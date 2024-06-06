Инструкция по налоговой безопасности

1. Каждый месяц:
Проверять наличие полного комплекта документов по закрытым сделкам;
Удерживать НДФЛ с материальной выгоды от экономии на процентах.
2. Каждый квартал:
Проверять изменения налогового законодательства;
Рассчитывать безопасную долю вычетов НДС за последние 12 месяцев;
Проводить инвентаризацию дебиторки и кредиторки: запросить информацию о судебных делах у юристов, обновить реестр сомнительных долгов, списать безнадежные долги.
3. Перед Новым годом:
Не допускать налогового убытка, сообщать о таком риске руководству;
Проверить налоговую учетную политику на предмет соответствия фактической действительности.
4. Проверять договора с поставщиками на предмет наличия:
Пунктов об обязанности поставщика предоставить счет-фактуру, акт, ТОРГ-12 и иные документы, подтверждающие реальность сделки;
Пунктов, которые позволят взыскать с поставщика компенсацию налоговых потерь — обязательство поставщика возместить налоговые потери или его заверения в собственной благонадежности;
Упоминание о применении поставщиком упрощенной системы налогообложения или спецрежима, порядок расчетов при потере упрощенцем права на спецрежим и фразы «НДС не облагается» во всех пунктах, где упоминается цена.
5. Перед вводом основного средства в эксплуатацию:
Проверить, чтобы все расходы, которые понесла компания к этому моменту, были включены в стоимость основного средства;
Все действия, которые связаны с основным средством и которые можно перенести, отложены до момента ввода в эксплуатацию, при таком условии расходы на них можно будет списать единовременно.
6. При безвозмездном получении товара или услуги (работы):
Провести самостоятельную или независимую оценку;
Отразить налоговый доход
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