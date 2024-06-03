В каких случаях нужно менять электронную подпись?

В сфере электронной подписи (ЭП) много специфических терминов. Чтобы вам не нужно было отвлекаться на поиски определений, начнем с краткого обзора основных понятий. Разберёмся вместе:

Речь пойдёт про усиленные виды электронной подписи ( УНЭП и УКЭП ). Обе выдаются через специальную организацию – удостоверяющий центр (УЦ).

Удостоверяющий центр – организация, которая имеет право выпускать сертификаты электронной подписи юридическим и физическим лицам.

Сертификат электронной подписи – электронный документ или документ на бумажном носителе, выданный удостоверяющим центром либо доверенным лицом УЦ. Он подтверждает принадлежность ключа проверки электронной подписи владельцу сертификата.

Если вы еще новичок в этой сфере, рекомендуем прочитать статью «10 популярных вопросов об электронной подписи».

С теорией разобрались, теперь рассмотрим основные кейсы, когда сертификат электронной подписи нужно перевыпускать и как это сделать.