Кубань укрепляет позиции в развитии малого бизнеса: объем поддержки превысил 51 млрд рублей

В Краснодарском крае продолжается рост активности малого и среднего предпринимательства. За пять лет число субъектов МСП увеличилось почти на 20%, а их совокупная выручка достигла 5 трлн рублей.

Малый и средний бизнес (МСП) остается ключевым сектором экономики Краснодарского края, обеспечивая занятость значительной части трудоспособного населения и формируя более четверти валового регионального продукта. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев, подводя итоги развития предпринимательства за последние годы.

По его словам, в крае действует комплекс из 210 мер поддержки общей стоимостью свыше 51 млрд рублей. «За последние пять лет число субъектов МСП выросло почти на 20% — до 317 тысяч. В этом секторе занята практически половина всех трудоспособных жителей края — около 1,4 млн человек», — отметил глава региона. Выручка малого и среднего бизнеса за пятилетний период увеличилась в 1,8 раза и по итогам прошлого года приблизилась к 5 трлн рублей.

В настоящее время 86,3% хозяйствующих субъектов Кубани относятся к категории МСП. Наиболее многочисленные группы предпринимателей представлены в сферах торговли, транспортировки и хранения, строительства и операций с недвижимостью. Стабильный спрос наблюдается также на услуги в области бухгалтерского учёта, права, архитектуры и инженерно-технического проектирования. Значимыми для региона остаются обрабатывающие производства, сельское хозяйство, гостиничный бизнес и общепит.

В 2025 году на реализацию региональных мер поддержки МСП предусмотрено около 386,5 млн рублей. По данным краевой администрации, за первое полугодие Фонд микрофинансирования выдал свыше 440 льготных микрозаймов на сумму около 1,2 млрд рублей. Фонд развития бизнеса предоставил 158 поручительств по кредитам и займам на сумму более 1 млрд рублей, что обеспечило привлечение порядка 4 млрд рублей дополнительного финансирования. Количество субъектов МСП превысило 313 тысяч, а налоговые поступления от них в первом квартале достигли 34,9 млрд рублей, показав рост более чем на 5% в годовом выражении.

Для предпринимателей доступны микрозаймы под ставки от 0,1% до 6,5% годовых, прежде всего для производственных, сельскохозяйственных, туристических и инновационных проектов. Поручительства Фонда развития бизнеса покрывают до 75% суммы кредита, а для начинающих компаний — до 90%.

В 2025 году продолжается реализация программы «Мама-предприниматель», предусматривающей грантовую поддержку женщин с бизнес-идеями. Одновременно на территории края расширяются образовательные проекты центра «Мой бизнес».

Дополнительно регион получил 130 млн рублей на повышение производительности труда — средства направляются на обучение персонала и внедрение современных управленческих решений. Обновлены и налоговые режимы: для ряда отраслей снижены ставки по упрощённой системе налогообложения.

По оценкам экспертов, предпринимательская активность на Кубани в 2025 году продолжает расти. Несмотря на сокращение федерального финансирования МСП, регион сохраняет устойчивый уровень поддержки, что способствует дальнейшему развитию малого и среднего бизнеса и созданию новых рабочих мест.

Основные показатели развития МСП в Краснодарском крае

Показатель Значение Период / Источник Количество субъектов МСП 317 тыс. Итоги последних пяти лет Рост числа МСП +20% За пять лет Доля МСП среди всех хозяйствующих субъектов 86,3% Текущие данные Выручка МСП почти 5 трлн руб. Прошлый год Рост выручки 1,8 раза За пять лет Число занятых в секторе МСП 1,4 млн человек Текущие данные Финансирование мер поддержки свыше 51 млрд руб. Общий объем Региональная поддержка в 2025 году 386,5 млн руб. Бюджет 2025 года Микрозаймы Фонда микрофинансирования 440+ займов / 1,2 млрд руб. I полугодие 2025 Поручительства Фонда развития бизнеса 158 поручительств / 1+ млрд руб. I полугодие 2025 Привлечённое финансирование благодаря поручительствам около 4 млрд руб. I полугодие 2025 Налоговые поступления от МСП 34,9 млрд руб., +5% I квартал 2025 Льготные ставки по микрозаймам 0,1%–6,5% Действующие условия Поручительства ФРБ до 75%, для новых бизнесов — до 90% Действующие условия Финансирование программы «Производительность труда» 130 млн руб. 2025 год Приоритетные отрасли поддержки производство, АПК, туризм, инновации Постоянно