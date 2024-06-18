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Можно ли подписать документ электронной подписью из-за границы

Да, только следует выпустить электронную подпись заранее и помнить про техническую сторону вопроса.
Можно ли подписать документ электронной подписью из-за границы

Электронная подпись должна быть 

И этим все сказано. Для подписания документов из-за рубежа, перед поездкой нужно выпустить электронную подпись, если у вас ее еще нет.

В зависимости от задач вам могут понадобиться разные виды электронной подписи. 63-ФЗ «Об электронной подписи» выделяет три вида: простая электронная подпись (ПЭП), усиленная неквалифицированная электронная подпись (УНЭП) и усиленная квалифицированная электронная подпись (УКЭП).

Простая электронная подпись позволяет пользователям проходить авторизацию на различных веб-сайтах и подтверждать базовые операции, например, перевод в онлайн-банке. ПЭП может быть представлена в виде логина и пароля или кодов из СМС. Простую электронную подпись невозможно выпустить заранее, она формируется в момент ввода кода из СМС.

Может показаться, что простая электронная подпись открывает большие возможности для подписания документов по всему миру, но это не совсем так — ПЭП подходит только для подтверждения действий и ненадежна для документооборота. Во-первых, существуют законодательные ограничения по применению ПЭП, она не подходит для подписания многих документов. Во-вторых, она не защищена криптографическим шифрованием, в связи с чем существует риск взлома ПЭП.

Поэтому в статье речь пойдет о тех видах подписи, которые будут удобны и практически применимы в документообороте — УНЭП и УКЭП. Они защищены криптографическим шифрованием, надежны и юридически значимы.

Как выпустить усиленную электронную подпись перед поездкой

Для выпуска электронной подписи необходимо обратиться в сервис электронного документооборота и выбрать необходимый вид подписи или решение. Чтобы получить усиленную квалифицированную электронную подпись, необходимо пройти очную идентификацию личности в аккредитованном Минцифры удостоверяющем центре (УЦ). Это обязательное условие для получения УКЭП.

Для выпуска усиленной неквалифицированной электронной подписи существует несколько способов идентификации: личная встреча с представителем УЦ, онлайн-идентификация через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА).

Также, согласно ч. 5 ст. 5 63-ФЗ «Об электронной подписи», УНЭП можно выпускать без сертификата. Тогда бизнес вместо ЕСИА или УЦ берет на себя ответственность за идентификацию личности, пользовательский путь становится таким же простым, как у ПЭП, при этом подпись надежно защищена криптографическим шифрованием.

Если у вас уже есть электронная подпись, проверьте срок действия лицензии — обычно они действуют около 12 месяцев, но в зависимости от условий и тарифов этот показатель может варьироваться. Если срок действия лицензии истек, то данной ЭП нельзя подписывать документы, и перевыпустить ее уже не получится — только создать новую.

Техническая сторона вопроса

Вы выпустили электронную подпись заранее — полдела сделано, можно паковать чемоданы и отправляться в отпуск или деловую поездку (а лучше совместить одно с другим). Но необходимо позаботиться о технической стороне вопроса.

Носителем электронной подписи может выступать флешка-токен, которая подключается к компьютеру со специальным программным обеспечением — вряд ли кому-то хочется брать с собой в отпуск офисный ПК.

Для поездок удобнее пользоваться сервисами, которые позволяют подписывать документы на сайте или в мобильном приложении. Для подписания документов при помощи телефона и отправки договоров нужен интернет — об этом стоит помнить при планировании поездки.

Что в итоге

Короткий ответ на вопрос «Можно ли подписать документ электронной подписью из-за границы?» — да, не только подписать, но и отправить на подписание. Электронная подпись упрощает ведение документооборота, позволяет бизнесу работать удаленно без потери в эффективности. ЭП лучше выпустить заранее, до отъезда за рубеж. Это сэкономит ваше время и силы на поиск удобного сервиса. Для использования электронной подписи может понадобиться только носитель и интернет.

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