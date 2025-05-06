Мошеннические схемы в сфере электронного документооборота: виды и способы защиты

Мошенничество в сфере ЭП

Как работает электронная подпись и почему её нельзя взломать

Электронная подпись (ЭП) бывает простой и усиленной. Простая – это логин-пароль, код из СМС или другой идентификатор, который пользователь вводит вручную. Усиленная же подпись создаётся с помощью средств криптографической защиты информации (СКЗИ). Суть усиленной ЭП состоит в связке из двух ключей: закрытого и открытого. Закрытый – только у владельца и используется для подписания. Открытый – доступен всем, кому отправляют документ, и нужен для проверки подлинности подписи. Оба ключа математически связаны: если что-то пойдёт не так, проверка это покажет.

При подписании документа математический алгоритм рассчитывает контрольную сумму открытого и закрытого ключа (хэш), в результате формируется отдельный документ электронной подписи – чаще всего формата sig. Такая архитектура усиленных ЭП не только защищает от взлома, но и гарантирует целостность подписанного документа: при внесении даже самых незначительных изменений контрольная сумма меняется, математическая связь ключей разрывается, и подпись к документу становится недействительной. Sig-файл – это некий контейнер подписи, в котором содержится вся основная информация о том, когда именно и кем документ был подписан.

Благодаря криптографии усиленные виды электронной подписи абсолютно устойчивы перед техническими атаками. Но если теоретически классифицировать такие атаки, то можно было бы выделить два вида:

Математический взлом алгоритма с целью воссоздания ЭП к любому документу – такого просто не бывает. За последние 80 лет успешно атаковать похожую систему получилось один раз – во времена Второй мировой, когда взломали «Энигму». Если были и другие атаки, то мы о них вряд ли сможем узнать, потому что, скорее всего, это крайне дорогие и засекреченные операции спецслужб. Обычному пользователю этого бояться не стоит – на всех таких ресурсов не хватит ни у кого. Сегодня подобное – фантастика. Криптография остаётся самым надёжным способом защиты информации. Даже если попытаться взломать одну электронную подпись, на это потребуется около 10 000 лет и мощность всех компьютеров мира. Алгоритмы со времен «Энигмы» сделали несколько качественных шагов и на практике не поддаются взлому. Есть угроза, что часть из алгоритмов будет уязвима перед квантовыми компьютерами. Но это пока что всё-таки будущее: в ближайшие десятилетия в руки злоумышленников такое оборудование вряд ли попадёт, да и на практике успешно реализовать алгоритм взлома пока нельзя. Это только теория. К тому же уже есть семейства математических алгоритмов, которые устойчивы и перед квантовыми методами подбора, такие методы шифрования и подписи называются постквантовыми. Есть все признаки того, что постепенно будет происходить переход на подобные алгоритмы, но конечный пользователь вряд ли это заметит.

Получение доступа к ключу. Вот тут возможны атаки на сами носители ключа ЭП. Раз угадать ключ невозможно, может, надо попробовать его скопировать? У носителей есть своя классификация защиты. Носители могут обладать разной степенью защиты, но на практике при соблюдении требований безопасности третьему лицу получить доступ к ключу просто невозможно. Если внимательно посмотреть на все случаи кражи ключей злоумышленниками, то выяснится, что сами пользователи добровольно, из-за обмана или ради удобства предоставляли доступ.

Технический взлом более вероятен только в случае, когда используется простая электронная подпись (ПЭП), лишённая криптографической защиты, например, код из СМС. К ней могут применяться атаки вроде брутфорса – перебора возможных комбинаций пароля. Итог – злоумышленник получает доступ к подписи и может использовать её без ведома владельца.

В остальном почти все атаки на ЭП – это не про взлом технологий, а про обман людей. Ни одна схема не обходится без социальной инженерии – когда пользователя убеждают выдать доступ добровольно или действуют от его имени.