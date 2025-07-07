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Мария
Электронные подписи

Электронная подпись в медицине

Почти треть российских клиник работает в электронном формате. Расскажем, как электронная подпись помогает оптимизировать процессы в медучреждениях.

Цифровизация активно проникает в сферу здравоохранения. В 2021 году вступил в силу приказ Минздрава, разрешающий медицинским организациям полностью перейти на электронный документооборот. Это стало настоящим прорывом для отрасли, где безопасное подписание и хранение документов имеют первостепенное значение.

Электронная подпись нужна клинике, чтобы подписывать медицинские документы и регистрировать часть из них, которую необходимо по закону, в Единой государственной информационной системе в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ), а также пациентам для удобного взаимодействия онлайн.

Электронная подпись не только упрощает работу медицинского персонала, но и обеспечивает необходимый уровень защиты документов. Расскажем обо всём по порядку.

Что такое электронная подпись и что можно ей подписывать

Электронная подпись (ЭП) – цифровой аналог рукописной подписи, но более надёжный и удобный способ подписания документов. Некоторые ошибочно считают, что ЭП нужна только для взаимодействия первых лиц компании с налоговой службой (ФНС), но на самом деле её возможности гораздо шире. В российском законодательстве выделяют следующие виды электронной подписи: 

Простая электронная подпись (ПЭП) – галочка ‭«Согласен», логин/пароль или код из СМС. ПЭП подходит для подтверждений базовых действий, онлайн-платежей и входа в личные кабинеты. 

Закон разрешает пациенту подписывать простой электронной подписью ряд документов, но мы не рекомендуем использовать её из-за отсутствия криптографии – надёжного метода математического шифрования. Без криптографии документ можно подделать и внести изменения в одностороннем порядке, а также сложно доказать его подлинность и принадлежность подписи владельцу. Исключением является ПЭП ЕСИА, которой по закону разрешено подписывать информированное добровольное согласие (ИДС) с помощью авторизации через Госуслуги.

Усиленная неквалифицированная электронная подпись (УНЭП) – используется для подписания почти всех ежедневных документов бизнеса, например, договоров с физлицами, кадровых документов, согласий на обработку данных, актов. Получить УНЭП можно онлайн. 

УНЭП может иметь такой же быстрый, удобный и простой путь, как и ПЭП, но, в отличие от ПЭП, она надёжно защищена криптографией. 

Пациент может подписывать УНЭП практически все документы, например: 

  • Договоры об оказании медицинских услуг.

  • Акты по итогам приёма врача. 

  • Согласия на обработку персональных данных.

Усиленная квалифицированная электронная подпись (УКЭП) – наиболее строго регламентированный вид ЭП со стороны государства. УКЭП применяется в основном, когда подписанный документ передаётся в государственные реестры, например, при регистрации недвижимости в Росреестре, регистрации юрлиц, подписания заявления об обеспечении иска в суд и подписания счетов-фактур. Выпускается после прохождения очной идентификации представителем удостоверяющего центра, аккредитованного Минцифры. Подходит практически для всех документов, кроме тех, что требуют исключительно рукописной подписи в силу закона.

В отличие от УНЭП, которая необходима пациенту, УКЭП требуется только главврачу и врачам для подписания медицинских документов и для взаимодействия с государственными информационными системами, включая Единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ). А также для отправки данных в Социальный фонд России (СФР), например, при оформлении электронных листков нетрудоспособности.

Медицинские работники могут подписывать УКЭП:

  • Медицинские карты пациентов (амбулаторные и стационарные), а также карты беременных и родильниц.

  • Истории болезни.

  • Результаты медицинских осмотров.

  • Заключения специалистов и планы лечения.

  • Больничные листы.

  • Справки различного назначения.

  • Выписки из медицинских документов.

  • Рецепты.

  • Протоколы консультаций, инструментальных и лабораторных исследований.

  • Направления на госпитализацию, реабилитацию, обследования, консультации и МСЭ (медико-социальная экспертиза).

  • Документацию для взаимодействия со страховыми компаниями.

Каждый вид электронной подписи отличается архитектурой, пользовательским путём и сценариями применения.

Зачем медучреждению нужна усиленная электронная подпись

С 2021 года по Приказу Министерства здравоохранения РФ от 7 сентября 2020 г. N 947н «Об утверждении Порядка организации системы документооборота в сфере охраны здоровья в части ведения медицинской документации в форме электронных документов» каждый врач должен иметь УКЭП для работы с Единой государственной информационной системой в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ), даже если он работает с бумажными документами. 

Электронная подпись нужна не только для взаимодействия с ЕГИСЗ, она помогает оцифровать документооборот с пациентами и становится базовой необходимостью для хорошего клиентского сервиса. Наличие электронного документооборота с пациентами клиники не обязательно по закону, но очень выгодно для клиники и удобно для пациента. Вот основные причины, почему без неё не обойтись:

  • Скорость обслуживания повышается в разы благодаря возможности подписания документов онлайн. Пациенты больше не тратят время в очередях на подписание стандартных форм и согласий – все процедуры можно провести в 1 клик.

  • Повышение прибыли за счёт эффективного взаимодействия с клиентами и сокращения времени на оформление документов. Медицинский персонал освобождается от необходимости выполнения рутинных задач, связанных с бумажной работой, а значит может обслуживать большее количество пациентов и предлагать дополнительные услуги. 

  • Снятие нагрузки с медперсонала – важный фактор успеха в современной медицине. Когда врач занимается лечением, а не распечаткой документов и поиском ручки, он счастлив. Уровень удовлетворённости сотрудников растёт и снижается количество ошибок.

  • Безопасное и удобное хранение документов. Электронные архивы не занимают физического пространства клиники, позволяют быстро и удобно осуществлять поиск, а также защищены от потерь и рисков, которые могут произойти при хранении бумажных документов. Клиника сможет использовать пространство для более важных целей вместо хранения бумаг. 

  • Довольные клиенты благодаря высокому уровню сервиса. Посещение клиники становится более приятным из-за отсутствия бумажной волокиты, а тяжелобольные не тратят время и силы на подписание стопки бумаг и сразу могут получить необходимую помощь.

  • Простота использования электронной подписи делает процесс понятным и быстрым для всех. Администратору или врачу достаточно отправить документ, а пациенту – оставить свою подпись, нажав кнопку. Всё онлайн, быстро и легко – для этого не требуются специальные навыки.

Внедрение электронной подписи повышает эффективность работы медицинского центра и качество обслуживания пациентов. 

Кто может получить электронную подпись

Выпустить электронную подпись могут юридические лица, индивидуальные предприниматели (ИП) или физлица в возрасте от 14 лет. 

В медицинском учреждении электронную подпись могут использовать:

  • Руководители медучреждений или ИП. Они могут применять УКЭП для подписания документов от имени клиники.

Руководители государственной поликлиники или больницы могут выпустить УКЭП в удостоверяющем центре Федерального казначейства (УЦ ФК). 

А коммерческой медицинской организации – в удостоверяющем центре ФНС (УЦ ФНС) или у её доверенных лиц.

  • Медицинские работники. Также используют УКЭП для подписания медицинских документов.

Врачи могут получить УКЭП в любом удостоверяющем центре как физическое лицо и использовать её в связке с машиночитаемой доверенностью, выданной руководителем организации.

  • Пациенты. Они могут использовать ПЭП и УНЭП, которые можно получить онлайн, а также УКЭП – очно, в удостоверяющем центре. Получение УКЭП пациентами в медицинской сфере практически нигде не используется. При выборе между ПЭП и УНЭП мы рекомендуем использовать второй вид – более удобный и защищённый.

Наличие электронной подписи существенно повышает эффективность работы медицинского персонала в цифровом формате и экономит фонд оплаты труда.

Как получить электронную подпись

Решение о переходе на электронную подпись обычно принимается централизованно на уровне руководства. Первые лица компании определяют, какие бизнес-процессы и документы будут оцифрованы, а также выбирают сервис, который предоставит услугу. Сотрудникам не нужно выбирать вид ЭП, достаточно следовать правилам сервиса, который внедрила медорганизация. Процесс получения электронной подписи у сотрудников и пациентов немного отличается, но полностью должен соответствовать законодательству, по которому:

Электронная подпись повышает эффективность работы медицинского персонала, улучшает качество обслуживания пациентов и снижает расходы. Благодаря этому медучреждение оптимизирует документооборот, сокращает время на оформление и подписание документов, что приводит к увеличению прибыли.

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Мария

Мария

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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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