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Шустова Анастасия
Инвестиции

Что почитать тем, кто хочет разобраться в инвестициях. ТОП-5 книг

В инвестициях каждый шаг может привести к значительным финансовым потерям, поэтому важно постоянно учиться и перенимать опыт профессиональных инвесторов. Делюсь списком книг для начинающих инвесторов, которые помогут погрузиться в темы экономики, финансов и инвестиций.
Что почитать тем, кто хочет разобраться в инвестициях. ТОП-5 книг
Иллюстрация: cottonbro studio/pexels

«Разумный инвестор. Полное руководство по стоимостному инвестированию» Бенджамина Грэма

«Разумный инвестор — это реалист, который продает акции оптимистам и покупает у пессимистов» (c).

В книге автор раскрывает основы фундаментального анализа и стоимостного инвестирования.

Можно сказать, что это «Библия фондового рынка» — ее рекомендуют к прочтению большинство профессиональных инвесторов и финансовых консультантов. 

Грэм в книге объясняет различие между спекуляцией на фондовом рынке и инвестированием, рассказывает о стратегиях пассивных и активных инвесторов. Ключевая мысль, которую автор стремится донести читателям — необоснованный оптимизм инвестора на фондовом рынке может привести к катастрофическим последствиям. Всегда важно сохранять критический взгляд на рынок.

«Эссе об инвестициях, корпоративных финансах и управлении компаниями» Уоррена Баффета

«Цена – это то, что вы платите. Ценность – это то, что вы получаете» (c).

Сборник писем Уоррена Баффета к акционерам Бэркшир Хэтэуэй. В них Баффет анализирует рыночные события, дает прогнозы, которые будут полезны тем, кто интересуется инвестированием. 

Письма помогают увидеть ход мыслей одного из самых выдающихся инвесторов, а ироничные высказывания Баффета про бизнес и инвестиции пригодятся и профессиональным инвесторам и тем, кто только начинает свой путь.

«Манифест инвестора: Готовимся к потрясениям, процветанию и всему остальному» Уильяма Бернстайна

«Инвестор не может получать высокие доходы, не неся время от времени крупные убытки. Если инвестор желает безопасности, он обречен на низкие доходы». (c)

Доктор философии и медицины, финансовый теоретик Бернстайн простыми словами и без воды объясняет теорию и психологию инвестирования. Подробно рассказывает, как связана доходность и риск, как создать портфель с разумным распределением активов.

Автор делает обзоры американских фондов и рынков разных стран. И эта часть книги для российских начинающих инвесторов может быть не интересна. Но прочитать ее все равно стоит, так как Бернстайн говорит о психологии инвестирования, дает примеры портфелей и разборы стратегий для инвесторов разного возраста.

«Путь к руинам. Как не потерять свои деньги в следующий экономический кризис» Джеймса Рикардса

«Вакциной для борьбы с финансовой паникой служит печать дополнительных денежных знаков. Если вакцина оказывается неэффективной, то единственным возможным решением будет карантин, что в данном случае означает закрытие банков, бирж и фондов денежных рынков, отключение банкоматов и запрет на продажи ценных бумаг». (c) 

Книга о кризисе 2008 года от «инсайдера» из сферы финансов. Автор книги работал в одном из хедж-фондов, который обанкротился в 1998 году. После этого Рикардс занялся изучением истории и экономики и выявил определенные закономерности экономического развития.

Многие высказывания Рикардса противоречат современным тенденциям в экономике. Автор дает собственное видение, что такое деньги и золото, насколько они востребованы сейчас, причины инвестиционных рисков. Главная мысль книги — хотите добраться до самой сути, рассмотрите проблему с разных сторон.

Инвесторам стоит прочитать эту книгу, потому что Рикардс рассказывает про пути преодоления кризисов и дает готовые стратегии для таких моментов. 

«Самый богатый человек в Вавилоне» Джоржа Клейсона

«Богатство — не в кошельке. Золото утекает оттуда быстро и бесследно, если кошелек не наполнять». (c) 

Книга — источник советов по управлению личными финансами. События, которые происходят в древнем Вавилоне, изложены в форме притч. Клейсон простым языком рассказал про основные принципы финансовой грамотности, которые не меняются со временем, меняются лишь способы заработка и обращения с деньгами. 

Как и четыре тысячи лет назад, сегодня есть долговые расписки, азартные игры, торговля, предпринимательство, инвестиции. Обратить внимание на эту книгу стоит, потому что она учит, как нужно управлять своими финансами, чтобы преумножать капитал, а не растрачивать его.

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18+. Материал носит информационный характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

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