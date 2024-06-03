Топ вопросов об электронной подписи

Достаточно придерживаться базовых правил цифровой гигиены:

ограничьте доступ третьих лиц к устройствам, где хранится ЭП (даже для близких родственников и бухгалтера);

обновляйте приложения и программы, как только выходят новые версии. Используйте антивирусы;

храните паспорт и другие документы в надёжном месте, а при утере немедленно обратитесь в полицию;

если вы думаете, что недостаточно добросовестно выполняли указанные выше правила, тогда вам стоит проверить свой профиль на Госуслугах. Если вдруг кто-то получил ЭП за вас, что может произойти крайне редко, вы увидите информацию об этом и сможете отозвать сертификат ЭП на портале Госуслуг.