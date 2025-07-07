Электронная подпись в медицине

Цифровизация активно проникает в сферу здравоохранения. В 2021 году вступил в силу приказ Минздрава, разрешающий медицинским организациям полностью перейти на электронный документооборот. Это стало настоящим прорывом для отрасли, где безопасное подписание и хранение документов имеют первостепенное значение.
Электронная подпись нужна клинике, чтобы подписывать медицинские документы и регистрировать часть из них, которую необходимо по закону, в Единой государственной информационной системе в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ), а также пациентам для удобного взаимодействия онлайн.
Электронная подпись не только упрощает работу медицинского персонала, но и обеспечивает необходимый уровень защиты документов. Расскажем обо всём по порядку.
Что такое электронная подпись и что можно ей подписывать
Электронная подпись (ЭП) – цифровой аналог рукописной подписи, но более надёжный и удобный способ подписания документов. Некоторые ошибочно считают, что ЭП нужна только для взаимодействия первых лиц компании с налоговой службой (ФНС), но на самом деле её возможности гораздо шире. В российском законодательстве выделяют следующие виды электронной подписи:
Простая электронная подпись (ПЭП) – галочка «Согласен», логин/пароль или код из СМС. ПЭП подходит для подтверждений базовых действий, онлайн-платежей и входа в личные кабинеты.
Закон разрешает пациенту подписывать простой электронной подписью ряд документов, но мы не рекомендуем использовать её из-за отсутствия криптографии – надёжного метода математического шифрования. Без криптографии документ можно подделать и внести изменения в одностороннем порядке, а также сложно доказать его подлинность и принадлежность подписи владельцу. Исключением является ПЭП ЕСИА, которой по закону разрешено подписывать информированное добровольное согласие (ИДС) с помощью авторизации через Госуслуги.
Усиленная неквалифицированная электронная подпись (УНЭП) – используется для подписания почти всех ежедневных документов бизнеса, например, договоров с физлицами, кадровых документов, согласий на обработку данных, актов. Получить УНЭП можно онлайн.
УНЭП может иметь такой же быстрый, удобный и простой путь, как и ПЭП, но, в отличие от ПЭП, она надёжно защищена криптографией.
Пациент может подписывать УНЭП практически все документы, например:
Договоры об оказании медицинских услуг.
Акты по итогам приёма врача.
Согласия на обработку персональных данных.
Усиленная квалифицированная электронная подпись (УКЭП) – наиболее строго регламентированный вид ЭП со стороны государства. УКЭП применяется в основном, когда подписанный документ передаётся в государственные реестры, например, при регистрации недвижимости в Росреестре, регистрации юрлиц, подписания заявления об обеспечении иска в суд и подписания счетов-фактур. Выпускается после прохождения очной идентификации представителем удостоверяющего центра, аккредитованного Минцифры. Подходит практически для всех документов, кроме тех, что требуют исключительно рукописной подписи в силу закона.
В отличие от УНЭП, которая необходима пациенту, УКЭП требуется только главврачу и врачам для подписания медицинских документов и для взаимодействия с государственными информационными системами, включая Единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ). А также для отправки данных в Социальный фонд России (СФР), например, при оформлении электронных листков нетрудоспособности.
Медицинские работники могут подписывать УКЭП:
Медицинские карты пациентов (амбулаторные и стационарные), а также карты беременных и родильниц.
Истории болезни.
Результаты медицинских осмотров.
Заключения специалистов и планы лечения.
Больничные листы.
Справки различного назначения.
Выписки из медицинских документов.
Рецепты.
Протоколы консультаций, инструментальных и лабораторных исследований.
Направления на госпитализацию, реабилитацию, обследования, консультации и МСЭ (медико-социальная экспертиза).
Документацию для взаимодействия со страховыми компаниями.
Каждый вид электронной подписи отличается архитектурой, пользовательским путём и сценариями применения.
Зачем медучреждению нужна усиленная электронная подпись
С 2021 года по Приказу Министерства здравоохранения РФ от 7 сентября 2020 г. N 947н «Об утверждении Порядка организации системы документооборота в сфере охраны здоровья в части ведения медицинской документации в форме электронных документов» каждый врач должен иметь УКЭП для работы с Единой государственной информационной системой в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ), даже если он работает с бумажными документами.
Электронная подпись нужна не только для взаимодействия с ЕГИСЗ, она помогает оцифровать документооборот с пациентами и становится базовой необходимостью для хорошего клиентского сервиса. Наличие электронного документооборота с пациентами клиники не обязательно по закону, но очень выгодно для клиники и удобно для пациента. Вот основные причины, почему без неё не обойтись:
Скорость обслуживания повышается в разы благодаря возможности подписания документов онлайн. Пациенты больше не тратят время в очередях на подписание стандартных форм и согласий – все процедуры можно провести в 1 клик.
Повышение прибыли за счёт эффективного взаимодействия с клиентами и сокращения времени на оформление документов. Медицинский персонал освобождается от необходимости выполнения рутинных задач, связанных с бумажной работой, а значит может обслуживать большее количество пациентов и предлагать дополнительные услуги.
Снятие нагрузки с медперсонала – важный фактор успеха в современной медицине. Когда врач занимается лечением, а не распечаткой документов и поиском ручки, он счастлив. Уровень удовлетворённости сотрудников растёт и снижается количество ошибок.
Безопасное и удобное хранение документов. Электронные архивы не занимают физического пространства клиники, позволяют быстро и удобно осуществлять поиск, а также защищены от потерь и рисков, которые могут произойти при хранении бумажных документов. Клиника сможет использовать пространство для более важных целей вместо хранения бумаг.
Довольные клиенты благодаря высокому уровню сервиса. Посещение клиники становится более приятным из-за отсутствия бумажной волокиты, а тяжелобольные не тратят время и силы на подписание стопки бумаг и сразу могут получить необходимую помощь.
Простота использования электронной подписи делает процесс понятным и быстрым для всех. Администратору или врачу достаточно отправить документ, а пациенту – оставить свою подпись, нажав кнопку. Всё онлайн, быстро и легко – для этого не требуются специальные навыки.
Внедрение электронной подписи повышает эффективность работы медицинского центра и качество обслуживания пациентов.
Кто может получить электронную подпись
Выпустить электронную подпись могут юридические лица, индивидуальные предприниматели (ИП) или физлица в возрасте от 14 лет.
В медицинском учреждении электронную подпись могут использовать:
Руководители медучреждений или ИП. Они могут применять УКЭП для подписания документов от имени клиники.
Руководители государственной поликлиники или больницы могут выпустить УКЭП в удостоверяющем центре Федерального казначейства (УЦ ФК).
А коммерческой медицинской организации – в удостоверяющем центре ФНС (УЦ ФНС) или у её доверенных лиц.
Медицинские работники. Также используют УКЭП для подписания медицинских документов.
Врачи могут получить УКЭП в любом удостоверяющем центре как физическое лицо и использовать её в связке с машиночитаемой доверенностью, выданной руководителем организации.
Пациенты. Они могут использовать ПЭП и УНЭП, которые можно получить онлайн, а также УКЭП – очно, в удостоверяющем центре. Получение УКЭП пациентами в медицинской сфере практически нигде не используется. При выборе между ПЭП и УНЭП мы рекомендуем использовать второй вид – более удобный и защищённый.
Наличие электронной подписи существенно повышает эффективность работы медицинского персонала в цифровом формате и экономит фонд оплаты труда.
Как получить электронную подпись
Решение о переходе на электронную подпись обычно принимается централизованно на уровне руководства. Первые лица компании определяют, какие бизнес-процессы и документы будут оцифрованы, а также выбирают сервис, который предоставит услугу. Сотрудникам не нужно выбирать вид ЭП, достаточно следовать правилам сервиса, который внедрила медорганизация. Процесс получения электронной подписи у сотрудников и пациентов немного отличается, но полностью должен соответствовать законодательству, по которому:
Врачи получают УКЭП очно (ч. 1 ст. 18 Федерального закона «Об электронной подписи» от 06.04.2011 N 63-ФЗ).
Пациенты получают ПЭП и УНЭП онлайн (п. 1 ч. 1 ст. 13 Федерального закона «Об электронной подписи» от 06.04.2011 N 63-ФЗ).
Электронная подпись повышает эффективность работы медицинского персонала, улучшает качество обслуживания пациентов и снижает расходы. Благодаря этому медучреждение оптимизирует документооборот, сокращает время на оформление и подписание документов, что приводит к увеличению прибыли.
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