Конфликты с руководителем: решения и шаги к урегулированию

Большинство людей хотят работать в дружном коллективе и иметь хорошие отношения с начальством. Благоприятный психологический климат — важнейшее условие для продуктивного труда. Однако мало кто может избежать конфликтов и острых дискуссий на рабочем месте. О том, почему возникают разногласия и как найти компромисс с руководством, рассказывает Лиана Давидян — предприниматель, наставник по бизнесу.

Человек проводит на работе значительную часть своей жизни, общается с коллегами порой больше, чем с членами семьи. Начальнику и подчиненному не всегда удается понять друг друга, что приводит к спорам и ссорам по самым разным поводам. Самые распространенные причины конфликтов с руководителем:

Нарушение прав работника

Если компания не соблюдает требования закона, допускает задержки по выплатам, заставляет персонал работать без отпуска, то это часто вызывает недовольство. Еще одно негативное обстоятельство — отсутствие нормальных условий труда, что тоже приводит к конфликтам.

В таких случаях не стоит молчать и ждать, пока ситуация разрешится сама собой. Надо уметь защищать себя от произвола, изучать законы и знать свои права. Необязательно сразу бежать в суд: первым делом нужно побеседовать с руководством, сформулировать свои требования и оценить возможность найти компромисс.

Жесткий стиль управления

Руководитель может иметь ошибочные представления о том, как надо общаться с подчиненными. Это приводит к обидам, недопониманию и трениям. Далеко не каждый человек, ставший руководителем знает, как эффективно взаимодействовать с коллективом. Быть хорошим специалистом и иметь необходимый набор коммуникационных навыков - редкое сочетание. Особенно если человек недавно, что называется, “обрел власть”. Зачастую руководитель использует слишком крутые методы управления и считает их основой успеха. Это создает напряженную атмосферу, когда любой сотрудник может столкнуться с унижениями и придирками.

Следует занять принципиальную позицию, откровенно заявить о неприятии агрессии, разделив прагматичное от эмоционального. Четкие и ясные формулировки помогут донести до сурового начальника свое мнение. Если руководитель просто эмоционально нестабильный человек, а вы ценный сотрудник - он вас услышит. В некоторой степени ваш “отпор” поможет ему выровнять ситуацию. Можно также обратиться за помощью к влиятельным членам коллектива, старожилам, которые могут выступить рефери в конфликте. Если же руководитель самодур, а такое, увы, встречается, если он не слышит и унижает сотрудников ради самоутверждения, то иногда лучшим выходом становятся увольнение и поиск новой работы.

Несовпадение ценностей и приоритетов

То, что важно для сотрудника, не всегда соответствует целям и установкам руководителя в профессиональных или этических вопросах. Личностные особенности, различия в темпераменте, стилях поведения и взаимодействия также влияют на качество общения. Как ни странно, даже внутренние, в том числе политические, убеждения человека могут стать камнем преткновения и вызвать горячие дискуссии. В итоге команда может разделиться на несколько противоборствующих лагерей в ущерб нормальной коммуникации. В подобной ситуации лучше не спорить, а сконцентрироваться на том, что объединяет. Оценить, что действительно важно для работы, а что можно оставить за порогом.

Противоречия в ожиданиях и целях

Несомненно в отношениях руководителя и подчиненных базово заложено противоречие. Положа руку на сердце, почти каждый начальник считает, что его подчиненные могли бы работать больше и лучше, а каждый сотрудник считает, что с него требуют слишком многого и не оценивают по достоинству. Наример, бывает, что начальник сам является трудоголиком и призывает коллектив относиться к работе с таким же рвением. Но многие просто не готовы отказаться от привычного режима труда и отдыха, не хотят брать на себя лишнюю ответственность и принимать сложные решения. Если это противоречие перерастает в конфликт, то как ни странно, он может быть конструктивным, как минимум показывающим, что участники не равнодушны к ситуации. Обычно достаточно откровенно поговорить об ожиданиях и возможностях и прийти к компромиссу.

Трудности в общении

Ошибки в коммуникации, организационные и структурные недочеты, размытые должностные обязанности, неверное распределение зон ответственности — все это часто провоцирует глубокие конфликты. Проблема заключается в неспособности к конструктивному диалогу, неумении четко излагать свои мысли и слушать собеседника.

Искаженная интерпретация слов и жестов приводит к ошибкам в работе, претензиям, разбирательствам и недовольству друг другом. Ситуацию осложняют склонность к эмоциональным оценкам и преувеличениям, додумыванию, искаженной интерпретации.

Чтобы нормализовать общение, важно работать над улучшением коммуникации, наладить обратную связь, обозначить свою позицию и узнать точку зрения начальства. Если постоянно обходить острые углы и использовать туманные формулировки, непонимание будет расти как снежный ком и в итоге приведет к более серьезному обострению.

Не стесняйтесь переспросить руководителя, как лучше выполнить задачу и какого именно результата он ждет. Обсудите свои обязанности с коллегами — мнение со стороны может быть очень кстати.