Айрат Хаматов
Налоговый учет

Фиктивный переезд бизнеса в льготный регион

Срочная новость для всех бизнесов, прописанных в льготных регионах!
Фиктивный переезд бизнеса в льготный регион

Налоговые всех льготных регионов серьезно взялись за выявление фиктивных мигрантов.
Что будет если они докажут, что вы фиктивно «переехали» в льготный регион, а реально продолжаете работать в прежнем?

Будет «а-та-тай» с пересчетом сумм налога за весь 2024 год. То есть вы весь год платили налог в размере 1%, а вам пересчитают этот налог по ставке 6% за все 12 месяцев 2024 года. Ну и еще добавят в нагрузку штрафы и пени за несвоевременную уплату образовавшегося долга.

Что делать?

Во-первых, понять подходит ли ваш бизнес под критерий «фиктивного мигранта». Вот чек-лист основных критериев «фиктивности». Сверяйтесь ⤵️

  • Регистрация по адресу массовой регистрации без права собственности — то есть вы ничего не покупали, но каким-то чудесным образом трое (пятеро/семеро) не родственников прописались по одному адресу и перевезли бизнес.

  • Регистрация по адресу массовой регистрации с долевой собственностью — те же чудеса «дружбы», но чуть дороже — вы не просто прописались с чужими людьми, вы еще и дом/квартиру на троих (пятерых, семерых) прикупили.

  • Бизнес переехал, но офисом не обзавелся. Еще хуже если в новом месте офис (склад, торговую точку) вы не снимаете, но по старому адресу продолжаете платить за офис (склад, торговую точку) аренду или коммунальные услуги.

  • Вы бизнес перевезли, но никого из местных не наняли. Еще хуже если у вас официально работают люди, прописанные на прежней (не льготной) территории.

  • Бизнес переехал, но все расходы вы осуществляете на старой территории. То есть вы продолжаете оплачивать офис, склад, коммунальные расходы, связь, ГСМ, канцтовары и т.д., поставщикам со старой (не льготной) территории. А поставщикам на льготной территории вы ничего не платите.

После того, как найдете здесь свои пункты, нужно срочно (реально срочно, не сгущаю краски) менять ситуацию. Для тех, кто в танке расшифровываю ⤵️

  1. Сожительствовать без лишних вопросов со стороны ФНС вы можете только с родственником или реальным другом (детства, семьи, школы и т.д.), а значит разъезжайтесь с теми, кто под эти критерии не подходит.

  2. Покупайте недвижимость, не живите в ней без права собственности.

  3. Снимите офис, повесьте на нем табличку с названием своей компании.

  4. Наймите местного человека и загрузите его реальной работой в арендованном офисе.

  5. Выпишите на его имя бизнес-карту вашего ИП/ООО и пусть сотрудник оплачивает с нее офисные расходы (коммуналку, связь, ГСМ, канцтовары и т.п.).

Информации об авторе

Айрат Хаматов

Айрат Хаматов

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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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