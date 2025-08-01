Подборка книг по всем этапам инвестирования

Я разделил РОСТ финансовой и инвестиционной экспертности на 4 уровня. И для каждого уровня сделал список лучших по моему мнению 4 книг. Всего получилось 16.

Уровень 1 назвал – «Строим фундамент правильных отношений с деньгами». И здесь зарекомендовавшая себя классика финансовой литературы:

«Самый богатый человек в Вавилоне» Джордж Клейсон

«Мани, или Азбука денег» Бодо Шефер

«Давай поговорим о твоих доходах и расходах» Карл Ричардс

«Деньги, успех и вы» Джон Кехо\

Уровень 2 – «Начинаем наращивать капитал». Здесь уже 4 книги, которые начинают знакомить читателя с миром инвестиций. Но пока без сложных терминов:

«Деньги. Мастер игры» Тони Роббинс

«Ваш сосед – Миллионер». Т.Д.Стенли

«Личный финансовый план» Владимир Савенок

«Множественные источники дохода» Роберт Аллен

Уровень 3 – «Начинаем разбираться в инвестициях». Эти 4 книги помогут самостоятельно начинать инвестировать:

«Миллион для моей дочери» Владимир Савенок

«Психология инвестиций. Как престать делать глупости со своими деньгами» Карл Ричардс

«Инвестировать – это просто. Руководство по эффективному управлению капиталом». Владимир Савенок

«Принципы» Рэй Далио

И на четвертом уровне мы «Становимся ПРОФИ». В этом вам помогут:

«Манифест инвестора» Уильям Бернстайн

«Правила инвестирования Уоррена Баффета» Джереми Миллер

«Не верьте цифрам!» Джон Богл

«Разумный инвестор» Бенджамин Грэм

Читайте на здоровье и повышайте финансовый достаток!