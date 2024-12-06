С какими способами подписания можно спутать электронную подпись

Конклюдентные действия – это действия лица, выражающие его волю вступить в гражданское правоотношение (заключить сделку), выраженные не в форме устного или письменного волеизъявления, а в поведении, свидетельствующем однозначно о таком намерении. Согласно п. 3 ст. 438 ГК совершение лицом, получившим оферту, в срок, установленный для её акцепта, действий по выполнению указанных в ней условий договора считается акцептом, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или не указано в оферте.

Простой пример конклюдентных действий — оплата счёта-оферты, когда клиент переводит деньги и таким образом акцептовывает направленную ему оферту. Всё происходит онлайн, и действия по оплате воспринимаются сторонами как электронная подпись, но, конечно, к ЭП данные действия не имеют никакого отношения. Перевод денежных средств выступает в данном случае согласием с условиями сделки посредством действий по выполнению указанных в оферте условий. Говоря простым языком, конклюдентные действия при заключении сделки — это акцепт путем исполнения.