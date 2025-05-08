Вредные советы для предпринимателей

Для этого ни в коем случае не заводите вторую карту, чтобы оплачивать ею ИП-шные расходы.

Всегда считайте, что остаток денег на вашем счете - это ваша Прибыль! Даже если это кредитные деньги.

Снимайте со счета деньги на личные нужды в любой момент, а не только когда посчитаете Прибыль.

Когда говорите о том, сколько вы заработали, называйте цифру ОБОРОТА, а не Прибыли. Хоть оборот - это ещё не ваш заработок, зато цифра больше!

Если денег на счёте хватает, не заморачивайтесь и не считайте ПРИБЫЛЬ. Вдруг у вас есть отсроченные платежи и прибыль ваша окажется меньше остатка денег. Зачем попусту себя расстраивать?

Ни в коем случае не планируйте ваши доходы и расходы, поступления и платежи. А если по этой причине вылетите в трубу или в кассовый разрыв, то всегда можно пожаловаться на кризис.

Считайте, что управлять финансами должен бухгалтер, а не вы. Так всегда можно будет свалить причину убытков на него.

Ни в коем случае не повышайте свою бизнес-грамотность! Вдруг узнаете как повысить прибыль! Придется же внедрять изменения!