Новые законы в ноябре: регистрация публичных каналов в Роскомнадзоре, майнинг криптовалют, льготы по ЖКХ и другое

Что нового в законодательстве нас ждет в ноябре:
Изменен срок обжалования постановлений об административных правонарушениях.
При отмене судебного приказа о взыскании алиментов, начисленные по приказу алименты все равно можно будет взыскать
Станет проще получить льготу по ЖКХ
Обязательная регистрация публичных каналов в Роскомадзоре
Разрешен майнинг криптовалюты
Изменятся комиссии за переводы через СБП
Вид на жительство для репатриантов
Маркировка безалкогольных напитков
Изменен срок обжалования постановлений об административных правонарушениях.
С 29 октября внесены изменения в КоАП: срок подачи жалобы на постановление по делу об административном правонарушении составляет 10 суток, а раньше был 10 дней.
Какая разница между сутками и днями? Если срок измеряется днями и заканчивается в нерабочий день, то он переносится на следующий рабочий день. А вот если срок установлен в сутках, то переноса нет.
Кстати об этом не знают даже многие юристы.
Например, раньше если конец срока выпадал на длинные выходные или праздники, срок для подачи жалобы, и так небольшой, существенно сокращался.
Срок можно восстановить, но для этого необходимо заявить ходатайство, в котором суд может и отказать.
Теперь же эту откровенно бредовую норму наконец изменили, и срок не будет заканчиваться в нерабочий день.
При отмене судебного приказа о взыскании алиментов, начисленные по приказу алименты все равно можно будет взыскать
В случае отмены судебного приказа о взыскании алиментов на несовершеннолетних детей и последующего взыскания их в исковом порядке, будут взыскиваться алименты также за период, за который они подлежали взысканию согласно судебному приказу.
Судебный приказ – это упрощенный порядок взыскания некоторых категорий долгов, включая алименты. Судебное заседание при этом не проводится.
Однако приказ может быть отменен по заявлению должника. В этом случае взыскатель может повторно обратиться в суд, но уже в общем, исковом порядке.
А алименты по общему правилу взыскиваются с даты обращения в суд.
Теперь алименты за период после отмены приказа и до подачи иска будут взыскиваться с должника.
Станет проще получить льготу по ЖКХ
Внесены изменения в постановление Правительства о предоставлении компенсации расходов на оплату коммунальных услуг.
В предоставлении льготы будет отказано, если у человека есть непогашенная задолженность, подтвержденная решением суда, за период до трех лет.
По ранее действовавшей норме отказать в предоставлении льготы могли даже если задолженность уже была погашена.
Компенсации на оплату жилья и ЖКУ положены малоимущим семьям, пенсионерам, инвалидам I, II и III групп, а также семьям, имеющим детей-инвалидов, и другим категориям граждан.
Обязательная регистрация публичных каналов в Роскомадзоре
Начинают действовать нормы по регистрации публичных каналов. Владелец канала или паблика, у которого более 10 тысяч подписчиков, должен передать в сведения о себе в Роскомнадзор.
В законе используется термин «персональная страница», поэтому под действие этой нормы попадут и личные страницы в соц. сетях, у которых больше 10 тысяч подписчиков.
Данные можно передать через Госуслуги, сайт Роскомнадзора или с помощью чат-бота в социальной сети.
Если канал не состоит в перечне Роскомнадзора, то не может размещать рекламу, принимать донаты, а также другим нельзя будет репостить сообщения из такого канала.
Как все это будет работать на практике сказать пока сложно. Тем более что состав и порядок предоставления сведений еще не установлен.
Разрешен майнинг криптовалюты
Майнингом (добычей) криптовалюты смогут заниматься юридические лица и индивидуальные предприниматели, внесенные в специальный реестр Федеральной налоговой службы.
Физические лица также смогут заниматься майнингом, причем и без внесения в реестр, но они не должны будут превышать пределы лимитов энергопотребления.
Изменятся комиссии за переводы через СБП
Теперь банки не смогут брать комиссию за переводы через СБП государству (налоги, штрафы и прочее).
Лимит бесплатных переводов в 100 тыс. будет распространятся и на операции с электронными кошельками.
Размере комиссии за переводы самому себе в другой банк свыше лимита 30 млн. рублей будут ограничены 0,5% от суммы перевода.
Вид на жительство для репатриантов
С 8 ноября иностранные граждане, получившие статус участника Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом, и члены их семей, смогут получить вид на жительство в упрощенном порядке.
Им больше не нужно получать разрешение на временное проживание, можно будет сразу получить ВНЖ.
Маркировка безалкогольных напитков
С 5 ноября начинает действовать обязательная маркировка для безалкогольных напитков, кроме соков, нектаров, морсов и напитков на растительном сырье.
Теперь кассиры в магазинах будут сканировать од маркировки на упаковке, а кассовый аппарат будет передавать сведения о продаже в «Честный знак».
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