляции. Это необходимо для формирования модели сбережений в экономике.

Что будет с депозитами и потребительской активностью

По мнению аналитиков, даже в случае смягчения политики, доходность вкладов продолжит постепенно снижаться. Банки уже сейчас перенасыщены дорогими пассивами, а стоимость привлечения средств падает. В среднем ставки по депозитам снижаются на 0,25–0,5 п.п. в месяц, и этот тренд продолжится.

Важно понимать: снижение ключевой ставки не станет стимулом для потребительского бума. Поведение россиян в последние месяцы указывает на постепенный переход к более взвешенному финансовому поведению — меньше кредитов, больше сбережений. Регулятор будет поддерживать этот тренд, сохраняя реальные ставки положительными.

Показатель

Текущий уровень

Прогноз на 2025 год

Комментарий

Ключевая ставка

21,0% (с окт. 2024 г.)

20,0% (средняя по году)

Возможность снижения во 2 половине 2025 года

Инфляция (годовая, на конец)

8,9% (1 кв. 2025 г.)

7,0%

Все еще выше целевого уровня ЦБ (4%)

Инфляционные ожидания

10,7%

Риски сохраняются, несмотря на замедление текущей инфляции

Рост ВВП

1,5%

Замедление экономической активности

Прогноз ключевой ставки (конец 2025 г.)

18,0%

Снижение возможно осенью 2025

Ожидания аналитиков на 6 июня

Большинство — сохранение на 21%

Миноритарное мнение — возможное снижение

Курс рубля

Укрепляется

Поддерживает борьбу с инфляцией

Политика Минфина

Бюджетное правило

Создает пространство для маневра ЦБ

Позиция бизнеса и властей

Давление на снижение

Бизнес и правительство ожидают послабление условий

6 июня рынок ждет от Банка России ясного сигнала: продолжится ли жесткая денежно-кредитная политика или начинается этап смягчения. Несмотря на укрепление рубля, охлаждение экономики и замедление инфляции, факторы в пользу сохранения ставки по-прежнему перевешивают. Скорее всего, ключевая ставка Банка России останется на уровне 21%, но при этом откроется окно для понижения уже в июле — если позитивные макроэкономические сигналы сохранятся.

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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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