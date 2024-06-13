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Электронные подписи

Электронная подпись: что собой представляет и как работает?

В век цифровых технологий, когда жизнь ускорилась в разы, мы стараемся экономить свой главный ресурс — время. Именно поэтому рукописная подпись со всеми ее неудобствами уходит в прошлое, уступая место более современному способу подписывать документы быстро и безопасно — с помощью электронной подписи (ЭП).
Электронная подпись: что собой представляет и как работает?

В данной статье мы постараемся провести краткий обзор и рассказать:

  • Что такое электронная подпись?

  • Какие виды и носители ЭП существуют в России?

  • Кому и в каких случаях она пригодится?

  • Как ее оформить?

Что такое электронная подпись?

Представьте, что вы самозанятый дизайнер. Вам нужно подписать договор с новым заказчиком, только вот вы находитесь в Москве, а он — во Владивостоке. Мало того, что вам нужно вычитать и распечатать договор, потратив собственную бумагу и краску для принтера, так еще и каким-то образом отправить его на подписание во Владивосток. Электронная подпись (ЭП) была создана как раз для того, чтобы подписание документов из сложного и трудоемкого процесса превратилось в минутное дело.

Если говорить простым языком, то электронная подпись — это цифровой аналог рукописной подписи, который позволяет подписывать документы в электронном виде.

Какие виды ЭП существуют и для кого подходят?

Российским законодательством предусмотрены простая и усиленные ЭП. Давайте последовательно разберемся с каждой из них.

  • Простая электронная подпись (ПЭП)

ПЭП, как и следует из названия, — самый простой вид подписи, с которым все мы сталкиваемся практически каждый день, порой даже не задумываясь об этом. Вспомните, когда вы в последний раз ставили галочку в графе согласия на обработку персональных данных, вводили код из СМС или логин-пароль для входа в приложение онлайн-банка? Вчера? Сегодня? В каждый из этих моментов вы становитесь пользователем электронной подписи. Однако возможности ПЭП ограничены:

  • Ей нельзя подписать большинство значимых документов;

  • Она не гарантирует неизменность документа в одностороннем порядке после его подписания.

ПЭП слабо защищена от мошеннических действий и совсем не подходит для подписания важных документов.

  • Усиленные электронные подписи (КЭП и НЭП)

Рассмотрим сначала сходства, а затем отличия. Усиленные виды электронной подписи создаются благодаря применению средств криптографической защиты информации (СКЗИ). Система использует две уникальные последовательности знаков, связанных между собой: открытый и закрытый ключи. Второй доступен исключительно владельцу. Шифрование документов, подписываемых пользователем, происходит как раз за счет закрытого ключа. А открытый отражается в сертификате, который выпускается удостоверяющим центром. Такой ключ находится в доступе для всех, с кем владелец электронной подписи обменивается документами. Оба ключа математически связаны между собой. Электронная подпись создается закрытым ключом, а благодаря их математической связи — открытым ключом можно проверить подлинность созданной ЭП.

Изучим детальнее каждый вид усиленной ЭП

Усиленная квалифицированная электронная подпись (УКЭП или просто КЭП) — вид подписи, к которому предъявляются самые строгие законодательные требования. Именно КЭП понадобится вам для самых серьезных документов, например, при регистрации права собственности на недвижимость в Росреестре. Среди других примеров применения КЭП:

  • Заключение кредитного или ипотечного договора в банке;

  • Подача документов в налоговую (ФНС);

  • Подача документов в судебные органы.

Получить КЭП можно только лично: при прохождении процедуры очной идентификации представителем удостоверяющего центра. К удостоверяющему центру в случае с КЭП тоже предъявляются особенные требования: он должен пройти правительственную комиссию и получить аккредитацию в Министерстве цифрового развития.

В ряде случаев без КЭП вам не обойтись, но для всех остальных есть и более простой в получении, но не менее надежный вид электронной подписи, который лучше подойдет для нашего с вами самозанятого дизайнера.

Усиленная неквалифицированная электронная подпись (УНЭП или просто НЭП) — золотая середина среди всех трех видов ЭП. Требования регулятора к ней мягче, надежность по-прежнему высокая, а применять ее можно почти для всех значимых документов за исключением регистрации новых юридических лиц, сделок с занесением в государственные реестры и подписания счетов-фактур.

Сегодня НЭП — универсальный инструмент для подписания документов физическими и юридическими лицами, а также самозанятыми. С помощью нее можно:

  • Подписать договор на оказание услуг с самозанятым или ИП;

  • Заключить трудовой договор;

  • Вести кадровый электронный документооборот;

  • Подписать авансовый договор с риелтором или договор аренды;

  • Ознакомиться с приказом или техникой безопасности;

  • Расписаться о получении инвентаря;

  • И многое другое!

Самозанятый дизайнер из примера выше при помощи НЭП может легко и быстро подписать договор, закрывающие документы или доп. соглашения, находясь с заказчиком в разных городах.

Но самое главное преимущество НЭП заключается в том, что закон разрешает получить ее онлайн. Лично приехать за НЭП в удостоверяющий центр тоже можно, но не обязательно.

Где хранится электронная подпись?

Электронная подпись может храниться на разных носителях. Вот основные:

  • Токен (флешка) — внешний USB-накопитель, который подключается к компьютеру. Флешки широко распространены, но не всегда удобны;

  • Облачное хранилище. Сама подпись хранится на сервере удостоверяющего центра, а вход осуществляется путем введения логина и пароля.

  • Реестр Windows. Хранить ключ электронной подписи можно в реестре операционной системы, но это не самый удобный и надежный носитель.

  • Мобильное приложение — смартфон всегда у вас под рукой, к тому же, следим мы за ним гораздо внимательнее, чем за другими вещами. И даже если вы потеряете телефон, воспользоваться подписью у злоумышленников не получится, ведь смартфон защищен Face-ID или паролем, вход в сервис дополнительно защищен ПИН-кодом, а ваша ЭП — шифрованием с применением криптографии.

Теперь, когда мы хоть немного разобрались в таком непростом продукте, как электронная подпись, наш самозанятый дизайнер, исходя из потребностей бизнеса, оформит себе и своим клиентам усиленную неквалифицированную электронную подпись онлайн и будет за считанные мгновения подписывать необходимые документы из любого города.

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