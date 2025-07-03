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Пенсии

Пенсия по инвалидности в 2025 году: сколько платят, как оформить и на что рассчитывать

Сколько платят пенсию по инвалидности в 2025 году: актуальные размеры пенсий для 1, 2 и 3 группы, суммы социальных и страховых выплат, доплаты, ЕДВ и региональные надбавки. Как оформить пенсию и на что можно рассчитывать.
Пенсия по инвалидности в 2025 году: сколько платят, как оформить и на что рассчитывать
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Виды пенсий по инвалидности

Страховая пенсия по инвалидности

Условия назначения:
Для получения страховой пенсии по инвалидности требуется наличие хотя бы одного дня страхового стажа. Причина инвалидности и текущее трудоустройство значения не имеют. Страховая пенсия по инвалидности не назначается, если гражданин уже получает другую страховую пенсию.

Категории получателей:
Инвалиды I, II и III группы.

Формула расчета:
 СПи = ИПК × СПК + ФВи, где:

  • ИПК — индивидуальный пенсионный коэффициент (зависит от стажа и заработка);

  • СПК — стоимость одного пенсионного коэффициента (в 2025 году — 145,69 руб.);

  • ФВи — фиксированная выплата (зависит от группы инвалидности и количества иждивенцев).

Социальная пенсия по инвалидности в 2025 году

Социальная пенсия назначается гражданам, не имеющим страхового стажа. В 2025 году выплаты проиндексированы на 14,75% с 1 апреля. Размер зависит от возраста и группы инвалидности.

1. Пенсия взрослым (старше 18 лет)

Категория граждан:

  • Инвалиды I группы (не с детства);

  • Инвалиды II группы (не с детства);

  • Инвалиды III группы.

Размер пенсии по инвалидности взрослым с 1 апреля 2025 года:

Группа инвалидности

Социальная пенсия (руб.)

I группа

17 648,24

II группа

8 824,08

III группа

7 500,53

2. Пенсия детям и инвалидам с детства (до 18 лет)

Категория граждан:

  • Дети-инвалиды;

  • Инвалиды с детства I группы;

  • Инвалиды с детства II группы.

Размер пенсии по инвалидности детям и инвалидам с детства с 1 апреля 2025 года:

Категория

Социальная пенсия (руб.)

Инвалиды с детства I группы, дети-инвалиды

21 177,59

Инвалиды с детства II группы

17 648,24

Примечание: если инвалидность была установлена в детстве, более высокая пенсия может сохраняться и после 18 лет (в зависимости от категории).

Сравнение социальной и страховой пенсии (взрослые, без иждивенцев)

Группа инвалидности

Страховая пенсия (ФВи, руб.)

Социальная пенсия (руб.)

I группа

17 815,40

17 648,24

II группа

8 907,70

8 824,08

III группа

4 453,85

7 500,53

Примечание: Страховая пенсия может быть значительно выше за счет индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК). Социальная пенсия — фиксированная.

Доплаты за иждивенцев (только для страховой пенсии)

Если у инвалида есть иждивенцы (например, несовершеннолетние дети), фиксированная часть страховой пенсии увеличивается.

Группа инвалидности

Надбавка за 1 иждивенца

Максимум (за 3 иждивенцев)

I группа

+2 969,23 руб.

26 723,09 руб.

II группа

+2 969,23 руб.

17 815,39 руб.

III группа

+2 969,23 руб.

13 361,54 руб.

Компенсация за уход

Для инвалидов I группы, детей-инвалидов и граждан старше 80 лет — 1 200 руб. ежемесячно. С 2025 года СФР автоматически назначает надбавки в размере 1200 руб. к пенсиям всех граждан, которые являются инвалидами I группы

Региональный коэффициент пенсии по инвалидности

В районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях фиксированная часть пенсии и сумма ИПК умножаются на коэффициент (например, 1,4 в Мурманске).

ЕДВ — Ежемесячная денежная выплата (с 1 февраля 2025):

  • I группа — 5 830,70 руб.

  • II группа — 4 164,04 руб.

  • III группа — 3 333,34 руб.

  • Дети-инвалиды — 4 164,04 руб.

Также предоставляется набор социальных услуг (НСУ): 1 728,46 руб./мес. (можно заменить денежной компенсацией).

Федеральная и региональная социальная доплата

Если сумма пенсии + ЕДВ ниже прожиточного минимума пенсионера (ПМП) в регионе, выплачивается доплата до уровня ПМП.

Особые случаи

Инвалиды с детства, онкологические больные, необслуживаемые инвалиды могут получать дополнительные меры поддержки: уход, технические средства реабилитации, компенсации и т.д.

Особенности по регионам

Москва и Московская область

В 2025 году прожиточный минимум пенсионера (ПМП) в Москве составляет около 17 897 руб.
Если сумма пенсии и ЕДВ ниже этого уровня, назначается доплата до ПМП.

Пример:
Инвалид III группы в Москве получает:
Пенсия: 7 500,53 руб.
ЕДВ: 3 333,34 руб.
Итого: 10 833,87 руб.
Доплата до ПМП: 7 063,33 руб.

Прожиточный минимум пенсионера (ПМП) по всем регионам на 2025 год смотрите в нашей таблице.

Районы Крайнего Севера

Региональные коэффициенты увеличивают пенсию пропорционально (например, 1,4 в Мурманске).

Пример:
Инвалид III группы, страховая пенсия, ИПК = 20
(4 453,85 + 2 913,80) × 1,4 = 10 306,11 руб.

Оформление пенсии по инвалидности

Кто назначает

Социальный фонд России (СФР) на основании заключения медико-социальной экспертизы (МСЭ).

Необходимые документы:

  • Паспорт

  • СНИЛС

  • Справка МСЭ

  • Трудовая книжка или сведения о стаже (для страховой пенсии)

  • Заявление (возможно подать через Госуслуги)

Порядок оформления:

  1. Прохождение МСЭ

  2. Подача заявления в СФР (лично, через МФЦ или Госуслуги)

  3. Рассмотрение — до 10 рабочих дней

  4. Начисление:

    • Страховая пенсия — с даты признания инвалидности

    • Социальная пенсия — с 1-го числа месяца подачи заявления

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Часто задаваемые вопросы

Сколько получает инвалид III группы пенсионер?

Размер зависит от вида пенсии:

  • Социальная пенсия для инвалидов III группы (без стажа): 7 500,53 руб. (с 1 апреля 2025 года после индексации).

  • Страховая пенсия (если есть стаж хотя бы 1 день):
    Формируется из фиксированной выплаты (4 453,85 руб.) и суммы по индивидуальному пенсионному коэффициенту:
    ИПК × 145,69 руб.
    Например, при ИПК = 20:
    4 453,85 + (20 × 145,69) = 7 367,65 руб.
    При наличии иждивенцев фиксированная выплата увеличивается.

Сколько получает инвалид II группы без стажа?

В этом случае назначается социальная пенсия.
Размер с 1 апреля 2025 года составляет:

  • 8 824,08 руб. в месяц.

Если инвалидность получена в детстве, то размер может быть выше — до 17 648,24 руб. (например, у инвалидов с детства II группы).

Какая минимальная пенсия по инвалидности в 2025 году?

Минимальную пенсию получают инвалиды III группы без стажа, то есть при назначении социальной пенсии.

  • Размер: 7 500,53 руб. (с 1 апреля 2025 года).

  • Эта сумма может увеличиваться за счёт ЕДВ, доплат до прожиточного минимума пенсионера (ПМП) в регионе и льгот.

Зависит ли размер пенсии от трудового стажа?

  • Да, если это страховая пенсия.
    Размер рассчитывается по формуле:
    ИПК × 145,69 руб. + фиксированная выплата,
    где ИПК зависит от стажа, зарплаты и пенсионных отчислений. Также влияет количество иждивенцев.

  • Нет, если это социальная пенсия.
    Она фиксирована и не зависит от стажа или трудовой деятельности.

Какие выплаты идут параллельно с пенсией?

Помимо основной пенсии, инвалид может получать дополнительные выплаты и льготы:

  • ЕДВ (ежемесячная денежная выплата):

    • I группа — 5 830,70 руб.

    • II группа — 4 164,04 руб.

    • III группа — 3 333,34 руб.

    • Дети-инвалиды — 4 164,04 руб.

  • Компенсация за уход:

    • За инвалидом I группы — 1 314 руб.

    • За ребёнком-инвалидом — 10 950 руб.

  • Федеральная/региональная социальная доплата:
    Назначается, если общая сумма пенсии и ЕДВ ниже прожиточного минимума пенсионера (ПМП) в регионе (например, в Москве — около 16 257 руб. в 2025 году).

  • Набор социальных услуг (НСУ):
    Включает медикаменты, проезд и санаторно-курортное лечение. Стоимость — 1 728,46 руб. в месяц, можно получить в виде денежной компенсации.

  • Льготы:
     На оплату ЖКХ, проезд, лекарственное обеспечение и другие меры поддержки — зависят от группы инвалидности и региона проживания.

Изменения в 2025 году

  • Индексация:

    • Социальные пенсии повышены на 14,75% с 1 апреля;

    • Страховые пенсии — проиндексированы с 1 января (включая работающих пенсионеров).

  • Законодательные инициативы:

    • Возможны изменения в порядке предоставления технических средств реабилитации;

    • Упрощение процедур назначения выплат.

  • МРОТ и ПМ:

    • Повышение влияет на размер федеральных и региональных доплат, особенно в Москве и регионах с низким уровнем пенсий.

Пенсии по инвалидности в России в 2025 году зависят от группы инвалидности, наличия страхового стажа и региона проживания. Для большинства граждан доступны дополнительные выплаты — от ЕДВ до компенсации за уход. При наличии права на пенсию важно правильно выбрать ее тип и подать документы вовремя.

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