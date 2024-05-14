Конфликты с руководителем: решения и шаги к урегулированию

Большинство людей хотят работать в дружном коллективе и иметь хорошие отношения с начальством. Благоприятный психологический климат — важнейшее условие для продуктивного труда. Однако мало кто может избежать конфликтов и острых дискуссий на рабочем месте. О том, почему возникают разногласия и как найти компромисс с руководством, рассказывает Лиана Давидян — предприниматель, наставник по бизнесу.
Конфликты с начальством: основные причины
Человек проводит на работе значительную часть своей жизни, общается с коллегами порой больше, чем с членами семьи. Начальнику и подчиненному не всегда удается понять друг друга, что приводит к спорам и ссорам по самым разным поводам. Самые распространенные причины конфликтов с руководителем:
Нарушение прав работника
Если компания не соблюдает требования закона, допускает задержки по выплатам, заставляет персонал работать без отпуска, то это часто вызывает недовольство. Еще одно негативное обстоятельство — отсутствие нормальных условий труда, что тоже приводит к конфликтам.
В таких случаях не стоит молчать и ждать, пока ситуация разрешится сама собой. Надо уметь защищать себя от произвола, изучать законы и знать свои права. Необязательно сразу бежать в суд: первым делом нужно побеседовать с руководством, сформулировать свои требования и оценить возможность найти компромисс.
Жесткий стиль управления
Руководитель может иметь ошибочные представления о том, как надо общаться с подчиненными. Это приводит к обидам, недопониманию и трениям. Далеко не каждый человек, ставший руководителем знает, как эффективно взаимодействовать с коллективом. Быть хорошим специалистом и иметь необходимый набор коммуникационных навыков - редкое сочетание. Особенно если человек недавно, что называется, “обрел власть”. Зачастую руководитель использует слишком крутые методы управления и считает их основой успеха. Это создает напряженную атмосферу, когда любой сотрудник может столкнуться с унижениями и придирками.
Следует занять принципиальную позицию, откровенно заявить о неприятии агрессии, разделив прагматичное от эмоционального. Четкие и ясные формулировки помогут донести до сурового начальника свое мнение. Если руководитель просто эмоционально нестабильный человек, а вы ценный сотрудник - он вас услышит. В некоторой степени ваш “отпор” поможет ему выровнять ситуацию. Можно также обратиться за помощью к влиятельным членам коллектива, старожилам, которые могут выступить рефери в конфликте. Если же руководитель самодур, а такое, увы, встречается, если он не слышит и унижает сотрудников ради самоутверждения, то иногда лучшим выходом становятся увольнение и поиск новой работы.
Несовпадение ценностей и приоритетов
То, что важно для сотрудника, не всегда соответствует целям и установкам руководителя в профессиональных или этических вопросах. Личностные особенности, различия в темпераменте, стилях поведения и взаимодействия также влияют на качество общения. Как ни странно, даже внутренние, в том числе политические, убеждения человека могут стать камнем преткновения и вызвать горячие дискуссии. В итоге команда может разделиться на несколько противоборствующих лагерей в ущерб нормальной коммуникации. В подобной ситуации лучше не спорить, а сконцентрироваться на том, что объединяет. Оценить, что действительно важно для работы, а что можно оставить за порогом.
Противоречия в ожиданиях и целях
Несомненно в отношениях руководителя и подчиненных базово заложено противоречие. Положа руку на сердце, почти каждый начальник считает, что его подчиненные могли бы работать больше и лучше, а каждый сотрудник считает, что с него требуют слишком многого и не оценивают по достоинству. Наример, бывает, что начальник сам является трудоголиком и призывает коллектив относиться к работе с таким же рвением. Но многие просто не готовы отказаться от привычного режима труда и отдыха, не хотят брать на себя лишнюю ответственность и принимать сложные решения. Если это противоречие перерастает в конфликт, то как ни странно, он может быть конструктивным, как минимум показывающим, что участники не равнодушны к ситуации. Обычно достаточно откровенно поговорить об ожиданиях и возможностях и прийти к компромиссу.
Трудности в общении
Ошибки в коммуникации, организационные и структурные недочеты, размытые должностные обязанности, неверное распределение зон ответственности — все это часто провоцирует глубокие конфликты. Проблема заключается в неспособности к конструктивному диалогу, неумении четко излагать свои мысли и слушать собеседника.
Искаженная интерпретация слов и жестов приводит к ошибкам в работе, претензиям, разбирательствам и недовольству друг другом. Ситуацию осложняют склонность к эмоциональным оценкам и преувеличениям, додумыванию, искаженной интерпретации.
Чтобы нормализовать общение, важно работать над улучшением коммуникации, наладить обратную связь, обозначить свою позицию и узнать точку зрения начальства. Если постоянно обходить острые углы и использовать туманные формулировки, непонимание будет расти как снежный ком и в итоге приведет к более серьезному обострению.
Не стесняйтесь переспросить руководителя, как лучше выполнить задачу и какого именно результата он ждет. Обсудите свои обязанности с коллегами — мнение со стороны может быть очень кстати.
Как избежать разногласий с начальником?
Формирование позитивных контактов с руководством — дело тонкое. Нужно строго соблюдать равновесие между личными интересами и рабочими требованиями. Как действовать?
Знать и выполнять свои обязанности
Ваша главная задача — хорошо работать и получать нужные результаты. Поэтому надо выяснить, что от вас ожидает начальство, изучить информацию о целях компании и параметрах эффективности. Честно оценивать свои возможности.
Выбрать правильный стиль общения
Нужно поддерживать открытую и доброжелательную коммуникацию, интересоваться мнением о собственной продуктивности. При возникновении претензий и проблем не стоит занимать оборонительную позицию, критиковать других и искать виноватых.
Работать с полной отдачей
Необходимо ответственно относиться к тому, что вам доверило руководство. Не нарушайте сроки, следите за качеством работы, не забывайте о важных заданиях. Умалчивание, боязнь признаться в собственной некомпетентности - прямой путь к конфликту.
Воспитывать в себе гибкость и конструктивность
Держите эмоции под контролем, всегда сохраняйте спокойствие, не допускайте резких суждений и разговоров на повышенных тонах. Это легко советовать, но сложно воплотить. Попробуйте ответить на вопрос, почему возник спор, конфликт. Так ли критичен вопрос? Будет ли он столь же важен через год? Обычно ретроспективный взгляд из будущего заметно снижает градус спора. Попробуйте пошутить, смех разряжает обстановку.
Конфликты возникают не на пустом месте. Поэтому попробуйте разобраться, в чем именно заключается проблема — в неоправданных ожиданиях, стиле работы, ваших собственных ошибках. Попытайтесь посмотреть на ситуацию с точки зрения руководителя, понять его мотивы и интересы. Важно сфокусироваться на преодолении противоречий, предложить конструктивные изменения. Будьте готовы к взаимным уступкам, чтобы найти выход, устраивающий обе стороны. Главное — проявлять инициативу и искать мирные решения для достижения общих целей.
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