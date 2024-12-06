С какими способами подписания можно спутать электронную подпись

Подпись на планшете
Это подпись, проставляемая с помощью стилуса на планшете или ином портативном устройстве. Подпись документов на планшете регулируется п. 2 ст. 160 ГК и приравнивается к использованию факсимиле. Такой вид подписи не содержится в 63-ФЗ «Об электронной подписи», который выделяет следующие виды электронной подписи (ЭП): простую электронную подпись (ПЭП), усиленную неквалифицированную электронную подпись (УНЭП) и усиленную квалифицированную электронную подпись (УКЭП). Так, почему же подпись на планшете можно спутать с ЭП? В некоторых странах планшетная подпись может являться одним из видов электронной, но в России она таковой не признаётся. И это правильно, ведь такая подпись мало чем отличается от рукописной: для её проставления нужно личное присутствие, она никак не защищена, не позволяет определить подписанта и может быть подделана. В статье 5 ФЗ «Об электронной подписи» указывается, что ПЭП может подтверждать формирование ЭП посредством кодов, паролей и иных средств. Формулировка «и иных средств» может натолкнуть на мысль, что подпись на планшете несёт в себе признаки ПЭП. В ответ на это, Минкомсвязи в частных разъяснениях от 05.06.2013г. № П8-1-01-6872 подчеркнуло, что такая подпись не позволяет идентифицировать лицо, подписавшее информацию, а также факт формирования ЭП определённым лицом, поэтому она не соответствует признакам ПЭП. Однако документы, подписанные стилусом на планшете, могут обладать юридической силой, если стороны собственноручно подпишут соглашение о взаимном признании таких документов либо в случае, если между сторонами сложились фактические отношения по использованию такого способа подписания документов. При этом для взаимодействия с госорганами «планшетная» подпись неприменима, если обратное не предусмотрено нормативными актами государственного органа.
Конклюдентные действия
Конклюдентные действия – это действия лица, выражающие его волю вступить в гражданское правоотношение (заключить сделку), выраженные не в форме устного или письменного волеизъявления, а в поведении, свидетельствующем однозначно о таком намерении. Согласно п. 3 ст. 438 ГК совершение лицом, получившим оферту, в срок, установленный для её акцепта, действий по выполнению указанных в ней условий договора считается акцептом, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или не указано в оферте.
Простой пример конклюдентных действий — оплата счёта-оферты, когда клиент переводит деньги и таким образом акцептовывает направленную ему оферту. Всё происходит онлайн, и действия по оплате воспринимаются сторонами как электронная подпись, но, конечно, к ЭП данные действия не имеют никакого отношения. Перевод денежных средств выступает в данном случае согласием с условиями сделки посредством действий по выполнению указанных в оферте условий. Говоря простым языком, конклюдентные действия при заключении сделки — это акцепт путем исполнения.
Эмодзи
В последние несколько лет до судов дошло несколько кейсов, связанных с приданием юридической значимости эмодзи, отправленного в переписке с контрагентом. В одном деле, например, суд признал эмодзи подписью в договоре: эмодзи «рукопожатие» было отправлено в ответ на присланный файл с договором. Однако вышестоящая инстанция с ним не согласилась. Суд подчеркнул, что эмодзи не позволяет с достаточной степенью определить, на что направлена воля отправителя. Эмодзи «рукопожатие» может означать как согласие с условиями договора, так и факт получения документа или принятия его к сведению.
Путаницу создает то обстоятельство, что переписка происходит в мессенджере между конкретными абонентами, что вроде как позволяет идентифицировать лицо, отправляющее эмодзи. Но всё же невозможность точно определить направление воли лица, отправившего то или иное эмодзи, исключает признание за эмодзи статуса ПЭП. Таким образом, эмодзи в переписке нельзя считать ни способом подписания документов, ни видом электронной подписи.
Вывод
Все эти способы волеизъявления не относятся к ЭП и не содержатся в 63-ФЗ «Об электронной подписи». Они ненадёжны, так как не используют средства криптографической защиты информации, которые применяются при создании усиленных видов ЭП, и могут быть скомпрометированы. Усиленные виды электронной подписи создаются с помощью криптографии, алгоритмы которой настолько сложны, что их невозможно взломать или подделать. В документ, подписанный УНЭП или УКЭП, нельзя внести изменения в одностороннем порядке после подписания. Это делает применение усиленной электронной подписи более надёжным и безопасным решением по сравнению с другими способами подписания документов.
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Комментарии2
Забавно. Для полной ясности им надо было добавить эмодзи "поднятый вверх большой палец" 😁. Напоминает фантастический роман, где правителем мог стать любой - но в случае недовольства его граждан (превышения количества "дизлайков") он автоматически аннигилировался 😆.
Встречается еще такой вариант, похожий на эл.подпись: когда почтой России от приставов приходит исполнительный лист, в конце которого, вместо синей подписи и печати, некая информация про электронную подпись (много циферок). Это легитимным документом считать можно???