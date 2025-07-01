Праздники 1 июля 2025 года: официальный выходной, международные события и культурные даты

Официальные государственные праздники 1 июля 2025 года
1 июля 2025 года — официальный выходной во многих странах. Ключевые государственные праздники включают:
День ветеранов боевых действий — в России этот день чествуют тех, кто с оружием в руках отстаивал интересы страны, выполняя свой долг далеко за пределами учебных полигонов и в разные периоды нашей истории.
День Канады (Canada Day) — национальный праздник Канады, отмечающий образование федерации в 1867 году. В этот день проходят парады, фейерверки и культурные мероприятия по всей стране.
День установления Специального административного района (САР) Гонконг — знаменует переход Гонконга из британского колониального управления под суверенитет Китая в 1997 году.
День независимости в Бурунди и Руанде — важные национальные даты, связанные с обретением независимости от Бельгии в 1962 году.
День Республики в Гане и Сомали — празднования провозглашения республики и объединения территорий.
Кети Коти (День освобождения рабов) на Нидерландских Антильских островах и в Суринаме — отмечает отмену рабства в 1863 году.
День Сэр Сереце Хамы в Ботсване — посвящен памяти первого президента страны и основателя демократического государства.
День Мадейры в Португалии — символ автономии региона с 1976 года.
Банковский праздник в Пакистане — однодневный выходной для банковских учреждений.
Страна / Регион
Название праздника
Тип праздника
Краткое описание
Канада
День Канады (Canada Day)
Государственный выходной
Отмечает образование федерации в 1867 году
Гонконг (САР)
День установления САР (SAR Day)
Государственный выходной
Празднует передачу Гонконга под управление Китая в 1997
Бурунди
День независимости (Independence Day)
Государственный выходной
Независимость от Бельгии, 1962 год
Руанда
День независимости (Independence Day)
Государственный выходной
Независимость от Бельгии, 1962 год
Гана
День Республики (Republic Day)
Государственный выходной
Провозглашение республики 1 июля 1960 года
Сомали
День Республики (Republic Day)
Государственный выходной
Объединение итальянского и британского Сомали, 1960 год
Суринам, Нидерландские Антильские острова
Кети Коти (Emancipation Day)
Исторический праздник
Отмена рабства в 1863 году
Ботсвана
День Сэр Сереце Хамы
Памятный день
В честь первого президента и основателя демократии
Мадейра (Португалия)
День Мадейры (Madeira Day)
Региональный праздник
Отмечает автономию региона с 1976 года
Пакистан
Банковский праздник (Bank Holiday)
Однодневный праздник
Выходной для банков в 2025 году
Индия
Национальный день врача
Культурный праздник
Почитание медицинских работников
Индия
День дипломированных бухгалтеров
Профессиональный праздник
Основание ICAI в 1949 году
Международный уровень
Международный день регги
Культурный праздник
Праздник музыки регги и ее культуры
США
Национальный день почтовых марок
Культурный праздник
День филателии и коллекционирования
США
Международный день куриных крылышек
Кулинарный праздник
Веселый гастрономический праздник
США
Национальный день имбирных печений
Кулинарный праздник
Праздник популярного лакомства
Международные и культурные события 1 июля
Кроме государственных выходных, 1 июля 2025 года отмечаются разнообразные международные и культурные даты:
Международный день регги — глобальное празднование музыки регги, ее культуры и идей, связанных с Бобом Марли и другими легендами жанра.
Национальный день врача в Индии — подчеркивает вклад медицинских работников и развитие здравоохранения.
Национальный день почтовых работников — международный день признания важности почтовых служб.
День дипломированных бухгалтеров в Индии — день основания Института дипломированных бухгалтеров (ICAI).
Международный день куриных крылышек и Национальный день имбирных печений в США — веселые гастрономические праздники.
Национальный день почтовых марок США — праздник филателии и коллекционирования.
Данные о международных культурных событиях взяты из ресурсов Days Of The Year и Jagran Josh, которые отслеживают неофициальные и региональные праздники.
Почему 1 июля — идеальное время для старта новой профессии в бухгалтерии
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Комментарии2
Отлично! Голосую за имбирные печеньки и регги! А вы, коллеги, что выбираете?
А еще сегодня 35 лет налоговой службе!