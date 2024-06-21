Метод Уолта Диснея: как бухгалтеру включить в себе креатив

Один из любимых способов целеполагания, он ещё и используется для развития креативности 👇🏼

Возьмите 3 стула, на каждый закрепите надписи:

«Мечтатель».

«Критик».

«Реалист»

И в таком же порядке садитесь на каждый из стульев.

На стуле «Мечтателя» закройте глаза и описывайте ваше самое фантастическое будущее. Через год, пять, 15 лет. Где вы будете, кто и что вас будет окружать. Кто вы, над чем работаете, как себя ощущаете и так далее.

После того как вдоволь намечтаетесь пересаживайтесь на стул «Критика».

Здесь перечисляйте все, что может помешать сбыться вашим мечтам.

Как накидаете внушительный список причин и проблем, садитесь на стул «Реалиста».

Здесь вы перечисляется способы и пути, которыми вы пойдёте к вашим мечтам и преодолеете все проблемы.

В итоге у вас список желаний, всевозможных проблем и план по их устранению на пути к мечтам!



Метод прекрасен тем, что раскрывает нашего «Мечтателя», которого обычно подавляет внутренний «Критик».

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