Растет бизнес — падает прибыль. Причина №2

Как с этим бороться?

Шаг 1. Определить те проекты, направления, сделки, которые несут нам убытки.



Для этого нам важно провести маржинальный анализ. То есть посчитать маржинальную прибыль каждого проекта, направления и так далее.

Маржинальная прибыль — это разница между выручкой и переменными затратами.



Шаг 2. Выявить те проекты (сделки, направления и т.п.), где маржинальная прибыль минусовая. Эти проекты и являются поглотителями вашей прибыли.



Шаг 3. Прописать план «оздоровления» этих проектов. То есть выводы их в «плюс». Если у вас нет идей на этот счет, то тогда закрывайте эти проекты. Сразу увидите прирост прибыли.



Шаг 4. Если все-таки план «оздоровления» был сделан, то важно в нем сразу установить критическую дату. Если до этой даты «оздоровление» не дало результаты и не появился новый «блестящий» альтернативный план, то закрывайте проект. Без этой критической даты вы так и будете тянуть с решением о закрытии — «ведь жалко же».



Шаг 5. Не ждите следующего падения рентабельности для проведения маржинального анализа. Делайте его регулярно, каждый месяц.