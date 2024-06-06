Инструкция по налоговой безопасности

Как купить или продать Биткоин в 2024 году

Сегодня покупать и продавать Биткоин в России можно, даже не имея банковского счета/карты. Причем, делать это можно полностью анонимно, без комиссий и долгого ожидания. Что для этого нужно, и какие инструменты для этого используются в 2024 году? Рассмотрим самые распространенные варианты!