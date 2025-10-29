Госдума приняла закон о привлечении резервистов для защиты критически важных объектов

Госдума утвердила закон о привлечении резервистов для защиты критически важных и жизнеобеспечивающих объектов. Как изменится порядок воинского учета, кто подпадает под новые правила и какие гарантии предусмотрены для участников специальных сборов.

Государственная Дума на пленарном заседании во вторник приняла во втором и третьем чтениях изменения в законодательство, предусматривающие возможность привлечения резервистов Вооруженных Сил Российской Федерации к обеспечению защиты критически важных объектов и иных объектов жизнеобеспечения.

Согласно документу, резервисты, добровольно заключившие контракт о пребывании в мобилизационном людском резерве, смогут направляться на специальные сборы для выполнения задач по охране таких объектов на основании указа Президента Российской Федерации. Порядок проведения сборов будет определен Правительством РФ.

Как отмечается в пояснительных материалах, в действующем законодательстве применение подразделений, укомплектованных резервистами, возможно лишь в период мобилизации или в военное время. Принятые поправки расширяют правовые основания для привлечения резервистов, позволяя использовать их потенциал также в мирное время при необходимости усиления защиты важных объектов инфраструктуры.

Законопроектом вносятся изменения в федеральные законы «Об обороне» и «О воинской обязанности и военной службе». Документ устанавливает новый вид сборов — специальные сборы, а также порядок их прохождения.

Кроме того, предусмотрено, что резервисты, направленные на специальные сборы, будут иметь такие же права, обязанности, социальные гарантии, компенсации и несут такую же ответственность, как и граждане, призванные на военные сборы.

Заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ Владимир Цимлянский подчеркнул, что инициатива не связана с проведением мобилизации.

«Подготовленный в инициативном порядке Министерством обороны Российской Федерации законопроект не затрагивает всех граждан и не предусматривает их призыва на военную службу, направления в зону проведения специальной военной операции или за пределы страны. Тем более ни о какой мобилизации речь не идет», — заявил Цимлянский.