Как составить инвестиционный портфель новичку

Стратегия инвестирования с помощью портфелей отвечает главной цели многих инвесторов — снизить риски и не потерять денежные средства, делюсь рекомендациями, как составить инвестпортфель, если вы только начинаете свой путь инвестора.

Инвестиционный портфель — это совокупность активов, приобретенных инвестором в целях получения прибыли. К активам относятся акции, облигации, фонды, недвижимость, валюта, драгоценные металлы и т.д.

От распределения инструментов в портфеле зависит возможный доход или риск убытка. Разнообразие финансовых инструментов в портфеле защищает от рисков из-за колебания рынка, инфляции, финансовых кризисов.

Как составить инвестпортфель, если вы только начинаете свой путь инвестора:

Поставить цель. Цель формируют с четким ожиданием результата. Примеры таких целей:

накопить за год 150 000 рублей на отпуск;

накопить на квартиру 10 млн рублей за 10 лет;

сформировать к 50 годам капитал в 100 млн.

Для крупных накоплений, например, на покупку жилья собирают портфель из низко-, среднерисковых активов с высоким потенциалом доходности. Если же цель — стабильный доход через 5 лет, необходимы консервативные финансовые инструменты.

Определить сумму инвестиций. Процент может быть простым или сложным, поэтому для расчета лучше использовать инвестиционный калькулятор.

Например, необходимо накопить за 10 лет 10 млн рублей. Инвестор планирует каждый месяц инвестировать в активы с доходом 10% годовых по 50 000 рублей. Если инвестор будет придерживаться плана и откладывать на инвестиционный счет по 50 000 рублей в месяц, то за 10 лет внесет 6 050 000 рублей. А сложные проценты с доходностью 10% увеличат его накопления до 10 648 387 рублей.

Определить риск-профиль. Это готовность инвестора принимать риск. От него зависит выбор видов и долей финансовых инструментов.

Определить структуру портфеля. Не нужно инвестировать весь капитал в один актив, компанию, отрасль. Диверсификация портфеля (распределение по разным активам) включает покупку акций разных компаний, облигаций, фондов, инвестиции в недвижимость.

Выбрать активы. Для этого необходимо углубленно изучить методику анализа активов. Например, на бесплатных курсах от банков. Второй способ — обратиться к брокеру за консультацией. Брокер подскажет, что покупать, учитывая суммы вложений, срок инвестирования и риск-профиль.

Некоторые начинающие инвесторы пытаются повторить действия других инвесторов. Это опасная стратегия. Успешные инвесторы редко выставляют свои сделки на публику. К тому же следование чужой стратегии не даст возможности самому управлять рисками и капиталом.

Ребалансировать портфель. Ребалансирование — это восстановление баланса риска и доходности инвестиционного портфеля. При долгосрочном инвестировании происходят изменения стоимости активов, и минимум один раз в год необходимо пересматривать доли активов.

Например, в портфеле 50% акций, 30% долларов и 20% драгоценных металлов. За год акции выросли в цене, а доллар упал. Доли в портфеле изменились: вместо 50% акций теперь 60%, а доля долларов уменьшилась до 20%. Нарушен баланс (50:30:20). Его нужно вернуть, докупив валюту или продав ценные бумаги.

Если нет времени глубоко изучать тему инвестирования, можно обратить внимание на примеры популярных портфелей:

Постоянный портфель Гарри Брауна. Портфель собирается из четырех инструментов в равных пропорциях: акции США, золото, длинные и короткие облигации.

Портфель Дэвида Свенсона. 30% — акции США, 20% — акции сектора недвижимости, 15% — глобальные акции, 5% — акции развивающихся стран, 15% — среднесрочные облигации, 15% — облигации TIPS (c защитой от инфляции).

Классический портфель 60/40. 60% — акции, 40% — облигации.

Портфель 50/50. Половина денежных средств инвестируется в акции, половина — в облигации.

Всепогодный портфель для максимальной диверсификации: 40% — облигации с длинным сроком погашения, 30% — акции, 15% — среднесрочные облигации, 7,5% — золото и еще 7,5% — товары. Портфель придумал успешный брокер Рэй Далио.

Больше об инвестициях читайте в телеграм-канале «ТаланИнвест».

Материал носит информационный характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.