Айрат Хаматов
Ведение бизнеса

Скрытые резервы в бизнесе: как их найти, пример «эффекта оливки»

Вы наверняка слышали историю об оливке и экономии 40 000$. Мол, стюардесса American Airlines заметила, что многие пассажиры не съедают вторую оливку в салате и рассказала об этом руководству. Те приняли решение убрать одну оливку и сэкономили на этом 40 000$ в год. Не знаю байка это или реальность, но учитывая масштабы авиакомпании, звучит правдоподобно.
Скрытые резервы в бизнесе: как их найти, пример «эффекта оливки»
freepik.com

А вот моя личная история

Однажды при утверждении очередного годового бюджета я обратил внимание, что на бумажные полотенца для рук заложена сумма порядка 100 тыс.руб. в год. Компания была не маленькая, имела несколько офисов и, соответственно, туалетные комнаты. В каждой держатель бумажных полотенец, который ежедневно пополняли уборщицы.

Мы взяли и поменяли везде эти держатели на воздушные сушки для рук. Экономия в первый год даже с учетом возросших расходов на электроэнергию, потребляемую этими сушками, составила 70 тыс.руб.

Какая мораль этих историй?

Всем броситься искать в своих компаниях «оливки», на которых можно сэкономить?

Вовсе нет.

В описанных случаях мелкие изменения привели к существенной экономии только благодаря эффекту МАСШТАБА. В больших компаниях и корпорациях даже оливка может дать ощутимый результат. В малых же вы можете потратить много времени на поиск этих оливок и получить мизерный эффект.

Отсюда правило – в бизнесе для увеличения прибыли нужно всегда идти от БОЛЬШЕГО к МЕНЬШЕМУ. Сперва вы работаете над теми факторами, которые могут дать максимальный выхлоп. После переходите к менее значительным. И так шаг за шагом доходите до оливок.

НО! Если у вас растущая компания и в планах сделать её крупной, то внедряйте уже сейчас в корпоративную культуру «поиск оливок». Как делал Генри Форд, как практикует Тойота и много других мировых корпораций. Пусть это не будет задачей менеджмента, а будет именно привычкой всех сотрудников, культивированной корпоративной культурой. И тогда это будет ещё одним мощным вашим конкурентным преимуществом!

Ольга Ульянова
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