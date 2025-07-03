Пенсия по инвалидности в 2025 году: сколько платят, как оформить и на что рассчитывать

Сколько платят пенсию по инвалидности в 2025 году: актуальные размеры пенсий для 1, 2 и 3 группы, суммы социальных и страховых выплат, доплаты, ЕДВ и региональные надбавки. Как оформить пенсию и на что можно рассчитывать.

Виды пенсий по инвалидности

Страховая пенсия по инвалидности

Условия назначения:

Для получения страховой пенсии по инвалидности требуется наличие хотя бы одного дня страхового стажа. Причина инвалидности и текущее трудоустройство значения не имеют. Страховая пенсия по инвалидности не назначается, если гражданин уже получает другую страховую пенсию.

Категории получателей:

Инвалиды I, II и III группы.

Формула расчета:

СПи = ИПК × СПК + ФВи, где:

ИПК — индивидуальный пенсионный коэффициент (зависит от стажа и заработка);

СПК — стоимость одного пенсионного коэффициента (в 2025 году — 145,69 руб.);

ФВи — фиксированная выплата (зависит от группы инвалидности и количества иждивенцев).

Социальная пенсия по инвалидности в 2025 году

Социальная пенсия назначается гражданам, не имеющим страхового стажа. В 2025 году выплаты проиндексированы на 14,75% с 1 апреля. Размер зависит от возраста и группы инвалидности.

1. Пенсия взрослым (старше 18 лет)

Категория граждан:

Инвалиды I группы (не с детства);

Инвалиды II группы (не с детства);

Инвалиды III группы.

Размер пенсии по инвалидности взрослым с 1 апреля 2025 года:

Группа инвалидности Социальная пенсия (руб.) I группа 17 648,24 II группа 8 824,08 III группа 7 500,53

2. Пенсия детям и инвалидам с детства (до 18 лет)

Категория граждан:

Дети-инвалиды;

Инвалиды с детства I группы;

Инвалиды с детства II группы.

Размер пенсии по инвалидности детям и инвалидам с детства с 1 апреля 2025 года:

Категория Социальная пенсия (руб.) Инвалиды с детства I группы, дети-инвалиды 21 177,59 Инвалиды с детства II группы 17 648,24

Примечание: если инвалидность была установлена в детстве, более высокая пенсия может сохраняться и после 18 лет (в зависимости от категории).

Сравнение социальной и страховой пенсии (взрослые, без иждивенцев)

Группа инвалидности Страховая пенсия (ФВи, руб.) Социальная пенсия (руб.) I группа 17 815,40 17 648,24 II группа 8 907,70 8 824,08 III группа 4 453,85 7 500,53

Примечание: Страховая пенсия может быть значительно выше за счет индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК). Социальная пенсия — фиксированная.

Доплаты за иждивенцев (только для страховой пенсии)

Если у инвалида есть иждивенцы (например, несовершеннолетние дети), фиксированная часть страховой пенсии увеличивается.

Группа инвалидности Надбавка за 1 иждивенца Максимум (за 3 иждивенцев) I группа +2 969,23 руб. 26 723,09 руб. II группа +2 969,23 руб. 17 815,39 руб. III группа +2 969,23 руб. 13 361,54 руб.

Компенсация за уход

Для инвалидов I группы, детей-инвалидов и граждан старше 80 лет — 1 200 руб. ежемесячно. С 2025 года СФР автоматически назначает надбавки в размере 1200 руб. к пенсиям всех граждан, которые являются инвалидами I группы

Региональный коэффициент пенсии по инвалидности

В районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях фиксированная часть пенсии и сумма ИПК умножаются на коэффициент (например, 1,4 в Мурманске).

ЕДВ — Ежемесячная денежная выплата (с 1 февраля 2025):

I группа — 5 830,70 руб.

II группа — 4 164,04 руб.

III группа — 3 333,34 руб.

Дети-инвалиды — 4 164,04 руб.

Также предоставляется набор социальных услуг (НСУ): 1 728,46 руб./мес. (можно заменить денежной компенсацией).

Федеральная и региональная социальная доплата

Если сумма пенсии + ЕДВ ниже прожиточного минимума пенсионера (ПМП) в регионе, выплачивается доплата до уровня ПМП.

Особые случаи

Инвалиды с детства, онкологические больные, необслуживаемые инвалиды могут получать дополнительные меры поддержки: уход, технические средства реабилитации, компенсации и т.д.

Особенности по регионам

Москва и Московская область

В 2025 году прожиточный минимум пенсионера (ПМП) в Москве составляет около 17 897 руб.

Если сумма пенсии и ЕДВ ниже этого уровня, назначается доплата до ПМП.

Пример:

Инвалид III группы в Москве получает:

Пенсия: 7 500,53 руб.

ЕДВ: 3 333,34 руб.

Итого: 10 833,87 руб.

Доплата до ПМП: 7 063,33 руб.

Прожиточный минимум пенсионера (ПМП) по всем регионам на 2025 год смотрите в нашей таблице.

Районы Крайнего Севера

Региональные коэффициенты увеличивают пенсию пропорционально (например, 1,4 в Мурманске).

Пример:

Инвалид III группы, страховая пенсия, ИПК = 20

(4 453,85 + 2 913,80) × 1,4 = 10 306,11 руб.

Оформление пенсии по инвалидности

Кто назначает

Социальный фонд России (СФР) на основании заключения медико-социальной экспертизы (МСЭ).

Необходимые документы:

Паспорт

СНИЛС

Справка МСЭ

Трудовая книжка или сведения о стаже (для страховой пенсии)

Заявление (возможно подать через Госуслуги)

Порядок оформления:

Прохождение МСЭ Подача заявления в СФР (лично, через МФЦ или Госуслуги) Рассмотрение — до 10 рабочих дней Начисление: Страховая пенсия — с даты признания инвалидности

Социальная пенсия — с 1-го числа месяца подачи заявления

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Часто задаваемые вопросы

Сколько получает инвалид III группы пенсионер?

Размер зависит от вида пенсии:

Социальная пенсия для инвалидов III группы (без стажа): 7 500,53 руб. (с 1 апреля 2025 года после индексации).

Страховая пенсия (если есть стаж хотя бы 1 день):

Формируется из фиксированной выплаты (4 453,85 руб.) и суммы по индивидуальному пенсионному коэффициенту:

ИПК × 145,69 руб.

Например, при ИПК = 20:

4 453,85 + (20 × 145,69) = 7 367,65 руб.

При наличии иждивенцев фиксированная выплата увеличивается.

Сколько получает инвалид II группы без стажа?

В этом случае назначается социальная пенсия.

Размер с 1 апреля 2025 года составляет:

8 824,08 руб. в месяц.

Если инвалидность получена в детстве, то размер может быть выше — до 17 648,24 руб. (например, у инвалидов с детства II группы).

Какая минимальная пенсия по инвалидности в 2025 году?

Минимальную пенсию получают инвалиды III группы без стажа, то есть при назначении социальной пенсии.

Размер: 7 500,53 руб. (с 1 апреля 2025 года).

Эта сумма может увеличиваться за счёт ЕДВ, доплат до прожиточного минимума пенсионера (ПМП) в регионе и льгот.

Зависит ли размер пенсии от трудового стажа?

Да, если это страховая пенсия.

Размер рассчитывается по формуле:

ИПК × 145,69 руб. + фиксированная выплата,

где ИПК зависит от стажа, зарплаты и пенсионных отчислений. Также влияет количество иждивенцев.

Нет, если это социальная пенсия.

Она фиксирована и не зависит от стажа или трудовой деятельности.

Какие выплаты идут параллельно с пенсией?

Помимо основной пенсии, инвалид может получать дополнительные выплаты и льготы:

ЕДВ (ежемесячная денежная выплата): I группа — 5 830,70 руб. II группа — 4 164,04 руб. III группа — 3 333,34 руб. Дети-инвалиды — 4 164,04 руб.

Компенсация за уход: За инвалидом I группы — 1 314 руб. За ребёнком-инвалидом — 10 950 руб.

Федеральная/региональная социальная доплата:

Назначается, если общая сумма пенсии и ЕДВ ниже прожиточного минимума пенсионера (ПМП) в регионе (например, в Москве — около 16 257 руб. в 2025 году).

Набор социальных услуг (НСУ):

Включает медикаменты, проезд и санаторно-курортное лечение. Стоимость — 1 728,46 руб. в месяц , можно получить в виде денежной компенсации.

Льготы:

На оплату ЖКХ, проезд, лекарственное обеспечение и другие меры поддержки — зависят от группы инвалидности и региона проживания.

Изменения в 2025 году

Индексация: Социальные пенсии повышены на 14,75% с 1 апреля ; Страховые пенсии — проиндексированы с 1 января (включая работающих пенсионеров).

Законодательные инициативы: Возможны изменения в порядке предоставления технических средств реабилитации; Упрощение процедур назначения выплат.

МРОТ и ПМ: Повышение влияет на размер федеральных и региональных доплат, особенно в Москве и регионах с низким уровнем пенсий.



Пенсии по инвалидности в России в 2025 году зависят от группы инвалидности, наличия страхового стажа и региона проживания. Для большинства граждан доступны дополнительные выплаты — от ЕДВ до компенсации за уход. При наличии права на пенсию важно правильно выбрать ее тип и подать документы вовремя.