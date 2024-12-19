Скрытые резервы в бизнесе: как их найти, пример «эффекта оливки»

А вот моя личная история
Однажды при утверждении очередного годового бюджета я обратил внимание, что на бумажные полотенца для рук заложена сумма порядка 100 тыс.руб. в год. Компания была не маленькая, имела несколько офисов и, соответственно, туалетные комнаты. В каждой держатель бумажных полотенец, который ежедневно пополняли уборщицы.
Мы взяли и поменяли везде эти держатели на воздушные сушки для рук. Экономия в первый год даже с учетом возросших расходов на электроэнергию, потребляемую этими сушками, составила 70 тыс.руб.
Какая мораль этих историй?
Всем броситься искать в своих компаниях «оливки», на которых можно сэкономить?
Вовсе нет.
В описанных случаях мелкие изменения привели к существенной экономии только благодаря эффекту МАСШТАБА. В больших компаниях и корпорациях даже оливка может дать ощутимый результат. В малых же вы можете потратить много времени на поиск этих оливок и получить мизерный эффект.
Отсюда правило – в бизнесе для увеличения прибыли нужно всегда идти от БОЛЬШЕГО к МЕНЬШЕМУ. Сперва вы работаете над теми факторами, которые могут дать максимальный выхлоп. После переходите к менее значительным. И так шаг за шагом доходите до оливок.
НО! Если у вас растущая компания и в планах сделать её крупной, то внедряйте уже сейчас в корпоративную культуру «поиск оливок». Как делал Генри Форд, как практикует Тойота и много других мировых корпораций. Пусть это не будет задачей менеджмента, а будет именно привычкой всех сотрудников, культивированной корпоративной культурой. И тогда это будет ещё одним мощным вашим конкурентным преимуществом!
Комментарии2
Какой-то не самый удачный пример с сушилкой. Уже неоднократно писали, что такие сушилки в общественных туалетах - зло. Они распространяют по помещению бактерии. А люди всем этим дышат.
Неэкологичная оптимизация затрат)