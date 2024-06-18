Оцениваем системы налогообложения: как выбрать наименьшую нагрузку?

Посчитайте своих сотрудников и планируемый доход. Если вы сам себе и бухгалтер, и директор, и менеджер, тогда подойдёт режим НПД (самозанятость).

Для штата до 15 человек для ИП может подойти патент, а при штате до 100 человек рассмотрите упрощенку по базовым ставкам (до 130 человек — также можно применять упрощенку по повышенным ставкам)

Оглянитесь вокруг

В регионах РФ различаются платы за патент, а где-то даже снижаются налоги по ставкам упрощенки «Доходы» и «Доходы минус расходы». Изучите возможность «переезда» для вашего бизнеса в эти льготные регионы.

Определите потенциальный доход

На многих системах налогообложения есть ограничение годовой выручки.

Например, лимит годовой выручки для НПД (самозанятость) = 2,4 млн., для индивидуального предпринимателя на патенте = 60 млн.руб./год, для упрощенца 199 млн.руб. для базовых ставок УСН и 265 млн.руб./год для повышенных ставок УСН.

И будьте внимательны — при нарушении условий по численности и по выручке вы автоматически перейдете на другую систему. Это конечно же приведет к кратному росту налогов — лучше заранее обезопасить себя от таких рисков.

Задавайте вопросы и делитесь своим опытом в комментариях!