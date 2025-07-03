Пенсия по инвалидности в 2025 году: сколько платят, как оформить и на что рассчитывать
Виды пенсий по инвалидности
Страховая пенсия по инвалидности
Условия назначения:
Для получения страховой пенсии по инвалидности требуется наличие хотя бы одного дня страхового стажа. Причина инвалидности и текущее трудоустройство значения не имеют. Страховая пенсия по инвалидности не назначается, если гражданин уже получает другую страховую пенсию.
Категории получателей:
Инвалиды I, II и III группы.
Формула расчета:
СПи = ИПК × СПК + ФВи, где:
ИПК — индивидуальный пенсионный коэффициент (зависит от стажа и заработка);
СПК — стоимость одного пенсионного коэффициента (в 2025 году — 145,69 руб.);
ФВи — фиксированная выплата (зависит от группы инвалидности и количества иждивенцев).
Социальная пенсия по инвалидности в 2025 году
Социальная пенсия назначается гражданам, не имеющим страхового стажа. В 2025 году выплаты проиндексированы на 14,75% с 1 апреля. Размер зависит от возраста и группы инвалидности.
1. Пенсия взрослым (старше 18 лет)
Категория граждан:
Инвалиды I группы (не с детства);
Инвалиды II группы (не с детства);
Инвалиды III группы.
Размер пенсии по инвалидности взрослым с 1 апреля 2025 года:
Группа инвалидности
Социальная пенсия (руб.)
I группа
17 648,24
II группа
8 824,08
III группа
7 500,53
2. Пенсия детям и инвалидам с детства (до 18 лет)
Категория граждан:
Дети-инвалиды;
Инвалиды с детства I группы;
Инвалиды с детства II группы.
Размер пенсии по инвалидности детям и инвалидам с детства с 1 апреля 2025 года:
Категория
Социальная пенсия (руб.)
Инвалиды с детства I группы, дети-инвалиды
21 177,59
Инвалиды с детства II группы
17 648,24
Примечание: если инвалидность была установлена в детстве, более высокая пенсия может сохраняться и после 18 лет (в зависимости от категории).
Сравнение социальной и страховой пенсии (взрослые, без иждивенцев)
Группа инвалидности
Страховая пенсия (ФВи, руб.)
Социальная пенсия (руб.)
I группа
17 815,40
17 648,24
II группа
8 907,70
8 824,08
III группа
4 453,85
7 500,53
Примечание: Страховая пенсия может быть значительно выше за счет индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК). Социальная пенсия — фиксированная.
Доплаты за иждивенцев (только для страховой пенсии)
Если у инвалида есть иждивенцы (например, несовершеннолетние дети), фиксированная часть страховой пенсии увеличивается.
Группа инвалидности
Надбавка за 1 иждивенца
Максимум (за 3 иждивенцев)
I группа
+2 969,23 руб.
26 723,09 руб.
II группа
+2 969,23 руб.
17 815,39 руб.
III группа
+2 969,23 руб.
13 361,54 руб.
Компенсация за уход
Для инвалидов I группы, детей-инвалидов и граждан старше 80 лет — 1 200 руб. ежемесячно. С 2025 года СФР автоматически назначает надбавки в размере 1200 руб. к пенсиям всех граждан, которые являются инвалидами I группы
Региональный коэффициент пенсии по инвалидности
В районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях фиксированная часть пенсии и сумма ИПК умножаются на коэффициент (например, 1,4 в Мурманске).
ЕДВ — Ежемесячная денежная выплата (с 1 февраля 2025):
I группа — 5 830,70 руб.
II группа — 4 164,04 руб.
III группа — 3 333,34 руб.
Дети-инвалиды — 4 164,04 руб.
Также предоставляется набор социальных услуг (НСУ): 1 728,46 руб./мес. (можно заменить денежной компенсацией).
Федеральная и региональная социальная доплата
Если сумма пенсии + ЕДВ ниже прожиточного минимума пенсионера (ПМП) в регионе, выплачивается доплата до уровня ПМП.
Особые случаи
Инвалиды с детства, онкологические больные, необслуживаемые инвалиды могут получать дополнительные меры поддержки: уход, технические средства реабилитации, компенсации и т.д.
Особенности по регионам
Москва и Московская область
В 2025 году прожиточный минимум пенсионера (ПМП) в Москве составляет около 17 897 руб.
Если сумма пенсии и ЕДВ ниже этого уровня, назначается доплата до ПМП.
Пример:
Инвалид III группы в Москве получает:
Пенсия: 7 500,53 руб.
ЕДВ: 3 333,34 руб.
Итого: 10 833,87 руб.
Доплата до ПМП: 7 063,33 руб.
Прожиточный минимум пенсионера (ПМП) по всем регионам на 2025 год смотрите в нашей таблице.
Районы Крайнего Севера
Региональные коэффициенты увеличивают пенсию пропорционально (например, 1,4 в Мурманске).
Пример:
Инвалид III группы, страховая пенсия, ИПК = 20
(4 453,85 + 2 913,80) × 1,4 = 10 306,11 руб.
Оформление пенсии по инвалидности
Кто назначает
Социальный фонд России (СФР) на основании заключения медико-социальной экспертизы (МСЭ).
Необходимые документы:
Паспорт
СНИЛС
Справка МСЭ
Трудовая книжка или сведения о стаже (для страховой пенсии)
Заявление (возможно подать через Госуслуги)
Порядок оформления:
Прохождение МСЭ
Подача заявления в СФР (лично, через МФЦ или Госуслуги)
Рассмотрение — до 10 рабочих дней
Начисление:
Страховая пенсия — с даты признания инвалидности
Социальная пенсия — с 1-го числа месяца подачи заявления
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Часто задаваемые вопросы
Сколько получает инвалид III группы пенсионер?
Размер зависит от вида пенсии:
Социальная пенсия для инвалидов III группы (без стажа): 7 500,53 руб. (с 1 апреля 2025 года после индексации).
Страховая пенсия (если есть стаж хотя бы 1 день):
Формируется из фиксированной выплаты (4 453,85 руб.) и суммы по индивидуальному пенсионному коэффициенту:
ИПК × 145,69 руб.
Например, при ИПК = 20:
4 453,85 + (20 × 145,69) = 7 367,65 руб.
При наличии иждивенцев фиксированная выплата увеличивается.
Сколько получает инвалид II группы без стажа?
В этом случае назначается социальная пенсия.
Размер с 1 апреля 2025 года составляет:
8 824,08 руб. в месяц.
Если инвалидность получена в детстве, то размер может быть выше — до 17 648,24 руб. (например, у инвалидов с детства II группы).
Какая минимальная пенсия по инвалидности в 2025 году?
Минимальную пенсию получают инвалиды III группы без стажа, то есть при назначении социальной пенсии.
Размер: 7 500,53 руб. (с 1 апреля 2025 года).
Эта сумма может увеличиваться за счёт ЕДВ, доплат до прожиточного минимума пенсионера (ПМП) в регионе и льгот.
Зависит ли размер пенсии от трудового стажа?
Да, если это страховая пенсия.
Размер рассчитывается по формуле:
ИПК × 145,69 руб. + фиксированная выплата,
где ИПК зависит от стажа, зарплаты и пенсионных отчислений. Также влияет количество иждивенцев.
Нет, если это социальная пенсия.
Она фиксирована и не зависит от стажа или трудовой деятельности.
Какие выплаты идут параллельно с пенсией?
Помимо основной пенсии, инвалид может получать дополнительные выплаты и льготы:
ЕДВ (ежемесячная денежная выплата):
I группа — 5 830,70 руб.
II группа — 4 164,04 руб.
III группа — 3 333,34 руб.
Дети-инвалиды — 4 164,04 руб.
Компенсация за уход:
За инвалидом I группы — 1 314 руб.
За ребёнком-инвалидом — 10 950 руб.
Федеральная/региональная социальная доплата:
Назначается, если общая сумма пенсии и ЕДВ ниже прожиточного минимума пенсионера (ПМП) в регионе (например, в Москве — около 16 257 руб. в 2025 году).
Набор социальных услуг (НСУ):
Включает медикаменты, проезд и санаторно-курортное лечение. Стоимость — 1 728,46 руб. в месяц, можно получить в виде денежной компенсации.
Льготы:
На оплату ЖКХ, проезд, лекарственное обеспечение и другие меры поддержки — зависят от группы инвалидности и региона проживания.
Изменения в 2025 году
Индексация:
Социальные пенсии повышены на 14,75% с 1 апреля;
Страховые пенсии — проиндексированы с 1 января (включая работающих пенсионеров).
Законодательные инициативы:
Возможны изменения в порядке предоставления технических средств реабилитации;
Упрощение процедур назначения выплат.
МРОТ и ПМ:
Повышение влияет на размер федеральных и региональных доплат, особенно в Москве и регионах с низким уровнем пенсий.
Пенсии по инвалидности в России в 2025 году зависят от группы инвалидности, наличия страхового стажа и региона проживания. Для большинства граждан доступны дополнительные выплаты — от ЕДВ до компенсации за уход. При наличии права на пенсию важно правильно выбрать ее тип и подать документы вовремя.
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