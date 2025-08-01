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Айрат Хаматов
Инвестиции

Подборка книг по всем этапам инвестирования

Я разделил РОСТ финансовой и инвестиционной экспертности на 4 уровня. И для каждого уровня сделал список лучших по моему мнению 4 книг. Всего получилось 16.

Уровень 1 назвал – «Строим фундамент правильных отношений с деньгами». И здесь зарекомендовавшая себя классика финансовой литературы:

  • «Самый богатый человек в Вавилоне» Джордж Клейсон

  • «Мани, или Азбука денег» Бодо Шефер

  • «Давай поговорим о твоих доходах и расходах» Карл Ричардс

  • «Деньги, успех и вы» Джон Кехо\

Уровень 2 – «Начинаем наращивать капитал». Здесь уже 4 книги, которые начинают знакомить читателя с миром инвестиций. Но пока без сложных терминов:

  • «Деньги. Мастер игры» Тони Роббинс

  • «Ваш сосед – Миллионер». Т.Д.Стенли

  • «Личный финансовый план» Владимир Савенок

  • «Множественные источники дохода» Роберт Аллен

Уровень 3 – «Начинаем разбираться в инвестициях». Эти 4 книги помогут самостоятельно начинать инвестировать:

  • «Миллион для моей дочери» Владимир Савенок

  • «Психология инвестиций. Как престать делать глупости со своими деньгами» Карл Ричардс

  • «Инвестировать – это просто. Руководство по эффективному управлению капиталом». Владимир Савенок

  • «Принципы» Рэй Далио

И на четвертом уровне мы «Становимся ПРОФИ». В этом вам помогут:

  • «Манифест инвестора» Уильям Бернстайн

  • «Правила инвестирования Уоррена Баффета» Джереми Миллер

  • «Не верьте цифрам!» Джон Богл

  • «Разумный инвестор» Бенджамин Грэм

Читайте на здоровье и повышайте финансовый достаток!

Информации об авторе

Айрат Хаматов

Айрат Хаматов

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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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