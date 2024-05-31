Новые законы в ноябре: регистрация публичных каналов в Роскомнадзоре, майнинг криптовалют, льготы по ЖКХ и другое

С 29 октября внесены изменения в КоАП: срок подачи жалобы на постановление по делу об административном правонарушении составляет 10 суток, а раньше был 10 дней.

Какая разница между сутками и днями? Если срок измеряется днями и заканчивается в нерабочий день, то он переносится на следующий рабочий день. А вот если срок установлен в сутках, то переноса нет.

Кстати об этом не знают даже многие юристы.

Например, раньше если конец срока выпадал на длинные выходные или праздники, срок для подачи жалобы, и так небольшой, существенно сокращался.

Срок можно восстановить, но для этого необходимо заявить ходатайство, в котором суд может и отказать.

Теперь же эту откровенно бредовую норму наконец изменили, и срок не будет заканчиваться в нерабочий день.