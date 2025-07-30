ТОП-5 ошибок начинающего инвестора

Важно понимать, что сейчас ЗОЛОТОЕ время для БРОКЕРОВ. В их интересах привлечь больше клиентов и заработать на КОМИССИЯХ. Но есть порядочные брокеры, которым важно, чтобы их клиенты заработали, а есть и те, кто работает по принципу «после нас хоть потоп».



И именно поэтому ВАЖНО всем инвесторам-новичкам знать, где могут таиться ЛОВУШКИ.



Итак, ТОП-5 ошибок, которые чаще всего приводят к потерям:

Инвестируем ВСЕ свободные деньги! Бывает резко нужны деньги. А если они инвестированы, то у нас 2 выхода – брать кредит или вытаскивать инвестиции. Оба варианты приводят к потерям.

Инвестируем все деньги в АКЦИИ!!! Акции являются и самым высокодоходным вложением и самым рискованным ОДНОВРЕМЕННО. И те, кто инвестирует в них ВСЕ деньги в надежде заработать МНОГО, чаще всего МНОГО теряют!!!

Инвестируем туда, где «ТОЧНО» будет РОСТ. В инвестировании НИКТО, НИЧЕГО не знает ТОЧНО!!! Нет ни одного исторического подтверждения какого-либо ТОЧНОГО предсказания!!!

Инвестируем в надежде на БЫСТРЫЙ рост. Представьте, вы купили акции Сбербанка на 100 000 в январе. Летом вы их планировали забрать и оплатить обучение ребенка в ВУЗе. Так вот сейчас вы смогли бы их продать лишь за 90 000.