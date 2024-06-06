Дробление бизнеса: когда есть риск?

НДС повысили, льготы по взносам отменили, конкуренты душат, спрос падает! Как можно в таких условиях законно платить ВСЕ налоги?

Чаще всего с таких мыслей собственники начинают дробить бизнес. Кто-то спросит: «А разве это рискованно? Так же все делают».



Да, чаще всего это рискованно и когда вы дробите бизнес «как все» налоговая уже знает, да-да, ЗНАЕТ, что вы МУХЛЮЕТЕ.

Итак, коротко, когда опасно дробить бизнес?

Если «раздробленные» компании имеют разные системы или объекты НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ. Если для дробления нет ДЕЛОВОЙ ЦЕЛИ. Оптимизация налогообложения — это не деловая цель! Если между «раздробленными» компаниями прослеживается АФФИЛИРОВАННОСТЬ.

В чем заключается риск? В трех действиях налоговиков: