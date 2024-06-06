Дробление бизнеса: когда есть риск?

Чаще всего с таких мыслей собственники начинают дробить бизнес. Кто-то спросит: «А разве это рискованно? Так же все делают».
Да, чаще всего это рискованно и когда вы дробите бизнес «как все» налоговая уже знает, да-да, ЗНАЕТ, что вы МУХЛЮЕТЕ.
Итак, коротко, когда опасно дробить бизнес?
Если «раздробленные» компании имеют разные системы или объекты НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ.
Если для дробления нет ДЕЛОВОЙ ЦЕЛИ. Оптимизация налогообложения — это не деловая цель!
Если между «раздробленными» компаниями прослеживается АФФИЛИРОВАННОСТЬ.
В чем заключается риск? В трех действиях налоговиков:
при проверке все раздробленные компании «ОБЪЕДИНЯЮТ» в одну,
для «объединенной» компании выбирают максимальную систему или объект НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ,
доначисляют налоги за последние три полных года по МАКСИМУМУ.
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