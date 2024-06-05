Какие бывают виды финансового мошенничества и как от них защититься

Целью мошенников могут быть ваши деньги или данные, с которыми они получат доступ к счетам и имуществу. Наиболее частым каналом связи остается телефонный, но сейчас увеличилось число случаев обмана через мессенджеры. Чаще всего мошенники выдают себя за:

Сотрудников организаций. Мошенники представляются сотрудниками службы безопасности банка, правоохранительных органов и Центрального банка. Обычно они говорят, что хотят защитить вас от мошенников. Они убеждают перевести деньги на «резервный» счет, после чего получают к ним доступ.

Такая же частая просьбой мошенников — сообщить одноразовый пароль для входа в аккаунт. Если назвать его, они смогут войти в ваши профили в банке или на Госуслугах, чтобы вывести деньги или оформить кредит.

Руководства и коллег. Мошенники представляются начальником и просят выполнить их инструкции. При этом они могут рассказать, что действовать нужно срочно, потому что организацию проверяет прокуратура или Следственный комитет.

Обычно для такого вида мошенничества мошенники взламывают настоящий аккаунт руководителя или создают новый, копируя имя и фото в профиле. В 2024 году даже голосовые и видеосообщения могут оказаться сгенерированными с помощью искусственного интеллекта.

Ваших друзей. Обычно это происходит после взлома аккаунта. Мошенник может попросить срочно перевести деньги «в долг» по номеру карты. Часто со взломанного аккаунта предлагают перейти по ссылке, чтобы проголосовать за ребенка в конкурсе. Ссылка ведет на вирусное приложение, которое украдет ваши данные для входа в учетные записи.

Когда мошенники звонят или пишут вам, лучший способ защиты — не сообщать им нужные данные. Не отправляйте фото паспорта по электронной почте или в мессенджере, в крайнем случае — закройте личную подпись пальцем или бумагой. Не выкладывайте в соцсети фото документов, билетов на самолет и вид из окна вашей квартиры.

Оформите самозапрет на выдачу кредитов. Заявление можно подать онлайн или в отделении банка. Отозвать его получится только лично. Некоторые банки дают возможность установить максимальную сумму кредита на случай, если он понадобится.

Подайте заявление о запрете операций с недвижимостью без личного участия в МФЦ или через Госуслуги. Чтобы сделать это онлайн, нужна усиленная квалифицированная электронная подпись. Если мошенники получат доступ к аккаунту в Госуслугах, они не смогут оформить от вашего лица доверенность на операции с недвижимостью. Но и вам придется отозвать заявление, если нужно будет продать объект по доверенности.

Рассказывайте друзьям и родственникам о мерах безопасности. Результаты опроса о финансовом мошенничестве говорят, что вероятность пострадать от действий злоумышленников слабо связана с полом, возрастом и уровнем образования. Делитесь опытом с друзьями, предупредите родственников. Придумайте кодовое слово, которое будете использовать, если вам действительно понадобится срочная помощь.

Регистрируйте аккаунты на разные электронные адреса. Заведите отдельные адреса для аккаунтов в банках, на Госуслугах и крипто-платформах и еще один — для социальных сетей и онлайн-магазинов. В таком случае, если мошенники получат доступ к одному адресу, остальные будут в относительной безопасности.

Придумайте сложный пароль. В идеале, ваш пароль должен состоять минимум из восьми символов и включать в себя цифры, строчные и заглавные буквы. Чтобы легче запомнить пароль, используйте значимую для вас фразу. Но это не должна быть информация, которую легко узнать посторонним, например, имена или даты рождения близких.

Используйте разные пароли на разных сайтах. Это нужно для того, чтобы получив или подобрав один из паролей, мошенник не смог бы войти сразу в несколько аккаунтов. Помнить много паролей сложно, поэтому их можно хранить в файле на отдельном физическом носителе или на компьютере или в облаке в зашифрованном виде.

Настройте двухфакторную аутентификацию там, где это возможно. Двухфакторная аутентификация («двухфакторка») — это способ входа в аккаунт с двумя паролями. Обычно это постоянный пароль и временный, который приходит в приложении или по SMS. Это усложняет работу мошеннику: даже если он узнает один пароль, ему понадобится и второй.

Раз в полгода меняйте пароли. Так аккаунт будет менее уязвим для хакерских атак и доступа посторонних. А если пароль все же попал в чужие руки, мошенник сможет пользоваться им не слишком долго.