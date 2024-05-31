У московских судов есть такая традиция: каждый Новый год они оставляют все иски без движения.

До Нового года еще два месяца, а в Московских судах уже действует «новогодний ГПК».

Нет, это не новый кодекс. Так юристы называют негласную практику районных судов Москвы оставлять без движения все исковые заявления перед Новым годом.

Начинается это безобразие обычно с ноября. Коллеги говорят, что в этом году уже началось.

Судьи оставляют без движения все исковые заявления. Даже если иск оформлен правильно и к нему приложены все документы, его оставят без движения.

Основания зависят от фантазии судьи или помощника – обычно пишут, что отсутствует какой-то документ или информация, несмотря на то, что в иске все есть.

Если иск составлен без ошибок, то в январе его примут к производству. Никаких дополнительных документов подавать обычно не требуется.

Так происходит каждый год. Сотрудники судов говорят, что это связано с оценкой работы судей. Когда в конце года у судьи много незавершенных дел, это плохо. А пока иск оставлен без движения, ему не присваивается номер дела и считается, что дела еще нет.

Что интересно, ни в других регионах, ни тем более в арбитражных судах такой практики нет.

Так что, если ваш иск в одном из московских судов в ноябре-декабре оставили без движения, скорее всего причина в «новогоднем ГПК», и в январе его примут к производству. Если конечно в нем действительно нет ошибок.

Что с этим делать? К сожалению, ничего, только ждать января.

Определение об оставлении иска без движения не обжалуется в апелляционную инстанцию. А если бы и обжаловалось, то рассмотрение жалобы заняло бы намного дольше двух месяцев.

Дела в московских судах и так рассматриваются мягко говоря не быстро, а при подаче иска в конце года к сроку нужно добавлять еще пару месяцев.

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