19 ноября 2026 года. После тринадцати лет с момента выхода GTA 5 и примерно восьми лет активной разработки Rockstar наконец выпустила Grand Theft Auto VI. Игра стартует на PS5 и Xbox Series X|S. PC-версии пока нет — ее ждут позже

Это не просто очередная часть серии. Это самый долгий и самый масштабный проект Rockstar.

GTA: Сколько людей и сколько лет

В 2015 году маленькая группа разработчиков уже ездила в Майами и изучала, как может выглядеть возвращение во Vice City. Тогда проект назывался Project Americas и изначально был еще шире. Потом почти все силы студии ушли на Red Dead Redemption 2. Полноценная работа над GTA 6 развернулась уже после выхода RDR2, примерно с 2018–2019 годов.

За эти годы Rockstar почти удвоила штат. В 2018-м, когда вышла Red Dead, в компании работало около 2440 человек. К осени 2026-го — уже 4711 сотрудников в 12 офисах. Большая часть из них (более 4000) сидела именно на разработке и QA. Для сравнения: над Red Dead Redemption 2 работало заметно меньше людей.

Руководят разработкой трое ветеранов Rockstar North: Роб Нельсон, Аарон Гарбут и Фил Хукер. Сюжет курирует Руперт Хамфрис. Компания специально создала отдельную студию в Лос-Анджелесе только под NPC — потому что количество персонажей и их поведения оказалось «ужасающим» по масштабу.

Игра дважды сдвигалась. Сначала с осени 2025 на май 2026, потом — на 19 ноября 2026. Rockstar объясняла это желанием довести полировку до того уровня, который игроки от них ждут.

О чем игра GTA 6

Действие происходит в штате Леонида — это современная Флорида. Главный город — Vice City, но карта гораздо больше. Есть Keys, болота Grassrivers, Port Gellhorn, Ambrosia и гора Калага. Шесть разных регионов с разной атмосферой.

Главные герои — Джейсон и Люсия. Классическая пара «Бонни и Клайд» нашего времени. Она — с браслетом на ноге, он — с армейским прошлым, которое закончилось не очень гладко. История начинается с мелких дел, которые быстро затягивают их в большую криминальную историю на весь штат.

Впервые в основной игре серии можно играть за двух персонажей одновременно и переключаться между ними. Их отношения развиваются: можно ходить на свидания (в том числе ограбление магазина тоже считается), переписываться, когда они врозь, влиять на динамику пары.

Что нового по геймплею

Мир стал заметно живее. NPC реагируют на оружие в руках, на поведение, на то, как вы выглядите. Есть система «тепла» — полиция запоминает ваши преступления и накапливает информацию. Классические шесть звезд розыска остались, но работают сложнее.

Появился Criminal Profile — профиль преступника. Он фиксирует, насколько вы «профессиональны» или наоборот разбрасываетесь ненужным насилием. Это не моральная система в стиле RDR2, а именно репутация среди криминального мира.

Вернулась система веса и физической формы из San Andreas, но в более детальной версии. Еда, спортзал, сон — все влияет на внешность и возможности персонажей. Персонажи потеют, у них есть целлюлит, анимации стали гораздо более человеческими.

Мир полон мелких активностей: рыбалка, баскетбол, каякинг, дайвинг, наблюдение за птицами (их десятки видов), скайдайвинг, гонки, ночные клубы. Можно гладить собак. Можно готовиться к ограблению заранее — искать запасные выходы, камеры, коды.

Графика и внимание к деталям — отдельный разговор. Rockstar показала, как персонажи держат пиво так, что жидкость внутри плещется, как одежда намокает, как свет падает на мокрую кожу. Это уровень, к которому студия шла все эти годы.

Почему ждали именно так долго

Потому что Rockstar решила сделать не просто большую карту, а самый плотный и «живой» мир в истории серии. Потому что хотели, чтобы два главных героя ощущались реальными людьми, а не манекенами для стрельбы. Потому что после критики за crunch на RDR2 студия пыталась работать иначе — больше людей, больше времени, меньше геройства.

Игра вышла. Теперь можно самому проверить, стоило ли ждать.