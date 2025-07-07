Электронная подпись в медицине

Что такое электронная подпись и что можно ей подписывать

Электронная подпись (ЭП) – цифровой аналог рукописной подписи, но более надёжный и удобный способ подписания документов. Некоторые ошибочно считают, что ЭП нужна только для взаимодействия первых лиц компании с налоговой службой (ФНС), но на самом деле её возможности гораздо шире. В российском законодательстве выделяют следующие виды электронной подписи:

Простая электронная подпись (ПЭП) – галочка ‭«Согласен», логин/пароль или код из СМС. ПЭП подходит для подтверждений базовых действий, онлайн-платежей и входа в личные кабинеты.

Закон разрешает пациенту подписывать простой электронной подписью ряд документов, но мы не рекомендуем использовать её из-за отсутствия криптографии – надёжного метода математического шифрования. Без криптографии документ можно подделать и внести изменения в одностороннем порядке, а также сложно доказать его подлинность и принадлежность подписи владельцу. Исключением является ПЭП ЕСИА, которой по закону разрешено подписывать информированное добровольное согласие (ИДС) с помощью авторизации через Госуслуги.

Усиленная неквалифицированная электронная подпись (УНЭП) – используется для подписания почти всех ежедневных документов бизнеса, например, договоров с физлицами, кадровых документов, согласий на обработку данных, актов. Получить УНЭП можно онлайн.

УНЭП может иметь такой же быстрый, удобный и простой путь, как и ПЭП, но, в отличие от ПЭП, она надёжно защищена криптографией.

Пациент может подписывать УНЭП практически все документы, например:

Договоры об оказании медицинских услуг.

Акты по итогам приёма врача.

Согласия на обработку персональных данных.

Усиленная квалифицированная электронная подпись (УКЭП) – наиболее строго регламентированный вид ЭП со стороны государства. УКЭП применяется в основном, когда подписанный документ передаётся в государственные реестры, например, при регистрации недвижимости в Росреестре, регистрации юрлиц, подписания заявления об обеспечении иска в суд и подписания счетов-фактур. Выпускается после прохождения очной идентификации представителем удостоверяющего центра, аккредитованного Минцифры. Подходит практически для всех документов, кроме тех, что требуют исключительно рукописной подписи в силу закона.

В отличие от УНЭП, которая необходима пациенту, УКЭП требуется только главврачу и врачам для подписания медицинских документов и для взаимодействия с государственными информационными системами, включая Единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ). А также для отправки данных в Социальный фонд России (СФР), например, при оформлении электронных листков нетрудоспособности.

Медицинские работники могут подписывать УКЭП:

Медицинские карты пациентов (амбулаторные и стационарные), а также карты беременных и родильниц.

Истории болезни.

Результаты медицинских осмотров.

Заключения специалистов и планы лечения.

Больничные листы.

Справки различного назначения.

Выписки из медицинских документов.

Рецепты.

Протоколы консультаций, инструментальных и лабораторных исследований.

Направления на госпитализацию, реабилитацию, обследования, консультации и МСЭ (медико-социальная экспертиза).

Документацию для взаимодействия со страховыми компаниями.

Каждый вид электронной подписи отличается архитектурой, пользовательским путём и сценариями применения.