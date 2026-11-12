В России обсуждают идею прогрессивного налога на совокупную кадастровую стоимость всей недвижимости, которая принадлежит одному человеку. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на участников вебинара рейтингового агентства «Эксперт РА» по рынку жилой недвижимости.
Речь идет не о действующем налоге на имущество физических лиц, который рассчитывается отдельно по каждому объекту. Предлагается учитывать общую кадастровую стоимость всего имущества гражданина и применять к ней прогрессивную шкалу.
Зачем нужна такая мера
Инвестиционное жилье — квартиры, которые собственник не использует сам и не сдаёт в аренду — выведено из активного оборота. Эксперты считают что налог на совокупную стоимость заставит владельцев таких объектов продавать пустующие квартиры. Это способно увеличить предложение на вторичном рынке и снизить цены.
Одновременно капитал может перетечь в облигации или на фондовый рынок. В «Известиях» отмечают, что в стране возможно масштабное огосударствление строительной отрасли. Властям потребуется стимулировать переток средств из инвестиционного жилья в реальный сектор экономики. Введение налога на совокупную кадастровую стоимость называют в этом контексте логичным шагом.
Рынок сейчас переживает давление. Льготная ипотека сокращается, объём выдачи кредитов упал почти вдвое по сравнению с прошлым годом. Разрыв цен между новостройками и вторичным жильем достиг коэффициента 1,55–1,65. Квартира на этапе котлована нередко стоит в полтора раза дороже готового жилья в соседнем доме.
Руководитель аналитического центра IRN.RU Олег Репченко указывает, что застройщики фактически продают не квадратные метры, а финансовую схему. В цену новостройки заложены расходы на субсидирование ставки и маркетинг. При попытке продать такую квартиру на вторичном рынке собственник часто получает на 20–30 % меньше цены покупки.
Оценка экспертов
Основатель Российского союза риелторов Константин Апрелев назвал идею рациональной. По его словам, 1 % населения владеет 10–20 % всей недвижимости. Именно на эту группу имеет смысл повышать налоговую нагрузку. Для 95 % граждан налог на недвижимость практически незаметен, а доходы от него часто не покрывают затраты на администрирование.
Апрелев допускает что мера в первую очередь затронет владельцев двух-трёх квартир с высокой совокупной кадастровой стоимостью. При этом он сомневается, что налог приведет к массовому выбросу инвестиционного жилья на рынок и заметному снижению цен. Часть объектов может перейти к более профессиональным собственникам, в том числе паевым инвестиционным фондам.
Экономист Василий Колташов, руководитель Центра политэкономических исследований, поддерживает повышенный прогрессивный налог именно на недвижимость, которая накапливается инвесторами и простаивает. Он предлагает освободить обычных граждан от налога в пределах необлагаемого минимума, обоснованного конституционным правом на жилище. Действующая система, по его оценке, несправедлива: добросовестные семьи платят, а владельцы большого числа объектов несут относительно меньшую нагрузку.
Что известно о возможных последствиях
Если на рынок одновременно выйдет значительное количество пустующих квартир, цены на вторичке могут снизиться. Это один из ожидаемых эффектов. Одновременно растёт риск обратного сценария: жильё перейдет не к кконечным покупателям, а к институциональным инвесторам.
Отдельный фон — субсидирование льготной ипотеки. Оно обходится бюджету примерно в 2 трлн рублей ежегодно. Для покрытия разницы ставок Минфин занимает через ОФЗ под 16–17 % годовых, что поддерживает высокий уровень ключевой ставки в экономике.
Пока речь идет только об экспертном обсуждении. Офицального законопроекта или решения правительства о введении налога на совокупную кадастровую стоимость всей недвижимости гражданина нет. Действующая система налога на имущество физических лиц продолжает работать по объектам с базовыми ставками 0,1 %, 0,5 % и повышенной ставкой до 2,5 % для объектов дороже 300 млн рублей.
Тема остается актуальной на фоне перегрева отдельных сегментов рынка и поиска инструментов для вывода инвестиционного жилья в оборот.