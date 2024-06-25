Как анализировать бюджет и ставить личные финансовые цели

Рассказываем, как правильно провести аудит доходов и поставить финансовые цели и быстрее их достигать.

На первом этапе посчитайте все активы, которые у вас есть. К ним относятся ежемесячная зарплата, пассивный доход от сдачи жилья в аренду или ценных бумаг, накопления в любой валюте, которые уже есть на счетах.

Часто к числу активов относят еще и автомобиль или недвижимость, потому что они тоже имеют ценность. Но если вы, например, не собираетесь продавать квартиру или машину и инвестировать полученные средства в новый загородный дом, то учитывать их в финансовом плане не стоит.

Кроме простого подсчета уже имеющихся денежных средств, вы должны четко понимать, на что вы их тратите. Есть обязательные расходы — жилье, еда, транспорт, спорт, образование и так далее. К необязательным можно отнести в основном развлечения — обеды с друзьями в ресторане, новую одежду или билеты на концерт. Посчитайте, сколько денег уходит каждый месяц и на что именно.

Понять, в каком состоянии находится бюджет, поможет баланс доходов и расходов. Это метод, который позволяет оценить, насколько успешно вы управляете своими финансами.

Он рассчитывается по формуле «доходы — расходы за определенный период (месяц или год)».

Доходы превышают расходы. Можно переходить к накоплениям для реализации поставленных целей.

Доходы равны расходам. Отредактируйте часть трат, подумайте, где их можно сократить.

Расходы превышают доходы. В этом случае нужно исправлять ситуацию:

Если расход не превышает на 10%, то можно оптимизировать траты и отказаться от товаров или услуг, которые не влияют качество нашей жизни. Например, от бизнес-ланчей в пользу домашних обедов. Если расход превышает доходы от 10% до 20%, то увеличьте доход за счет дополнительных источников заработка. Например, монетизировать хобби или увеличить часы/количество клиентов на основной работе. Если расходы больше на 20%, то нужны комплексные меры. Особое внимание нужно уделить сокращению кредитной нагрузки, для этого обратитесь к сотруднику банка или независимому финансовому консультанту.

После того, как вы оцените свои финансовые возможности, вы поймете, какие из желаний могут стать достижимыми финансовыми целями. Чтобы сформулировать цель, можно воспользоваться методикой SMART. Ее название состоит из критериев, которым должна соответствовать цель:

Specific — конкретная. Откладывать деньги лучше под конкретные задачи: «подушку безопасности», покупку квартиры, обучение детей. Нужно определить, какая сумма потребуется для достижения целей, и что вы готовы для этого делать.

Measurable — измеримая. Нужно определить показатели, которые будут означать, что цель достигнута. В личных финансах это чаще всего сумма, необходимая для достижения цели.

Attainable — достижимая. Оценить, какие из целей достижимы, поможет учет доходов и расходов. Например, записывайте в приложении все доходы и траты. Так увидите сумму свободных денег, которую можно направить на финансовые цели, отложить или инвестировать.

Расходы лучше считать по видам. Их можно выбрать из списка в приложении для учета расходов или добавить свои. Оплата продуктов питания, лекарств, проезда и услуг ЖКХ, платежи по кредитам — это обязательные расходы. К необязательным обычно относят развлечения, походы в кафе и рестораны, спонтанные покупки. Список необязательных трат у каждого человека может быть свой. Поэтому учет расходов поможет понять, от чего можно было отказаться именно вам. А значит, какую сумму можно дополнительно выделить на достижение финансовых целей.

Relevant — актуальная. Если вы будете тратить время и силы, чтобы достичь цели, которая для вас не так важна, вы быстро потеряете мотивацию. Поэтому важно оценить, что будущая покупка вам действительно нужна.

Time-bound — ограниченная во времени. Если запланировать срок выполнения возможно, это лучше сделать. Эта информация поможет понять, в каком темпе идти к цели. Но срок можно и нужно корректировать, если в жизни происходят изменения. На выполнение цели могут повлиять новая работа или увольнение, пополнение в семье или расставание с партнером.

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Материал носит информационный характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.