ЦОК Общая ПРОФК 07.07 Мобильный (2)
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Экономика России

Минфин начинает продавать юани и золото

С 7 июля Минфин разворачивает курс — вместо покупки начнет продавать юани и золото. Причина — дыра в бюджете на фоне падения нефтяных доходов. Сколько валюты уйдет с резервов, как это повлияет на рубль и стоит ли ждать курс выше 80 руб.

В июле начнут продавать юани и золото: как бюджетное правило бьет по резервам

Правительство России с 7 июля по 6 августа 2025 года начнет распродажу китайских юаней и золота из Фонда национального благосостояния (ФНБ). Эти действия проводятся в рамках бюджетного правила — механизма, позволяющего компенсировать снижение нефтегазовых доходов.

Почему начали продавать резервы

Если в мае и июне Банк России по поручению Минфина покупал активы на валютном рынке (на 2,3 и 1,5 млрд рублей в день соответственно), то в июле ситуация кардинально изменилась. Прогнозируемый дефицит бюджета — 25,82 млрд рублей, а цена нефти марки Urals упала до 59,84 доллара за баррель. На этом фоне началась распродажа.

Общий объем продажи составит 18,77 млрд рублей (по 820 млн рублей в день). Средства поступят в бюджет, чтобы компенсировать недостающие доходы от экспорта энергоносителей.

Какие активы продают

По данным на 1 июля, в ФНБ аккумулировано 13,1 трлн рублей — это 5,9% от ВВП. Из них ликвидные активы составляют 4,17 трлн рублей.

В структуре ФНБ:

Актив

Объем

Прирост

Китайские юани

214,8 млрд

+61 млрд

Золото (обезличенное)

211,9 тонн

+72,4 тонны

Доход от валютных активов

$45 млн

Значительная доля активов остается высоколиквидной, что позволяет использовать их в операциях без потерь для государства.

Как это повлияет на рубль

Продажа юаней и золота на внутреннем рынке означает дополнительное предложение валюты, что может временно поддержать рубль. Однако объем операций сравнительно небольшой, а значит, сильного укрепления рубля ждать не стоит.

Ключевые факторы, которые продолжают оказывать давление:

  • Геополитика и санкции;

  • Ожидаемое снижение ключевой ставки;

  • Ограниченный спрос на рублевую ликвидность;

  • Падение цен на нефть и газ.

Резервы — рекордные, но это не спасет курс

Международные резервы России достигли исторического максимума — 687,7 млрд долларов, в том числе 248,2 млрд — в золоте. Доля драгметалла в резервах — рекордные 36,5%. Однако даже такие показатели не могут защитить рубль от внешних рисков и внутренних бюджетных дефицитов.

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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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