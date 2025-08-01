Подборка книг по всем этапам инвестирования
Уровень 1 назвал – «Строим фундамент правильных отношений с деньгами». И здесь зарекомендовавшая себя классика финансовой литературы:
«Самый богатый человек в Вавилоне» Джордж Клейсон
«Мани, или Азбука денег» Бодо Шефер
«Давай поговорим о твоих доходах и расходах» Карл Ричардс
«Деньги, успех и вы» Джон Кехо\
Уровень 2 – «Начинаем наращивать капитал». Здесь уже 4 книги, которые начинают знакомить читателя с миром инвестиций. Но пока без сложных терминов:
«Деньги. Мастер игры» Тони Роббинс
«Ваш сосед – Миллионер». Т.Д.Стенли
«Личный финансовый план» Владимир Савенок
«Множественные источники дохода» Роберт Аллен
Уровень 3 – «Начинаем разбираться в инвестициях». Эти 4 книги помогут самостоятельно начинать инвестировать:
«Миллион для моей дочери» Владимир Савенок
«Психология инвестиций. Как престать делать глупости со своими деньгами» Карл Ричардс
«Инвестировать – это просто. Руководство по эффективному управлению капиталом». Владимир Савенок
«Принципы» Рэй Далио
И на четвертом уровне мы «Становимся ПРОФИ». В этом вам помогут:
«Манифест инвестора» Уильям Бернстайн
«Правила инвестирования Уоррена Баффета» Джереми Миллер
«Не верьте цифрам!» Джон Богл
«Разумный инвестор» Бенджамин Грэм
Читайте на здоровье и повышайте финансовый достаток!
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