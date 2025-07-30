ТОП-5 ошибок начинающего инвестора
Важно понимать, что сейчас ЗОЛОТОЕ время для БРОКЕРОВ. В их интересах привлечь больше клиентов и заработать на КОМИССИЯХ. Но есть порядочные брокеры, которым важно, чтобы их клиенты заработали, а есть и те, кто работает по принципу «после нас хоть потоп».
И именно поэтому ВАЖНО всем инвесторам-новичкам знать, где могут таиться ЛОВУШКИ.
Итак, ТОП-5 ошибок, которые чаще всего приводят к потерям:
Инвестируем ВСЕ свободные деньги! Бывает резко нужны деньги. А если они инвестированы, то у нас 2 выхода – брать кредит или вытаскивать инвестиции. Оба варианты приводят к потерям.
Инвестируем все деньги в АКЦИИ!!! Акции являются и самым высокодоходным вложением и самым рискованным ОДНОВРЕМЕННО. И те, кто инвестирует в них ВСЕ деньги в надежде заработать МНОГО, чаще всего МНОГО теряют!!!
Инвестируем туда, где «ТОЧНО» будет РОСТ. В инвестировании НИКТО, НИЧЕГО не знает ТОЧНО!!! Нет ни одного исторического подтверждения какого-либо ТОЧНОГО предсказания!!!
Инвестируем в надежде на БЫСТРЫЙ рост. Представьте, вы купили акции Сбербанка на 100 000 в январе. Летом вы их планировали забрать и оплатить обучение ребенка в ВУЗе. Так вот сейчас вы смогли бы их продать лишь за 90 000.
Инвестируем КРЕДИТНЫЕ средства. Любой кредит усиливает успешную стратегию и… также ПРОМАХИ. Если вы новичок, то об инвестировании в кредит думать рановато.
Я вас напугал? Вы думаете, ну к черту – это инвестирование?
Но будем честны – для тех, кто не ворочает большими КАПИТАЛАМИ, других вариантов добиться финансового благополучия просто НЕТ!!!
Но чтобы ЗАРАБОТАТЬ, а не обжечься, к инвестированию нужно подходить ПОЭТАПНО!
Информации об авторе
Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .
Начать дискуссию