Для этого ни в коем случае не заводите вторую карту, чтобы оплачивать ею ИП-шные расходы.
Всегда считайте, что остаток денег на вашем счете - это ваша Прибыль! Даже если это кредитные деньги.
Снимайте со счета деньги на личные нужды в любой момент, а не только когда посчитаете Прибыль.
Когда говорите о том, сколько вы заработали, называйте цифру ОБОРОТА, а не Прибыли. Хоть оборот - это ещё не ваш заработок, зато цифра больше!
Если денег на счёте хватает, не заморачивайтесь и не считайте ПРИБЫЛЬ. Вдруг у вас есть отсроченные платежи и прибыль ваша окажется меньше остатка денег. Зачем попусту себя расстраивать?
Ни в коем случае не планируйте ваши доходы и расходы, поступления и платежи. А если по этой причине вылетите в трубу или в кассовый разрыв, то всегда можно пожаловаться на кризис.
Считайте, что управлять финансами должен бухгалтер, а не вы. Так всегда можно будет свалить причину убытков на него.
Ни в коем случае не повышайте свою бизнес-грамотность! Вдруг узнаете как повысить прибыль! Придется же внедрять изменения!
Продолжайте делать одно и то же и надеяться на иной результат. Ведь «надежда умирает последней».
Вредные советы для предпринимателей
Не делите личные и «бизнесовые» траты - пусть все будет в общей куче. Ведь так вы точно не будете знать, какая ваша прибыль.
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Комментарии2
Как-то довелось столкнуться с подобным горе-директором...
Он был удивлен размером налога на прибыль. Выяснилось, что размер прибыли ассоциируется у него с остатком на расчетном счете.
@VadimBA, ну это вообще обычная история - пытаться объяснить директору или ИП, почему его прибыль не равна остатку на расчетном счете или, еще хлеще, поступлениям на расчетный счет.
Но еще ужаснее отвечать на подобные запросы налоговой. Мне вот недавно пришлось отвечать на требование, почему поступления на расчетный счет организации на ОСНО не совпадают с выручкой в декларации на прибыль.