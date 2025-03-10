Фиктивный переезд бизнеса в льготный регион

Налоговые всех льготных регионов серьезно взялись за выявление фиктивных мигрантов.

Что будет если они докажут, что вы фиктивно «переехали» в льготный регион, а реально продолжаете работать в прежнем?

Будет «а-та-тай» с пересчетом сумм налога за весь 2024 год. То есть вы весь год платили налог в размере 1%, а вам пересчитают этот налог по ставке 6% за все 12 месяцев 2024 года. Ну и еще добавят в нагрузку штрафы и пени за несвоевременную уплату образовавшегося долга.

Что делать?

Во-первых, понять подходит ли ваш бизнес под критерий «фиктивного мигранта». Вот чек-лист основных критериев «фиктивности». Сверяйтесь ⤵️

Регистрация по адресу массовой регистрации без права собственности — то есть вы ничего не покупали, но каким-то чудесным образом трое (пятеро/семеро) не родственников прописались по одному адресу и перевезли бизнес.

Регистрация по адресу массовой регистрации с долевой собственностью — те же чудеса «дружбы», но чуть дороже — вы не просто прописались с чужими людьми, вы еще и дом/квартиру на троих (пятерых, семерых) прикупили.

Бизнес переехал, но офисом не обзавелся. Еще хуже если в новом месте офис (склад, торговую точку) вы не снимаете, но по старому адресу продолжаете платить за офис (склад, торговую точку) аренду или коммунальные услуги.

Вы бизнес перевезли, но никого из местных не наняли. Еще хуже если у вас официально работают люди, прописанные на прежней (не льготной) территории.

Бизнес переехал, но все расходы вы осуществляете на старой территории. То есть вы продолжаете оплачивать офис, склад, коммунальные расходы, связь, ГСМ, канцтовары и т.д., поставщикам со старой (не льготной) территории. А поставщикам на льготной территории вы ничего не платите.

После того, как найдете здесь свои пункты, нужно срочно (реально срочно, не сгущаю краски) менять ситуацию. Для тех, кто в танке расшифровываю ⤵️