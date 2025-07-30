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Айрат Хаматов
Инвестиции

ТОП-5 ошибок начинающего инвестора

Со всех сторон сейчас слышно «ИНВЕСТИРУЙ», «Кризис – это возможность», «Заработай на падении». Наверняка, многим это уже режет слух.

Важно понимать, что сейчас ЗОЛОТОЕ время для БРОКЕРОВ. В их интересах привлечь больше клиентов и заработать на КОМИССИЯХ. Но есть порядочные брокеры, которым важно, чтобы их клиенты заработали, а есть и те, кто работает по принципу «после нас хоть потоп».

И именно поэтому ВАЖНО всем инвесторам-новичкам знать, где могут таиться ЛОВУШКИ.

Итак, ТОП-5 ошибок, которые чаще всего приводят к потерям:

  • Инвестируем ВСЕ свободные деньги! Бывает резко нужны деньги. А если они инвестированы, то у нас 2 выхода – брать кредит или вытаскивать инвестиции. Оба варианты приводят к потерям.

  • Инвестируем все деньги в АКЦИИ!!! Акции являются и самым высокодоходным вложением и самым рискованным ОДНОВРЕМЕННО. И те, кто инвестирует в них ВСЕ деньги в надежде заработать МНОГО, чаще всего МНОГО теряют!!!

  • Инвестируем туда, где «ТОЧНО» будет РОСТ. В инвестировании НИКТО, НИЧЕГО не знает ТОЧНО!!! Нет ни одного исторического подтверждения какого-либо ТОЧНОГО предсказания!!!

  • Инвестируем в надежде на БЫСТРЫЙ рост. Представьте, вы купили акции Сбербанка на 100 000 в январе. Летом вы их планировали забрать и оплатить обучение ребенка в ВУЗе. Так вот сейчас вы смогли бы их продать лишь за 90 000.

  • Инвестируем КРЕДИТНЫЕ средства. Любой кредит усиливает успешную стратегию и… также ПРОМАХИ. Если вы новичок, то об инвестировании в кредит думать рановато.

    Я вас напугал? Вы думаете, ну к черту – это инвестирование?

    Но будем честны – для тех, кто не ворочает большими КАПИТАЛАМИ, других вариантов добиться финансового благополучия просто НЕТ!!!

    Но чтобы ЗАРАБОТАТЬ, а не обжечься, к инвестированию нужно подходить ПОЭТАПНО!

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Айрат Хаматов

Айрат Хаматов

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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

Илья Назаров
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