Когда заработает «Меркурий»: сбой в российской ветеринарной системе парализует поставки продовольствия

По официальной версии, «Меркурий» — компонент государственной платформы «ВетИС» — стал жертвой вирусной атаки. В ответ на неё система была переведена в аварийный режим. Программный сбой парализовал оформление ветеринарных сопроводительных документов (ВСД), без которых невозможна легальная транспортировка рыбы, мяса и молочной продукции.

«Мы не можем даже вывезти рыбу»

«Катастрофа» — так описывают ситуацию дальневосточные рыбопромышленники, для которых июнь — время лососевой путины. Рыба, выловленная и упакованная, застревает на побережье. Доставка инспекторов Россельхознадзора к местам промысла технически невозможна. Предприятия предлагают компромисс: отправлять продукцию в порты без оформления, с последующей легализацией на месте. Но даже временные решения требуют согласования, а согласование требует времени — ресурса, которого у производителей в разгар сезона нет.

Бумажные документы в цифровом веке

Сбой в «Меркурии» вынудил тысячи предприятий по всей России вернуться к бумажному оформлению ВСД. Это временная мера, разрешённая регулятором. Но практика оказалась далека от универсальности: крупные торговые сети отказываются принимать продукцию без электронного подтверждения, опасаясь регуляторных последствий. Молочные и мясные компании сообщают о возвратах, штрафах и угрозе финансовых потерь.

Некоторые переработчики, столкнувшись с невозможностью ввести данные в «Меркурий», также не могут корректно работать в системе маркировки «Честный знак». Формально платформа функционирует, но механизм взаимодействия с «Меркурием» в условиях сбоя не прописан законодательно. Это означает одно: юридическая ответственность — неочевидна, а риски — максимально высоки.

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Когда заработает «Меркурий»?

Россельхознадзор заявляет, что восстановление работы системы «Меркурий ХС» будет проходить поэтапно. Некоторые модули уже восстановлены, однако основной функционал — оформление и отслеживание ВСД — до сих пор недоступен. Ориентировочный срок полного восстановления: конец июня. Это означает, что в течение двух недель тысячи предприятий будут продолжать работать на бумаге, балансируя между бюрократическими правилами и рыночной реальностью.

Сбои — это симптом

Система «Меркурий» работает в России с 2018 года. Она стала инструментом цифрового контроля за движением продукции животного происхождения и важной частью санитарной и эпидемиологической безопасности. Но текущий кризис показал, что даже технологически зрелая система может оказаться уязвимой, если отсутствуют чёткие протоколы на случай нештатной ситуации.

Представители отрасли призывают не только ускорить восстановление «Меркурия», но и внести изменения в нормативную базу: предусмотреть юридически оформленный аварийный режим, автоматическое резервное копирование ключевых данных и устойчивые каналы связи между надзором и бизнесом.

Последствия шире, чем кажется

Срыв поставок на фоне сбоя в «Меркурии» может повлиять не только на участников аграрного сектора. Любая задержка в цепочке поставок — от производителя до торговой сети — приводит к росту издержек, риску порчи продукции и, как следствие, росту цен на полке. И хотя крупнейшие сети заявляют о стабильной ситуации, уже очевидно: устойчивость продовольственной безопасности требует не только ресурсов, но и отказоустойчивой цифровой инфраструктуры.