Зачем нужна такая мера

Инвестиционное жилье — квартиры, которые собственник не использует сам и не сдаёт в аренду — выведено из активного оборота. Эксперты считают что налог на совокупную стоимость заставит владельцев таких объектов продавать пустующие квартиры. Это способно увеличить предложение на вторичном рынке и снизить цены.

Одновременно капитал может перетечь в облигации или на фондовый рынок. В «Известиях» отмечают, что в стране возможно масштабное огосударствление строительной отрасли. Властям потребуется стимулировать переток средств из инвестиционного жилья в реальный сектор экономики. Введение налога на совокупную кадастровую стоимость называют в этом контексте логичным шагом.

Рынок сейчас переживает давление. Льготная ипотека сокращается, объём выдачи кредитов упал почти вдвое по сравнению с прошлым годом. Разрыв цен между новостройками и вторичным жильем достиг коэффициента 1,55–1,65. Квартира на этапе котлована нередко стоит в полтора раза дороже готового жилья в соседнем доме.

Руководитель аналитического центра IRN.RU Олег Репченко указывает, что застройщики фактически продают не квадратные метры, а финансовую схему. В цену новостройки заложены расходы на субсидирование ставки и маркетинг. При попытке продать такую квартиру на вторичном рынке собственник часто получает на 20–30 % меньше цены покупки.