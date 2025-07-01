1 июля 2025 года — официальный выходной во многих странах. Ключевые государственные праздники включают:

День ветеранов боевых действий — в России этот день чествуют тех, кто с оружием в руках отстаивал интересы страны, выполняя свой долг далеко за пределами учебных полигонов и в разные периоды нашей истории.

День Канады (Canada Day) — национальный праздник Канады, отмечающий образование федерации в 1867 году. В этот день проходят парады, фейерверки и культурные мероприятия по всей стране.

День установления Специального административного района (САР) Гонконг — знаменует переход Гонконга из британского колониального управления под суверенитет Китая в 1997 году.

День независимости в Бурунди и Руанде — важные национальные даты, связанные с обретением независимости от Бельгии в 1962 году.

День Республики в Гане и Сомали — празднования провозглашения республики и объединения территорий.

Кети Коти (День освобождения рабов) на Нидерландских Антильских островах и в Суринаме — отмечает отмену рабства в 1863 году.

День Сэр Сереце Хамы в Ботсване — посвящен памяти первого президента страны и основателя демократического государства.

День Мадейры в Португалии — символ автономии региона с 1976 года.