Что такое инвестплатформа и как ее выбрать

Краудлендинг — это механизм финансирования бизнес-проектов физическими или юридическими лицами по договорам займа. Данная модель коллективного инвестирования предполагает сбор денежных средств от нескольких инвесторов посредством заключения договоров займа. Посредником между заемщиками и инвесторами выступают операторы инвестиционных платформ (ОИП).

Сделки совершаются на инвестиционных платформах, а ОИП обеспечивают участников необходимыми технологиями и инструментами для заключения и сопровождения договоров инвестирования.

Есть четыре способа инвестирования через инвестиционные платформы:

займы (краудлендинг);

ценные бумаги, размещаемые с использованием инвестиционной платформы, за исключением ценных бумаг кредитных организаций, некредитных финансовых организаций, а также структурных облигаций и предназначенных для квалифицированных инвесторов ценных бумаг;

утилитарные цифровые права;

цифровые финансовые активы.

Банк России контролирует все инвестиционные платформы, которые включены в реестр операторов инвестиционных платформ и имеют лицензию. ОИП регулярно предоставляют отчеты в Центробанк: ежемесячные, ежеквартальные, полугодовые и годовые. В этих отчетах ОИП освещают различные аспекты своей работы, включая:

информацию об инвесторах и заемщиках;

инвестиционные предложения, размещенные на платформе;

финансово-хозяйственное состояние;

исполнение заемщиками своих обязательств по инвестиционным предложениям.

Затем Банк России анализирует, насколько эффективно функционирует на инвестиционной платформе система проверки заемщиков.

По каким критериям выбирать инвестиционную платформу:

Наличие в реестре Банка России. Это обязательное условие для инвестиционной платформы, так как деятельность лицензируемая. Можно дополнительно ознакомиться с опубликованной годовой отчетностью, в которой указывается объем привлеченных инвестиций, количество профинансированных проектов и количество инвесторов.

Условия работы. Так, договор должен содержать четкое описание обязанностей сторон, возможных рисков и условий работы.

Платформа не может обещать стопроцентную прибыль. Нереалистичные обещания чаще всего дают недобросовестные платформы, которые рассчитывают привлечь неопытных инвесторов.

Свободный доступ. Инвесторы и заемщики имеют постоянный доступ к своим личным кабинетам через официальный сайт платформы или мобильное приложение. Информация о заемщиках предоставляется в максимально развернутом виде: указываются названия компаний, их юридические адреса, ИНН, ссылки на сайты.

Количество проектов с непогашенными задолженностями (дефолтные проекты). Это займы, которые заемщики не смогли частично или полностью вернуть инвесторам. Информация о количестве таких проектов обычно представлена на главной странице сайта платформы. Чем меньше объем непогашенных задолженностей, тем ниже уровень дефолтности. Это указывает на то, что платформа тщательно проверяет потенциальных заемщиков.

Наличие отзывов в интернете. Они могут дать более полное представление о работе платформы, ее преимуществах и недостатках. Изучать отзывы лучше на независимых площадках или агрегаторах, смотреть видеообзоры.